Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...

·33·Ўзбекистон
Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...

Ўзбек алифбосида навбатдаги ўзгаришлар режаси жамоатчилик ва мутахассислар орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Тилшунос Ирода Азимова жорий ислоҳотга танқидий муносабат билдириб, графикадаги тез-тез ўзгаришлар саводхонлик, ўқиш тезлиги ва ахборотни қабул қилиш жараёнига салбий таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади.

Эксперт нима учун ислоҳотдан хавотирда?

Ирода Азимованинг фикрича, алифбо ва имло тизимидаги навбатдаги визуал ўзгаришлар аҳоли учун янги мослашув даврини талаб қилади.

Унинг таъкидлашича, одамлар одатланган ёзув шакли ўзгарса, матнни тез ва яхлит ўқиш механизми бузилиши мумкин.

«Яхлит ўқиш» механизми бузилиши мумкин

Тилшунос асосий хавфлардан бири сифатида когнитив тўсиқни кўрсатмоқда.

Яъни ўқувчи ёки катта ёшдаги киши аввал сўзни бутун ҳолича таниб ўқиган бўлса, ҳарфлар шакли ўзгаргандан кейин яна сўзни бўғинма-бўғин ёки ҳарфма-ҳарф ўқишга мажбур бўлиши мумкин.

Бу эса матнни қабул қилиш тезлигини пасайтиради ва ўқиш жараёнини қийинлаштиради.

Имло хатолари кўпайиши эҳтимоли айтилди

Азимовага кўра, одатий имло меъёрлари ўзгарса, жамоат майдонида имло хатолари яна кўпайиши мумкин.

Айниқса, таълим, ОАВ, расмий ҳужжатлар, реклама ва интернетда бир неча хил ёзиш шакллари параллел қўлланса, бу умумий саводхонлик даражасига салбий таъсир кўрсатиши эҳтимоли бор.

Тил учун барқарорлик кераклиги таъкидланди

Тилшунос лингвистик соҳанинг сифатли ривожланиши учун энг аввало барқарорлик зарурлигини айтмоқда.

Унинг фикрича, графикадаги доимий ўзгаришлар тилнинг табиий ва мунтазам ривожланишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Ислоҳот керак, аммо қандай?

Ирода Азимова алифбо ислоҳотларини якунлаш зарурлиги ҳақидаги фикрга қарши эмаслигини билдирган.

Бироқ унинг позициясига кўра, бу жараёнда визуал ўзгаришлардан кўра барқарорлик, ўқувчи учун қулайлик ва жамиятнинг мослашув имкониятлари устувор бўлиши керак.

Алифбо атрофидаги баҳс эса битта саволни яна кун тартибига олиб чиқмоқда: ўзгариш тилни осонлаштирадими ёки одамларни яна қайта ўрганишга мажбур қиладими?

Ирода АзимоваЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиТадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиБугун, 11:46Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришБугун, 11:14Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларЎзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларБугун, 11:09Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа