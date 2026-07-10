Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкин

·26·Техно
Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкин

Россия ва Марказий Осиё бозоридаги энг йирик маркетплейслардан бири бўлган Wildberries ўзининг иккиламчи бозор платформаси — “WB Ресайл” доирасида янги қулайликни жорий этди. Эндиликда фойдаланувчилар ўзаро савдо бўлимида буюртма қилинган товарлар учун маблағни фақат маҳсулотни қабул қилиб олганидан сўнг тўлашлари мумкин бўлади. Бу янгилик харидорлар учун хавфсизлик ва ишонч даражасини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Wildberries & Русс матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу функция фойдаланувчилар ўртасидаги (C2C) савдо алоқаларини янада шаффоф қилишга хизмат қилади. Илгари ресайл бўлимида тўлов тизими билан боғлиқ айрим чекловлар мавжуд бўлган бўлса, энди харидор товарнинг ҳолатини пунктда текшириб кўриб, сўнгра пул ўтказиш имкониятига эга бўлди. Бу айниқса иккиламчи бозорда кийим-кечак ва пойабзал харид қилувчилар учун жуда муҳимдир.

Платформанинг ўсиш суръатлари ва оммабоп йўналишлар

Ҳозирги вақтда “WB Ресайл” платформаси жадал ривожланиш босқичида турибди. Статистик маълумотларга кўра, айни пайтда майдончада 1,5 миллиондан ортиқ фаол эълонлар жойлаштирилган. Ҳар ойда юз минглаб янги таклифлар қўшилмоқда, бу эса фойдаланувчиларнинг ушбу форматдаги савдога бўлган қизиқиши юқорилигидан далолат беради.

Платформа фойдаланувчилари сони ҳам барқарор ўсиб бормоқда. Ҳар ой 100 мингдан ортиқ янги сотувчи ва харидорлар ушбу экотизимга қўшилмоқда. Энг кўп сотилаётган ва талаб юқори бўлган маҳсулотлар рўйхати қуйидагича:

  • Кийим-кечак ва аксессуарлар;
  • Турли русумдаги пойабзаллар;
  • Бадиий ва ўқув адабиётлар (китоблар).
Wildberries таҳлилчиларининг таъкидлашича, платформадаги битимларнинг муваффақиятли якунланиш кўрсаткичи 83 фоиздан ошади. Бу кўрсаткич ресайл бозори учун жуда юқори натижа ҳисобланади ва фойдаланувчилар ўртасидаги ўзаро ишончни акс эттиради.

Интеграция ва хавфсизлик масалалари

“WB Ресайл” хизмати тўлиқ Wildberries экотизимига интеграция қилинган. Бу шуни англатадики, эълонларни жойлаштириш, буюртмаларни расмийлаштириш, логистика ва маҳсулотни етказиб бериш жараёнлари маркетплейснинг мавжуд инфратузилмаси орқали амалга оширилади. Бу эса фойдаланувчиларга таниш бўлган қулайликларни сақлаб қолади.

Постўлов (кейин тўлаш) тизимининг жорий этилиши нафақат харидорни, балки сотувчини ҳам ҳимоя қилади. Барча молиявий транзакциялар платформа ичида амалга оширилиши сабабли, фирибгарлик ҳолатларининг олди олинади. Ўзбекистон бозорида ҳам Wildberries фаол иш олиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай технологик янгиланишлар келажакда минтақавий фойдаланувчилар тажрибасига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, иккиламчи бозорнинг ривожланиши экологик барқарорлик ва онгли истеъмол маданиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Wildberries ушбу йўналишда янги функцияларни қўшиш орқали нафақат савдо ҳажмини оширишни, балки ўз фойдаланувчилари учун хавфсиз рақамли муҳит яратишни мақсад қилган.

WildberriesРесайлТехнологияОнлайн-савдоМаркетплейс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиАлоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиБугун, 14:20Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиRedmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиБугун, 13:24Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиРосатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги