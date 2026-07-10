«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди

·48·Дунё
«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди

Минск шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги музокаралар чоғида Беларусь президенти Александр Лукашенко ўзбекистонликларни, айниқса оилали фуқароларни, Беларусга кўчиб келиб яшаш ва меҳнат қилишга чақирди. Мамлакатда ишчи кучига бўлган эҳтиёж юқорилиги сабабли, кўчиб келувчилар учун барча ижтимоий шароитлар яратиб берилиши ваъда қилинмоқда. Zamin.uz ушбу баёнот тафсилотларини тақдим этади.

«Биз ўзбекларнинг шу ерда яшашини истаймиз»

Александр Лукашенконинг таъкидлашича, Беларусь бугунги кунда меҳнаткаш ва малакали кадрларга катта эҳтиёж сезмоқда. Шу сабабли у ўзбекистонликларни нафақат вақтинчалик ишлаш, балки оилалари билан бирга кўчиб келиб, мамлакатда доимий ҳаёт қуришга чақирди. Кўчиб келганлар учун яшаш жойи, таълим ва тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятлари кафолатланади.

Александр Лукашенконинг баёнотидан: «Биз ўзбекларнинг оиласи билан Беларусга келиб, шу ерда яшашини истаймиз. Зарур бўлса, уларга соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларида ҳам кўмак кўрсатилади. Бу ерда меҳнат қилиш ва ривожланиш учун имкониятлар мавжуд».

Сув ва ер масаласи: Икки давлат манфаатлари қандай уйғунлашади?

Беларусь раҳбари ўз нутқида икки мамлакатнинг табиий имкониятларини ҳам ўзаро солиштирди ва кутилмаган жиҳатларга тўхталди:

  • Ўзбекистондаги вазият: Ҳозирги вақтда Ўзбекистон учун сув ресурслари ва ер масаласи жуда долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

  • Беларусдаги имкониятлар: Беларусда бу борада (сув ва ер ресурслари) имкониятлар анча кўпроқ ва кенгроқ бўлиб, бу икки мамлакат манфаатларини ўзаро уйғунлаштиришга хизмат қилади.

  • Ишонч омили: Икки халқ ўртасидаги тарихий ҳурмат ва ишонч меҳнат миграцияси ва иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш учун мустаҳкам пойдевор бўла олади.

Расмий ташриф доирасидаги таклиф

Мазкур баёнотлар Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг 8–9 июль кунлари Беларусга амалга оширган расмий ташрифи доирасида янгради. Музокаралар якунида икки давлат раҳбарлари нафақат миграция ва ижтимоий соҳа, балки кўплаб истиқболли йўналишларни қамраб олган Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар ҳамда қатор икки томонлама муҳим ҳужжатларни алмашдилар.

Александр ЛукашенкоБеларусьЎзбекистонМинскZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронАли Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронБугун, 10:46Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Бугун, 10:06Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаМосквада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаБугун, 09:50Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртОлимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртБугун, 09:21Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаБугун, 09:07Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди