AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700ЛE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқди

·0·Техно
AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700ЛE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқди

Компьютер технологиялари бозорида ғайритабиий ҳодиса кузатилмоқда: AMD компанияси бир неча йил аввалги технологияларни қайта тиклаб, ОEМ ҳамкорлари учун янги маҳсулотларни тақдим этмоқда. Яқинда эълон қилинган, аммо асоси 2019-йилги архитектурага таянадиган Ryzen 7 4700ЛE процессори ўрнатилган илк тайёр шахсий компьютерлар чакана савдода пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу процессор расман ўтган ойда тақдим этилган бўлса-да, унинг негизида Zen 2 микроархитектураси ётади. Бу каби қадамлар одатда ишлаб чиқарувчилар томонидан омборлардаги эски кристалларни реализация қилиш ёки арзон сегмент учун махсус таклифлар яратиш мақсадида амалга оширилади. Мазкур процессор билан жиҳозланган илк тайёр тизимни Қеҳи бренди тақдим этди.

Ryzen 7 4700ЛE: Техник имкониятлар ва ўзига хосликлар

Ryzen 7 4700ЛE техник жиҳатдан 2020-йилда чиқарилган Ryzen 7 4700Г моделининг деярли айнан ўзи ҳисобланади. Асосий фарқи шундаки, янги ЛE индексли моделда ўрнатилган иGPU (график ядро) ўчирилган ва такт частотаси бироз пасайтирилган. Процессор 8 та ядро ва 16 та потокга эга бўлиб, максимал частотаси 4,2 ГГс ни ташкил этади. Л3 кеш хотираси эса 8 МБ билан чекланган.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу кўрсаткич замонавий стандартлар бўйича бироз камтарона кўринади. Масалан, худди шу Zen 2 архитектурасидаги Ryzen 7 3700Х моделида учинчи даражали кеш хотира ҳажми 32 МБ ни ташкил этган. Ryzen 7 4700ЛE нинг иссиқлик ажратиш қуввати (ТДП) 65 В этиб белгиланган бўлиб, у асосан тайёр тизимлар (ОEМ) сегменти учун мўлжалланган.

Тайёр компьютер жамланмаси ва нархи

Amazon платформасида пайдо бўлган Қеҳи брендининг янги компьютери ўзига хос дизайнга эга. Қурилма замонавий “аквариум” услубидаги корпусга жойлаштирилган ва кўплаб ёритгичли вентиляторлар билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий хусусиятлари қуйидагича:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 4700ЛE;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
  • Тезкор хотира: 16 GB RAM;
  • Ички хотира: 512 GB SSD.
Ушбу жамланма АҚШ бозорида 800 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун бу каби ечимлар асосан бюджетли ўйин компьютерлари сегментида қизиқиш уйғотиши мумкин, бироқ 2019-йилги технология учун бундай нарх бироз юқоридек туюлади.

Мутахассисларнинг фикрича, Ryzen 7 4700ЛE фақат тайёр компьютерлар таркибида сотилади ва уни алоҳида компонент сифатида дўконлардан сотиб олиш имконияти бўлмайди. Бу эса AMD'нинг ўз ресурсларидан максимал даражада самарали фойдаланишга уринаётганидан далолат беради.

AMDRyzenПроцессорКомпьютерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиТепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиБугун, 10:30Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиБугун, 09:57Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиАвстралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиБугун, 06:55Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиКоинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиБугун, 05:56Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги