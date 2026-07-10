Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушланди
Тошкентда гиёҳвандлик воситалари савдоси ва криптовалюта орқали пул айлантириш билан боғлиқ йирик ҳолат аниқланди.
Бектемир туманида муқаддам судланган фуқаро ушланган. У ижтимоий тармоқлар орқали гиёҳванд моддалар савдосини ташкил қилгани гумон қилинмоқда.
Маълумотларга кўра, мазкур схема республика ҳудудини қамраб олган. Харидорлардан тўловлар автоматлаштирилган крипто-ботлар орқали қабул қилинган, кейин эса маблағлар криптоактивларга ўтказилган.
Асосий ҳисоб-китоблар Litecoin орқали амалга оширилгани айтилмоқда. Бу усул тўлов занжирини яшириш ва маблағлар ҳаракатини анонимлаштириш учун ишлатилган.
2022 йил август ойидан бошлаб гумонланувчининг Binance биржасидаги аккаунтидан 4 490 603 USDT ўтган. Ушбу сумма 55,7 млрд сўмдан ортиқ деб баҳоланган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар операциялар Тошкентдан бошқарилганини, маблағлар эса турли аноним криптоҳамёнларга чиқарилганини маълум қилган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Унда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи ва жиноий даромадларни легаллаштириш ҳолатлари ўрганилмоқда.
…