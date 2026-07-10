Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имконият

·27·Ўзбекистон
Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имконият

Ўзбекистон хорижий кинокомпанияларни мамлакатда фильм суратга олишга жалб қилиш учун янги молиявий рағбатлантириш механизмини жорий этди.

Эндиликда республика ҳудудида фильм ишлаб чиқарган хорижий компаниялар ўз харажатларининг бир қисмини давлат томонидан қайтариб олиш имкониятига эга бўлади.

Янги тартиб Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланди

Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 8 июлдаги 372-сон қарори билан хорижий кинокомпаниялар учун махсус rebate дастури тартиби тасдиқланди.

Ҳужжат Ўзбекистон ҳудудида фильм яратиш билан боғлиқ харажатларнинг бир қисмини қайтариш механизмини белгилайди.

Бу тартиб халқаро кино ишлаб чиқарувчилар учун мамлакатни янада жозибадор майдонга айлантиришга қаратилган.

Харажатнинг 25 фоизигача қисми қайтарилиши мумкин

Низомга кўра, компенсация миқдори тасдиқланган харажатлар ҳажмига қараб белгиланади.

  • 3 млрд сўмгача — 10 фоиз;

  • 3 млрд сўмдан 5 млрд сўмгача — 15 фоиз;

  • 5 млрд сўмдан 10 млрд сўмгача — 20 фоиз;

  • 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса — 25 фоиз.

Бироқ бир фильм учун қайтариладиган маблағ 4 млрд сўмдан ошмайди.

Ариза электрон платформа орқали топширилади

Rebate дастурида иштирок этиш учун хорижий кинокомпания махсус электрон платформа орқали ариза юборади.

Ўзбекистон ҳудудидаги тасвирга олиш ишлари тугаганидан кейин компания амалга оширилган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатларни 60 кун ичида платформага юклаши керак.

Қарор 15 иш кунида кўриб чиқилади

Аризалар махсус комиссия томонидан 15 иш куни давомида кўриб чиқилади.

Агар ижобий хулоса берилса, компенсация маблағлари 5 иш куни ичида хорижий кинокомпаниянинг ҳисоб рақамига ўтказилади.

Бу жараён хорижий продюсерлар учун молиявий режалаштиришни аниқлаштириш ва Ўзбекистондаги лойиҳаларни тезроқ амалга оширишга ёрдам бериши мумкин.

Ўзбекистон халқаро кино майдонига айланадими?

Янги тартибнинг асосий мақсади — хорижий киноижодкорларни Ўзбекистонга жалб қилиш, чет эл инвестицияларини кўпайтириш ва миллий кино индустрияси ривожини қўллаб-қувватлаш.

Тарихий шаҳарлар, табиий манзаралар ва янги молиявий имтиёзлар бирлашса, Ўзбекистон халқаро фильмлар учун янада қизиқарли суратга олиш ҳудудига айланиши мумкин.

ЎзбекистонВазирлар Маҳкамаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришБугун, 11:14Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларЎзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларБугун, 11:09Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқИккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқБугун, 10:34Суд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқадиСуд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқадиБугун, 10:31Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш Бугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа