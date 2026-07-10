Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди

·32·Иқтисодиёт
Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди

Жаҳон банкининг янги таҳлилий ҳисоботига кўра, логистика, туризм ва фармацевтика Ўзбекистон иқтисодиётининг энг юқори салоҳиятга эга тармоқлари ҳисобланади. Агар ушбу соҳаларда мақсадли ислоҳотлар муваффақиятли амалга оширилса, мамлакатда 300 мингдан ортиқ янги иш ўрни яратиш ва миллиардлаб доллар ҳажмидаги хусусий инвестицияларни жалб қилиш имконияти пайдо бўлади.

Zamin.uz Жаҳон банки таҳлилчилари томонидан иқтисодиётни диверсификация қилиш учун энг зарур деб топилган ушбу учта йўналиш тафсилотларини тақдим этади.

Жаҳон банки хулосаси: Мазкур уч тармоқ хусусий капитални жалб этиш ва бандликни ошириш нуқтаи назаридан энг тўғри танловдир. Бу соҳаларни ривожлантириш рақобатбардош ва давлат эмас, балки хусусий сектор етакчилик қиладиган соғлом иқтисодиётни шакллантиришга хизмат қилади.

1. Логистика: Транспорт ва омборхоналар инқилоби

Логистика соҳасида автомобил юк ташувлари ва замонавий омбор инфратузилмасини ривожлантириш энг устувор йўналиш сифатида баҳоланди.

  • Кутилаётган натижа: 950 миллион доллардан 1,05 миллиард долларгача хусусий инвестиция.

  • Иш ўринлари: 108 000 тагача янги иш ўрни.

  • Қилиниши керак бўлган ислоҳотлар: Ер ажратиш ва қурилиш жараёнларини максимал даражада соддалаштириш, халқаро юк ташиш учун бериладиган рухсатномаларни тўлиқ рақамлаштириш.

2. Туризм: Миллиардлаб долларлик маданий ва экологик салоҳият

Ўзбекистонда маданий ва экологик туризмни ривожлантириш учун ҳали ишга солинмаган жуда катта имкониятлар мавжуд.

  • Кутилаётган натижа: 3,1 миллиард доллардан 4,2 миллиард долларгача тўғридан-тўғри хусусий инвестиция.

  • Иш ўринлари: 120 мингдан 180 минггача янги иш ўрни.

  • Қилиниши керак бўлган ислоҳотлар: Ер ижараси механизмларини такомиллаштириш, соҳа учун халқаро даражадаги малакали кадрлар тайёрлаш ва туристик объектларни бошқаришга замонавий ёндашувларни жорий этиш. Бу туристик оқимларни диверсификация қилишга ёрдам беради.

3. Фармацевтика: Стратегик ўсиш нуқтаси

Ҳисоботда фармацевтика тармоғи ҳам юқори ўсиш суръатларига эга бўлган стратегик йўналиш сифатида алоҳида қайд этилган. Жаҳон банки ушбу соҳада хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ва маҳаллий дори-дармон ишлаб чиқаришни ривожлантириш иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим роль ўйнашини таъкидлаган.

«Ўзбекистон – 2030» стратегияси йўлидаги тўсиқлар нимада?

Жаҳон банки таҳлилчиларининг эътироф этишича, 2017 йилдан буён Ўзбекистонда амалга оширилган бозор ислоҳотлари ишбилармонлик муҳитини сезиларли даражада яхшилади ва аҳоли даромадларининг ошишига ижобий таъсир кўрсатди.

Бироқ, глобал мақсадларга эришиш ва иқтисодий ривожланишни тезлаштириш учун мамлакатда қуйидаги тизимли муаммоларни ҳал этиш зарур:

  1. Бозорда соғлом рақобатни чеклаётган мавжуд омилларни бутунлай бартараф этиш;

  2. Меҳнат бозоридаги талабга мос келувчи малакали кадрлар тайёрлаш тизимини кучайтириш;

  3. Инфратузилмани (йўллар, энергия, алоқа) изчил ривожлантириш;

  4. Давлат томонидан тартибга солиш тизимини такомиллаштириш ва бюрократияни камайтириш.

Жаҳон банкиЎзбекистонZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:40BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқариладиBYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқариладиКеча, 21:40Солиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиСолиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиКеча, 17:2410 июль учун валюта курслари эълон қилинди10 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:10Ўзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинЎзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинКеча, 15:3810 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди