Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидалар

·49·Ўзбекистон
Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидалар

Ўзбекистонда вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик (касаллик варақаси) бўйича нафақа тайинлаш ва тўлаш тизимида катта ислоҳот амалга оширилмоқда. 2026 йил 1 июлдан бошлаб соҳада мутлақо янги тартиб кучга киради. Эндиликда тизим тўлиқ рақамлаштирилади ва тўловлар учун масъулият иш берувчи ҳамда давлат ўртасида тақсимланади. Zamin.uz ҳар бир ходим ва иш берувчи билиши шарт бўлган энг муҳим ўзгаришларни тўплади.

Масъулият тақсимоти: Дастлабки 5 кунни ким тўлайди?

Янги тизимнинг энг асосий янгиликларидан бири — тўлов манбаининг аниқ чегаралаб қўйилишидир. Унга кўра, ходим касал бўлган давр учун пуллар қуйидагича қопланади:

  • Касалликнинг дастлабки 5 куни — иш берувчининг (корхона ёки ташкилотнинг) ўз маблағлари ҳисобидан тўлаб берилади.

  • Касалликнинг 6-кунидан бошлаб — тўловлар тўлиқлигича Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан молиялаштирилади.

Иш стажи нафақа миқдорига қандай таъсир қилади?

Ходимнинг неча йил давомида меҳнат қилгани унга тўланадиган нафақа ҳажмини белгилаб беради. Янги қоидага кўра, ўртача ойлик иш ҳақига нисбатан қуйидаги фоизлар қўлланилади:

  • 6 ойдан 8 йилгача иш стажига эга бўлган ходимларга — ўртача иш ҳақининг 60 фоизи миқдорида;

  • 8 йилдан ортиқ иш стажига эга бўлганларга — ўртача иш ҳақининг 80 фоизи миқдорида касаллик нафақаси тўланади.

Кимларга имтиёз бор ва қандай чекловлар ўрнатилди?

Янги тартибда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари алоҳида эътиборга олинган. Хусусан, I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар ҳамда кўп болали ота-оналар учун ҳисобланган нафақа миқдори яна 20 фоизга ошириб берилади.

Шу билан бирга, давлат бюджети ва жамғарма маблағларини назорат қилиш мақсадида муайян чекловлар ҳам жорий этилмоқда:

  1. Касаллик нафақаси бир йил давомида кўпи билан 182 кун учун тўланиши мумкин.

  2. Нафақа миқдорини ҳисоб-китоб қилишда ходимнинг маоши қанча бўлишидан қатъи назар, 10 МҲЕКМдан (Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори) ошмайдиган сумма асос сифатида олинади.

Тўловлар жадвали: Пуллар қачон тушади?

Касаллик варақаси бўйича ҳисоб-китоблар тизимли равишда, ойига икки марта амалга оширилиши белгилаб қўйилди. Нафақа пулллари ходимларнинг ҳисоб рақамларига қуйидаги муддатларда келиб тушади:

Жорий ойнинг 25-санасигача ёки кейинги ойнинг 10-санасигача.

Янги рақамли тизим ҳужжатбозликни камайтириб, тўловларнинг шаффоф ва ўз вақтида эгасига етиб боришини таъминлаши кутилмоқда.

ЎзбекистонZamin.uzДавлат ижтимоий суғурта жамғармаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришБугун, 11:14Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқИккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқБугун, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа