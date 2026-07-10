Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имконият
Ўзбекистон хорижий кинокомпанияларни мамлакатда фильм суратга олишга жалб қилиш учун янги молиявий рағбатлантириш механизмини жорий этди.
Эндиликда республика ҳудудида фильм ишлаб чиқарган хорижий компаниялар ўз харажатларининг бир қисмини давлат томонидан қайтариб олиш имкониятига эга бўлади.
Янги тартиб Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланди
Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 8 июлдаги 372-сон қарори билан хорижий кинокомпаниялар учун махсус rebate дастури тартиби тасдиқланди.
Ҳужжат Ўзбекистон ҳудудида фильм яратиш билан боғлиқ харажатларнинг бир қисмини қайтариш механизмини белгилайди.
Бу тартиб халқаро кино ишлаб чиқарувчилар учун мамлакатни янада жозибадор майдонга айлантиришга қаратилган.
Харажатнинг 25 фоизигача қисми қайтарилиши мумкин
Низомга кўра, компенсация миқдори тасдиқланган харажатлар ҳажмига қараб белгиланади.
3 млрд сўмгача — 10 фоиз;
3 млрд сўмдан 5 млрд сўмгача — 15 фоиз;
5 млрд сўмдан 10 млрд сўмгача — 20 фоиз;
10 млрд сўмдан ортиқ бўлса — 25 фоиз.
Бироқ бир фильм учун қайтариладиган маблағ 4 млрд сўмдан ошмайди.
Ариза электрон платформа орқали топширилади
Rebate дастурида иштирок этиш учун хорижий кинокомпания махсус электрон платформа орқали ариза юборади.
Ўзбекистон ҳудудидаги тасвирга олиш ишлари тугаганидан кейин компания амалга оширилган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатларни 60 кун ичида платформага юклаши керак.
Қарор 15 иш кунида кўриб чиқилади
Аризалар махсус комиссия томонидан 15 иш куни давомида кўриб чиқилади.
Агар ижобий хулоса берилса, компенсация маблағлари 5 иш куни ичида хорижий кинокомпаниянинг ҳисоб рақамига ўтказилади.
Бу жараён хорижий продюсерлар учун молиявий режалаштиришни аниқлаштириш ва Ўзбекистондаги лойиҳаларни тезроқ амалга оширишга ёрдам бериши мумкин.
Ўзбекистон халқаро кино майдонига айланадими?
Янги тартибнинг асосий мақсади — хорижий киноижодкорларни Ўзбекистонга жалб қилиш, чет эл инвестицияларини кўпайтириш ва миллий кино индустрияси ривожини қўллаб-қувватлаш.
Тарихий шаҳарлар, табиий манзаралар ва янги молиявий имтиёзлар бирлашса, Ўзбекистон халқаро фильмлар учун янада қизиқарли суратга олиш ҳудудига айланиши мумкин.
…