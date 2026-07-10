Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?

·36·Спорт
Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?

Жуд Беллингем ҳозирда жаҳон футболининг энг ёрқин намояндаларидан бири бўлиб, унинг майдондаги ўзига бўлган юксак ишончи кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Реал Мадрид юлдузининг хатти-ҳаракатлари баъзилар томонидан «такаббурлик» деб баҳоланса-да, мутахассислар бу сифат унинг муваффақияти калити эканини таъкидлашмоқда. Хусусан, Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Даннй Мурпҳй ГОАЛ нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг руҳий ҳолатини Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах билан солиштирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мурпҳйнинг фикрича, Беллингэмнинг майдондаги «такаббурлиги» Муҳаммад Салах каби тажрибали юлдузларникидан кўра самаралироқ ва жамоа учун фойдалироқдир. 23 ёшли ярим ҳимоячининг ўзига бўлган чексиз ишончи уни қийин вазиятларда масъулиятни ўз зиммасига олишга ундайди. Бу эса Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси учун 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи омилга айланди.

Жаҳон чемпионати старти олдидан кўплаб экспертлар Беллингэмнинг асосий таркибдаги ўрнини шубҳа остига олишган эди. Ҳатто айримлар уни Морган Роджерс каби футболчилардан кейинги ўринга туширишни ёки таркибдан бутунлай четлатишни таклиф қилишган. Бироқ, Фил Фоден ва Коул Палмер каби юлдузлар рақобатда ортда қолган бир пайтда, Беллингэм ўзининг алмаштириб бўлмас эканини исботлади.

Класс ва барқарорликнинг уйғунлиги

«Sportда форма ўткинчи, аммо класс доимийдир», деган ибора Беллингэм мисолида ўз тасдиғини топмоқда. Хорватияга қарши кечган 4:2 ҳисобидаги ғалабада у жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлди. Панама билан баҳсда эса айнан у ҳисобни очиб, ўйин тақдирини ҳал қилди. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати замонавий футболда нафақат техника, балки кучли характер ҳам муҳимлигини кўрсатмоқда.

Даннй Мурпҳйнинг таъкидлашича, Беллингэмдаги бу хислатни фақатгина Стивен Джеррард, Уэйн Руни ёки Майкл Оуэн каби афсоналарда кўриш мумкин эди. «У ажойиб футболчи — атлетизм, техник маҳорат ва чидамлилик унда мужассам. Аммо энг муҳими, у ёш бўлишига қарамай, ўз кучига жуда қаттиқ ишонади. Евро-2024da жамоа ёмон ўйнаганида ҳам, у қайчи услубидаги голи билан вазиятни қутқарган эди», — дейди эксперт.

Мексикага қарши кечган 1/8 финал босқичидаги баҳс Беллингэмнинг ҳақиқий «Галактико» эканини яна бир бор тасдиқлади. Машҳур «Астека» стадионида у дубл қайд этиб, жамоасини чорак финалга олиб чиқди. Унинг Гарри Кейн билан ўрнатган ҳамкорлиги Англия терма жамоасининг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқди.

Беллингэмнинг гол нишонлашдаги ўзига хос услуби ва «яна ким бўлиши мумкин?» деган маънодаги ҳаракатлари кўплаб танқидларга сабаб бўлган бўлса-да, айнан шу характер уни глобал суперюлдузга айлантирди. Реал Мадрид сафида тобланган футболчи босим остида ўйнашни ўрганган ва бу тажрибасини терма жамоа манфаатларига хизмат қилдира олмоқда. Якунда, унинг «такаббурлиги» шунчаки манманлик эмас, балки ғалаба қозонишга бўлган чанқоқлик экани ойдинлашмоқда.

Жуде БеллингэмРеал МадридАнглияМоҳамед СалахЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиНега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиБугун, 15:24Джон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодирДжон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодирБугун, 15:11Килиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлдиКилиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлдиБугун, 15:00Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиЖурген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиБугун, 14:39Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиРомано «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиБугун, 14:16Моуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борМоуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди