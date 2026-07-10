Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкин
Россия ва Марказий Осиё бозоридаги энг йирик маркетплейслардан бири бўлган Wildberries ўзининг иккиламчи бозор платформаси — “WB Ресайл” доирасида янги қулайликни жорий этди. Эндиликда фойдаланувчилар ўзаро савдо бўлимида буюртма қилинган товарлар учун маблағни фақат маҳсулотни қабул қилиб олганидан сўнг тўлашлари мумкин бўлади. Бу янгилик харидорлар учун хавфсизлик ва ишонч даражасини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Wildberries & Русс матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу функция фойдаланувчилар ўртасидаги (C2C) савдо алоқаларини янада шаффоф қилишга хизмат қилади. Илгари ресайл бўлимида тўлов тизими билан боғлиқ айрим чекловлар мавжуд бўлган бўлса, энди харидор товарнинг ҳолатини пунктда текшириб кўриб, сўнгра пул ўтказиш имкониятига эга бўлди. Бу айниқса иккиламчи бозорда кийим-кечак ва пойабзал харид қилувчилар учун жуда муҳимдир.
Платформанинг ўсиш суръатлари ва оммабоп йўналишларҲозирги вақтда “WB Ресайл” платформаси жадал ривожланиш босқичида турибди. Статистик маълумотларга кўра, айни пайтда майдончада 1,5 миллиондан ортиқ фаол эълонлар жойлаштирилган. Ҳар ойда юз минглаб янги таклифлар қўшилмоқда, бу эса фойдаланувчиларнинг ушбу форматдаги савдога бўлган қизиқиши юқорилигидан далолат беради.
Платформа фойдаланувчилари сони ҳам барқарор ўсиб бормоқда. Ҳар ой 100 мингдан ортиқ янги сотувчи ва харидорлар ушбу экотизимга қўшилмоқда. Энг кўп сотилаётган ва талаб юқори бўлган маҳсулотлар рўйхати қуйидагича:
- Кийим-кечак ва аксессуарлар;
- Турли русумдаги пойабзаллар;
- Бадиий ва ўқув адабиётлар (китоблар).
Интеграция ва хавфсизлик масалалари“WB Ресайл” хизмати тўлиқ Wildberries экотизимига интеграция қилинган. Бу шуни англатадики, эълонларни жойлаштириш, буюртмаларни расмийлаштириш, логистика ва маҳсулотни етказиб бериш жараёнлари маркетплейснинг мавжуд инфратузилмаси орқали амалга оширилади. Бу эса фойдаланувчиларга таниш бўлган қулайликларни сақлаб қолади.
Постўлов (кейин тўлаш) тизимининг жорий этилиши нафақат харидорни, балки сотувчини ҳам ҳимоя қилади. Барча молиявий транзакциялар платформа ичида амалга оширилиши сабабли, фирибгарлик ҳолатларининг олди олинади. Ўзбекистон бозорида ҳам Wildberries фаол иш олиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай технологик янгиланишлар келажакда минтақавий фойдаланувчилар тажрибасига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, иккиламчи бозорнинг ривожланиши экологик барқарорлик ва онгли истеъмол маданиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Wildberries ушбу йўналишда янги функцияларни қўшиш орқали нафақат савдо ҳажмини оширишни, балки ўз фойдаланувчилари учун хавфсиз рақамли муҳит яратишни мақсад қилган.
…