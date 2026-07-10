Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди
Жаҳон банкининг янги таҳлилий ҳисоботига кўра, логистика, туризм ва фармацевтика Ўзбекистон иқтисодиётининг энг юқори салоҳиятга эга тармоқлари ҳисобланади. Агар ушбу соҳаларда мақсадли ислоҳотлар муваффақиятли амалга оширилса, мамлакатда 300 мингдан ортиқ янги иш ўрни яратиш ва миллиардлаб доллар ҳажмидаги хусусий инвестицияларни жалб қилиш имконияти пайдо бўлади.
Zamin.uz Жаҳон банки таҳлилчилари томонидан иқтисодиётни диверсификация қилиш учун энг зарур деб топилган ушбу учта йўналиш тафсилотларини тақдим этади.
Жаҳон банки хулосаси: Мазкур уч тармоқ хусусий капитални жалб этиш ва бандликни ошириш нуқтаи назаридан энг тўғри танловдир. Бу соҳаларни ривожлантириш рақобатбардош ва давлат эмас, балки хусусий сектор етакчилик қиладиган соғлом иқтисодиётни шакллантиришга хизмат қилади.
1. Логистика: Транспорт ва омборхоналар инқилоби
Логистика соҳасида автомобил юк ташувлари ва замонавий омбор инфратузилмасини ривожлантириш энг устувор йўналиш сифатида баҳоланди.
Кутилаётган натижа: 950 миллион доллардан 1,05 миллиард долларгача хусусий инвестиция.
Иш ўринлари: 108 000 тагача янги иш ўрни.
Қилиниши керак бўлган ислоҳотлар: Ер ажратиш ва қурилиш жараёнларини максимал даражада соддалаштириш, халқаро юк ташиш учун бериладиган рухсатномаларни тўлиқ рақамлаштириш.
2. Туризм: Миллиардлаб долларлик маданий ва экологик салоҳият
Ўзбекистонда маданий ва экологик туризмни ривожлантириш учун ҳали ишга солинмаган жуда катта имкониятлар мавжуд.
Кутилаётган натижа: 3,1 миллиард доллардан 4,2 миллиард долларгача тўғридан-тўғри хусусий инвестиция.
Иш ўринлари: 120 мингдан 180 минггача янги иш ўрни.
Қилиниши керак бўлган ислоҳотлар: Ер ижараси механизмларини такомиллаштириш, соҳа учун халқаро даражадаги малакали кадрлар тайёрлаш ва туристик объектларни бошқаришга замонавий ёндашувларни жорий этиш. Бу туристик оқимларни диверсификация қилишга ёрдам беради.
3. Фармацевтика: Стратегик ўсиш нуқтаси
Ҳисоботда фармацевтика тармоғи ҳам юқори ўсиш суръатларига эга бўлган стратегик йўналиш сифатида алоҳида қайд этилган. Жаҳон банки ушбу соҳада хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ва маҳаллий дори-дармон ишлаб чиқаришни ривожлантириш иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим роль ўйнашини таъкидлаган.
«Ўзбекистон – 2030» стратегияси йўлидаги тўсиқлар нимада?
Жаҳон банки таҳлилчиларининг эътироф этишича, 2017 йилдан буён Ўзбекистонда амалга оширилган бозор ислоҳотлари ишбилармонлик муҳитини сезиларли даражада яхшилади ва аҳоли даромадларининг ошишига ижобий таъсир кўрсатди.
Бироқ, глобал мақсадларга эришиш ва иқтисодий ривожланишни тезлаштириш учун мамлакатда қуйидаги тизимли муаммоларни ҳал этиш зарур:
Бозорда соғлом рақобатни чеклаётган мавжуд омилларни бутунлай бартараф этиш;
Меҳнат бозоридаги талабга мос келувчи малакали кадрлар тайёрлаш тизимини кучайтириш;
Инфратузилмани (йўллар, энергия, алоқа) изчил ривожлантириш;
Давлат томонидан тартибга солиш тизимини такомиллаштириш ва бюрократияни камайтириш.
…