Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошланди

·32·Техно
Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошланди

Сўнгги кунларда Тошкент аҳолиси пиёдалар йўлакларида инсон иштирокисиз ҳаракатланаётган ғайриоддий роботларни кўпроқ учратмоқда. Ижтимоий тармоқларда ҳам ушбу автоном қурилмалар акс этган видеолар кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди.

Маълум бўлишича, улар Yandex Uzbekistan компаниясининг янги автоном робот-курьерлари бўлиб, айни пайтда пойтахт кўчаларида синовдан ўтказилмоқда. Роботлар махсус дастур ёрдамида мустақил ҳаракатланади ва пиёдалар йўлаклари бўйлаб манзилга етиб боришга мўлжалланган.

Компания маълумотларига кўра, яқин кунларда ушбу юқори технологияли роверлар Yandex Lavka хизмати орқали буюртмаларни мижозларга етказиб беришни бошлайди. Ҳозирча лойиҳанинг тўлиқ ишга туширилиш санаси расман эълон қилинмаган.

Дастурчилар жамоаси яқин вақт ичида лойиҳа бўйича барча тафсилотларни очиқлашини билдирган. Агар синовлар муваффақиятли якунланса, Тошкент Марказий Осиёда робот-курьерлар кундалик ҳаётнинг бир қисмига айланган илк шаҳарлардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинWildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинБугун, 14:58Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиАлоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиБугун, 14:20Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиRedmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиБугун, 13:24Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиРосатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги