Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келади

·0·Спорт
Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келади

Германия миллий терма жамоасида янги давр бошланмоқда. Афсонавий мураббий Журген Клопп "Бундестим" бошқарувини қўлга олишга тайёргарлик кўрар экан, ўзига яхши таниш бўлган мутахассисларни штабга жалб этишни режалаштирмоқда. Kicker нашри хабарига кўра, Клопп Ливерпул даги муваффақиятли йилларида унга ҳамроҳлик қилган Петер Кравиетз ва Пепижн Лижндерсни терма жамоага таклиф этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ўзгаришлар доирасида ҳозирги мураббийлар штабида катта янгиланишлар кутилмоқда. Бенжамин Ҳубнер, Бенжамин Глукк, Алфред Счреудер ва Брам Геерс каби мутахассислар ўз ўринларини бўшатиб беришади. Фақатгина дарвозабонлар мураббийи Андреас Кроненберг ўз лавозимини сақлаб қолиши кутилмоқда. Шунингдек, Клоппнинг Боруссия Дортмунд даги собиқ ҳамкасби Ханнес Вольфнинг терма жамоадаги нуфузи янада ошиши мумкин.

Музокараларнинг ҳал қилувчи палласи

Айни дамда Германия футбол иттифоқи (ДФБ) ва Ред Булл компанияси ўртасида мураббийнинг трансфери бўйича якуний музокаралар кетмоқда. Goal.com маълумотига кўра, ДФБ президенти Бернд Неуендорф ва вице-президент Ҳанс-Жоачим Ватзке шу дам олиш кунлари Нью-Йоркда Журген Клопп билан учрашиб, шартнома шартларини муҳокама қилишади.

Қизиғи шундаки, ДФБ Клопп учун Ред Булл гуруҳига товон пули тўламаслиги мумкин. Томонлар ўзига хос келишув устида ишламоқда: унга кўра, Клопп Германия терма жамоасини бошқариш билан бир қаторда Ред Булл бренди элчиси сифатида ҳам фаолиятини давом эттириши мумкин. Бу ҳолат федерациянинг молиявий юкини сезиларли даражада камайтиради.

Журген Клопп ва Ред Булл ўртасидаги амалдаги шартнома 2029-йилгача мўлжалланган бўлса-да, унда терма жамоадан таклиф тушса, мураббийнинг кетишига рухсат берувчи махсус банд мавжудлиги айтилмоқда. Ред Булл раҳбари Оливер Минтзлафф ҳам тез орада Нью-Йоркка учиб бориб, ушбу ўтиш жараёнининг техник жиҳатларини ҳал қилади.

2030-йилги жаҳон чемпионатигача бўлган режа

Агар Нью-Йоркдаги учрашувлар муваффақиятли якунланса, Клопп билан 2030-йилги жаҳон чемпионати якунига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланади. ДФБ раҳбарияти Юлиан Нагельсманн кетганидан сўнг, терма жамоада барқарор ва ғолиб лойиҳани айнан Клопп атрофида қуришни мақсад қилган.

Германия футболи учун ушбу тайинлов ўта муҳим аҳамиятга эга. Охирги йирик турнирлардаги омадсизликлардан сўнг, мухлислар ва мутахассислар Клоппнинг келиши терма жамоанинг халқаро майдондаги нуфузини тиклашига ишонишмоқда. Ливерпул билан Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигасида зафар қучган мураббийнинг тажрибаси немис футболини инқироздан олиб чиқиш учун асосий омил сифатида кўрилмоқда.

Журген КлоппГерманияЛиверпулРед БуллФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиРомано «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиБугун, 14:16Моуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борМоуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борБугун, 14:10Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Бугун, 13:51Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаЭрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаБугун, 13:14Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиКилиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиБугун, 12:37Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиЮрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиБугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди