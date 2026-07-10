Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қурт

·0·Дунё
Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қурт

Инсон бармоғини йўқотса, у қайта ўсиб чиқмайди. Аммо Planaria деб аталувчи ясси қurtда бундай қобилият бор. У танасининг йўқолган қисмини қайта тиклай олади.

Planaria кўзга зўрға кўринадиган майда жонзот. Шунга қарамай, у биологиядаги энг қизиқ жараёнлардан бири, регенерация қобилияти билан олимлар эътиборини тортиб келади.

Агар Planaria икки бўлакка ажратилса, ҳар бир бўлак алоҳида тўлиқ қurtга айланиши мумкин. Бош қисми янги думни, дум қисми эса янги бошни тиклайди. Айрим тажрибаларда Planaria 279 бўлакка бўлинган ва уларнинг барчасидан янги қurtлар ривожлангани қайд этилган.

Бу жараён унинг танасидаги махсус ҳужайралар билан боғлиқ. Улар "необластлар" деб аталади. Необластлар танадаги турли тўқималарга айланиш қобилиятига эга бўлган илдиз ҳужайраларидир.

Тана шикастланганда ушбу ҳужайралар фаоллашади. Улар кўпаяди ва йўқолган тана қисмини қайта шакллантиради. Шу сабаб Planaria бош, дум ёки бошқа қисмларини қайта тиклай олади.

Олимлар бу хусусиятни ўрганиш орқали инсон тўқималарини тиклаш, шикастланган органларни даволаш ва асаб тизими билан боғлиқ муаммоларни чуқурроқ тушунишга ҳаракат қилмоқда.

Табиатда регенерация жараёни миллионлаб йиллар давомида шаклланган. Planaria эса бу жараённи ўрганиш учун муҳим тирик модель сифатида қаралади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаБугун, 09:07Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБугун, 04:20Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиПиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиБугун, 02:25Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиБугун, 01:57Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБугун, 01:33Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиКосмосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди