Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантириш

·32·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантириш

Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳаво ҳарорати янада кўтарилиб, айрим ҳудудларда кучли жазирама сақланиб қолади. Синоптиклар маълумотига кўра, республика бўйлаб асосан қуруқ ва кам булутли об-ҳаво ҳукм суради.

«Ўзгидромет» прогнозига кўра, фақат тоғли ҳудудларда, шунингдек, 12 июль куни Фарғона водийсининг айрим жойларида момақалдироқ билан қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин.

Кундузи ҳаво ҳарорати аксарият ҳудудларда 37–40 даража атрофида бўлади. Шимолий, жанубий ва чўл минтақаларида эса ҳаво 41–43 даражагача қизиши кутилмоқда. Кечаси эса ҳарорат 22–27 даража оралиғида бўлади.

11–12 июль кунлари айрим жойларда шамол тезлиги 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин. Бу эса айрим ҳудудларда чанг-тўзонлар юзага келиш эҳтимолини оширади.

Мутахассислар Тошкент вилояти, Андижон, Наманган ва Фарғона водийсининг тоғолди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари хавфи борлигидан ҳам огоҳлантирди.

Пойтахтда ҳам ҳаво асосан очиқ бўлади. Кундузи ҳарорат 38–40 даража, тунги вақтда эса 23–25 даража атрофида сақланади.

Синоптиклар прогнозига кўра, июль ойининг иккинчи ярми ҳам одатдагидан анча иссиқ кечади. Ой охирига қадар ҳаво ҳарорати 38–43 даража, айрим шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса 45 даражагача етиши мумкин. Шу боис аҳолига куннинг энг иссиқ соатларида эҳтиёт чораларига амал қилиш тавсия этилмоқда.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкентФарғона водийси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиТадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиБугун, 11:46Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларЎзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларБугун, 11:09Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа