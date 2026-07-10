«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди
Минск шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги музокаралар чоғида Беларусь президенти Александр Лукашенко ўзбекистонликларни, айниқса оилали фуқароларни, Беларусга кўчиб келиб яшаш ва меҳнат қилишга чақирди. Мамлакатда ишчи кучига бўлган эҳтиёж юқорилиги сабабли, кўчиб келувчилар учун барча ижтимоий шароитлар яратиб берилиши ваъда қилинмоқда. Zamin.uz ушбу баёнот тафсилотларини тақдим этади.
«Биз ўзбекларнинг шу ерда яшашини истаймиз»
Александр Лукашенконинг таъкидлашича, Беларусь бугунги кунда меҳнаткаш ва малакали кадрларга катта эҳтиёж сезмоқда. Шу сабабли у ўзбекистонликларни нафақат вақтинчалик ишлаш, балки оилалари билан бирга кўчиб келиб, мамлакатда доимий ҳаёт қуришга чақирди. Кўчиб келганлар учун яшаш жойи, таълим ва тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятлари кафолатланади.
Александр Лукашенконинг баёнотидан: «Биз ўзбекларнинг оиласи билан Беларусга келиб, шу ерда яшашини истаймиз. Зарур бўлса, уларга соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларида ҳам кўмак кўрсатилади. Бу ерда меҳнат қилиш ва ривожланиш учун имкониятлар мавжуд».
Сув ва ер масаласи: Икки давлат манфаатлари қандай уйғунлашади?
Беларусь раҳбари ўз нутқида икки мамлакатнинг табиий имкониятларини ҳам ўзаро солиштирди ва кутилмаган жиҳатларга тўхталди:
Ўзбекистондаги вазият: Ҳозирги вақтда Ўзбекистон учун сув ресурслари ва ер масаласи жуда долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.
Беларусдаги имкониятлар: Беларусда бу борада (сув ва ер ресурслари) имкониятлар анча кўпроқ ва кенгроқ бўлиб, бу икки мамлакат манфаатларини ўзаро уйғунлаштиришга хизмат қилади.
Ишонч омили: Икки халқ ўртасидаги тарихий ҳурмат ва ишонч меҳнат миграцияси ва иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш учун мустаҳкам пойдевор бўла олади.
Расмий ташриф доирасидаги таклиф
Мазкур баёнотлар Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг 8–9 июль кунлари Беларусга амалга оширган расмий ташрифи доирасида янгради. Музокаралар якунида икки давлат раҳбарлари нафақат миграция ва ижтимоий соҳа, балки кўплаб истиқболли йўналишларни қамраб олган Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар ҳамда қатор икки томонлама муҳим ҳужжатларни алмашдилар.
…