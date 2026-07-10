Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?

·0·Дунё
Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?

Денгиз тубида ғаввоснинг денгиз юлдузига укол қилаётгани акс этган видеоларни кўрган кўпчилик уни даволаяпти, деб ўйлайди. Аслида эса вазият бутунлай бошқача.

Одатдаги денгиз юлдузлари денгиз экотизимида муҳим ўрин тутади. Улар моллюскалар, денгиз типратиканлари ва айрим майда денгиз жонзотлари билан озиқланиб, уларнинг сонини табиий мувозанатда ушлаб туради. Қизиғи шундаки, денгиз юлдузларида на мия ва на қон бўлади. Уларнинг танасида денгиз суви айланиб юради, ҳаракат ва бошқа ҳаётий жараёнларни эса нерв тугунлари бошқаради.

Мутахассислар яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратади: агар денгиз юлдузига дуч келсангиз, уни қўлингиз билан ушламаслик тавсия этилади. Сувдан чиқарилганда у нафас олиш имконидан маҳрум бўлиб, қисқа вақт ичида зарарланиши мумкин.

Бироқ видеодаги жонивор оддий денгиз юлдузи эмас. У “Тиканли тож” (Crown-of-thorns starfish) деб аталадиган, заҳарли тиканларга эга йиртқич тур ҳисобланади. Ушбу денгиз юлдузи маржон рифлари билан озиқланади. Агар унинг сони кескин кўпайиб кетса, қисқа вақт ичида катта маржон рифларига жиддий зарар етказиши мумкин.

Шу сабабли ғаввослар уларни назорат қилиш учун махсус усулдан фойдаланади. Улар айнан шу турдаги денгиз юлдузига сирка эритмасини укол қилади.

Insonlar kaftida va suv tubida turli dengiz yulduzlarini ushlab turishibdi.

Бунинг сабаби оддий: сирка “Тиканли тож” денгиз юлдузини тезда нобуд қилади, бироқ атрофдаги маржон рифлари ва бошқа денгиз жонзотларига деярли зарар етказмайди. Бундан ташқари, бу усул арзон, экологик жиҳатдан нисбатан хавфсиз ва амалиётда самарали деб ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканИнсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканБугун, 12:22Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Бугун, 12:02Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Бугун, 11:47Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронАли Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронБугун, 10:46«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилдиБугун, 10:28Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди