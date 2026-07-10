AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700ЛE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқди
Компьютер технологиялари бозорида ғайритабиий ҳодиса кузатилмоқда: AMD компанияси бир неча йил аввалги технологияларни қайта тиклаб, ОEМ ҳамкорлари учун янги маҳсулотларни тақдим этмоқда. Яқинда эълон қилинган, аммо асоси 2019-йилги архитектурага таянадиган Ryzen 7 4700ЛE процессори ўрнатилган илк тайёр шахсий компьютерлар чакана савдода пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу процессор расман ўтган ойда тақдим этилган бўлса-да, унинг негизида Zen 2 микроархитектураси ётади. Бу каби қадамлар одатда ишлаб чиқарувчилар томонидан омборлардаги эски кристалларни реализация қилиш ёки арзон сегмент учун махсус таклифлар яратиш мақсадида амалга оширилади. Мазкур процессор билан жиҳозланган илк тайёр тизимни Қеҳи бренди тақдим этди.
Ryzen 7 4700ЛE: Техник имкониятлар ва ўзига хосликларRyzen 7 4700ЛE техник жиҳатдан 2020-йилда чиқарилган Ryzen 7 4700Г моделининг деярли айнан ўзи ҳисобланади. Асосий фарқи шундаки, янги ЛE индексли моделда ўрнатилган иGPU (график ядро) ўчирилган ва такт частотаси бироз пасайтирилган. Процессор 8 та ядро ва 16 та потокга эга бўлиб, максимал частотаси 4,2 ГГс ни ташкил этади. Л3 кеш хотираси эса 8 МБ билан чекланган.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу кўрсаткич замонавий стандартлар бўйича бироз камтарона кўринади. Масалан, худди шу Zen 2 архитектурасидаги Ryzen 7 3700Х моделида учинчи даражали кеш хотира ҳажми 32 МБ ни ташкил этган. Ryzen 7 4700ЛE нинг иссиқлик ажратиш қуввати (ТДП) 65 В этиб белгиланган бўлиб, у асосан тайёр тизимлар (ОEМ) сегменти учун мўлжалланган.
Тайёр компьютер жамланмаси ва нархиAmazon платформасида пайдо бўлган Қеҳи брендининг янги компьютери ўзига хос дизайнга эга. Қурилма замонавий “аквариум” услубидаги корпусга жойлаштирилган ва кўплаб ёритгичли вентиляторлар билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий хусусиятлари қуйидагича:
- Процессор: AMD Ryzen 7 4700ЛE;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
- Тезкор хотира: 16 GB RAM;
- Ички хотира: 512 GB SSD.
Мутахассисларнинг фикрича, Ryzen 7 4700ЛE фақат тайёр компьютерлар таркибида сотилади ва уни алоҳида компонент сифатида дўконлардан сотиб олиш имконияти бўлмайди. Бу эса AMD'нинг ўз ресурсларидан максимал даражада самарали фойдаланишга уринаётганидан далолат беради.
…