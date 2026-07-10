Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келади
Германия миллий терма жамоасида янги давр бошланмоқда. Афсонавий мураббий Журген Клопп "Бундестим" бошқарувини қўлга олишга тайёргарлик кўрар экан, ўзига яхши таниш бўлган мутахассисларни штабга жалб этишни режалаштирмоқда. Kicker нашри хабарига кўра, Клопп Ливерпул даги муваффақиятли йилларида унга ҳамроҳлик қилган Петер Кравиетз ва Пепижн Лижндерсни терма жамоага таклиф этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ўзгаришлар доирасида ҳозирги мураббийлар штабида катта янгиланишлар кутилмоқда. Бенжамин Ҳубнер, Бенжамин Глукк, Алфред Счреудер ва Брам Геерс каби мутахассислар ўз ўринларини бўшатиб беришади. Фақатгина дарвозабонлар мураббийи Андреас Кроненберг ўз лавозимини сақлаб қолиши кутилмоқда. Шунингдек, Клоппнинг Боруссия Дортмунд даги собиқ ҳамкасби Ханнес Вольфнинг терма жамоадаги нуфузи янада ошиши мумкин.
Музокараларнинг ҳал қилувчи палласиАйни дамда Германия футбол иттифоқи (ДФБ) ва Ред Булл компанияси ўртасида мураббийнинг трансфери бўйича якуний музокаралар кетмоқда. Goal.com маълумотига кўра, ДФБ президенти Бернд Неуендорф ва вице-президент Ҳанс-Жоачим Ватзке шу дам олиш кунлари Нью-Йоркда Журген Клопп билан учрашиб, шартнома шартларини муҳокама қилишади.
Қизиғи шундаки, ДФБ Клопп учун Ред Булл гуруҳига товон пули тўламаслиги мумкин. Томонлар ўзига хос келишув устида ишламоқда: унга кўра, Клопп Германия терма жамоасини бошқариш билан бир қаторда Ред Булл бренди элчиси сифатида ҳам фаолиятини давом эттириши мумкин. Бу ҳолат федерациянинг молиявий юкини сезиларли даражада камайтиради.
Журген Клопп ва Ред Булл ўртасидаги амалдаги шартнома 2029-йилгача мўлжалланган бўлса-да, унда терма жамоадан таклиф тушса, мураббийнинг кетишига рухсат берувчи махсус банд мавжудлиги айтилмоқда. Ред Булл раҳбари Оливер Минтзлафф ҳам тез орада Нью-Йоркка учиб бориб, ушбу ўтиш жараёнининг техник жиҳатларини ҳал қилади.
2030-йилги жаҳон чемпионатигача бўлган режаАгар Нью-Йоркдаги учрашувлар муваффақиятли якунланса, Клопп билан 2030-йилги жаҳон чемпионати якунига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланади. ДФБ раҳбарияти Юлиан Нагельсманн кетганидан сўнг, терма жамоада барқарор ва ғолиб лойиҳани айнан Клопп атрофида қуришни мақсад қилган.
Германия футболи учун ушбу тайинлов ўта муҳим аҳамиятга эга. Охирги йирик турнирлардаги омадсизликлардан сўнг, мухлислар ва мутахассислар Клоппнинг келиши терма жамоанинг халқаро майдондаги нуфузини тиклашига ишонишмоқда. Ливерпул билан Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигасида зафар қучган мураббийнинг тажрибаси немис футболини инқироздан олиб чиқиш учун асосий омил сифатида кўрилмоқда.
…