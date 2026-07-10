Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда

·0·Жамият
Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда

Ўзбекистон олий ўқув юртларида профессор-ўқитувчилар етишмовчилиги ва иш юкламасининг ҳаддан ташқари юқорилиги билан боғлиқ жиддий муаммо аниқланди. Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги томонидан эълон қилинган янги ҳисобот олий таълим тизимидаги улкан номутаносибликни яққол кўрсатиб берди. Zamin.uz вазиятнинг хавотирли тафсилотларини тақдим этади.

1,6 миллион талабага атиги 61 минг ўқитувчи

Бугунги кунда мамлакат олий таълим тизимида талабалар кўлами жуда катта: республика бўйича жами 1,6 миллиондан ортиқ талаба таҳсил олмоқда. Бироқ уларга дарс берадиган ва илмий раҳбарлик қиладиган профессор-ўқитувчилар сони бор-йўғи 61 минг нафарни ташкил этади. Бу рақамлар таълим муассасасининг турига қараб кескин фарқланади.

ОТМ мақомига кўра юкламалар: Хусусийларда аҳвол оғир

Ҳисобот маълумотларига кўра, бир нафар ўқитувчига тўғри келадиган ўртача талабалар сони қуйидагича тақсимланган:

  • Давлат ОТМларида: бир ўқитувчига ўртача 19,1 нафар талаба;

  • Хорижий ОТМ филиалларида: бир ўқитувчига ўртача 32,9 нафар талаба;

  • Нодавлат (хусусий) таълим муассасаларида: бир ўқитувчига ўртача 55,3 нафар талаба тўғри келмоқда.

Кўриниб турибдики, нодавлат олийгоҳларда ўқитувчилар зиммасидаги реал юклама давлат муассасаларига қараганда қарийб уч баробар кўп.

Экстремал кўрсаткич: Бир мураббийга 200 талаба!

Фан йўналишлари кесимида энг мураккаб вазият ижтимоий-гуманитар фанлар соҳасида кузатилган бўлиб, у ерда бир домлага ўртача 44,3 нафар талаба тўғри келади. Энг қулай ва паст юклама эса ижод ва спорт йўналишидаги олий таълим муассасаларида (8,4) қайд этилган.

Энг хавотирли жиҳати: Айрим таълим муассасаларида биргина ўқитувчи ёки мураббийга 200 дан ортиқ талаба тўғри келадиган экстремал кўрсаткичлар рўйхатга олинган.

Бу вазият таълим сифатига қандай таъсир қилади?

Мутахассислар ва таълим соҳаси экспертларининг огоҳлантиришича, бундай жиддий номутаносиблик олий таълимда иккита йирик муаммони келтириб чиқаради:

  1. Индивидуал ишлаш имконияти йўқолади: Бир пайтнинг ўзида юзлаб талабага дарс беришга мажбур бўлган ўқитувчи ҳар бир талабанинг ўзлаштиришини алоҳида назорат қила олмайди ва улар билан индивидуал ишлай олмайди.

  2. Илмий фаолият сифати пасаяди: Профессор-ўқитувчиларнинг бутун вақти ва энергияси фақатгина улкан дарс юкламаларини бажаришга сарфланиб, илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланишга имкон қолмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла бор10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла борБугун, 10:57Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Бугун, 10:11APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиAPK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиБугун, 09:53Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиДеновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиБугун, 09:47Ноодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиНоодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 09:25Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди