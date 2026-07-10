Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?
Жуд Беллингем ҳозирда жаҳон футболининг энг ёрқин намояндаларидан бири бўлиб, унинг майдондаги ўзига бўлган юксак ишончи кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Реал Мадрид юлдузининг хатти-ҳаракатлари баъзилар томонидан «такаббурлик» деб баҳоланса-да, мутахассислар бу сифат унинг муваффақияти калити эканини таъкидлашмоқда. Хусусан, Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Даннй Мурпҳй ГОАЛ нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг руҳий ҳолатини Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах билан солиштирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мурпҳйнинг фикрича, Беллингэмнинг майдондаги «такаббурлиги» Муҳаммад Салах каби тажрибали юлдузларникидан кўра самаралироқ ва жамоа учун фойдалироқдир. 23 ёшли ярим ҳимоячининг ўзига бўлган чексиз ишончи уни қийин вазиятларда масъулиятни ўз зиммасига олишга ундайди. Бу эса Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси учун 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи омилга айланди.
Жаҳон чемпионати старти олдидан кўплаб экспертлар Беллингэмнинг асосий таркибдаги ўрнини шубҳа остига олишган эди. Ҳатто айримлар уни Морган Роджерс каби футболчилардан кейинги ўринга туширишни ёки таркибдан бутунлай четлатишни таклиф қилишган. Бироқ, Фил Фоден ва Коул Палмер каби юлдузлар рақобатда ортда қолган бир пайтда, Беллингэм ўзининг алмаштириб бўлмас эканини исботлади.
Класс ва барқарорликнинг уйғунлиги«Sportда форма ўткинчи, аммо класс доимийдир», деган ибора Беллингэм мисолида ўз тасдиғини топмоқда. Хорватияга қарши кечган 4:2 ҳисобидаги ғалабада у жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлди. Панама билан баҳсда эса айнан у ҳисобни очиб, ўйин тақдирини ҳал қилди. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати замонавий футболда нафақат техника, балки кучли характер ҳам муҳимлигини кўрсатмоқда.
Даннй Мурпҳйнинг таъкидлашича, Беллингэмдаги бу хислатни фақатгина Стивен Джеррард, Уэйн Руни ёки Майкл Оуэн каби афсоналарда кўриш мумкин эди. «У ажойиб футболчи — атлетизм, техник маҳорат ва чидамлилик унда мужассам. Аммо энг муҳими, у ёш бўлишига қарамай, ўз кучига жуда қаттиқ ишонади. Евро-2024da жамоа ёмон ўйнаганида ҳам, у қайчи услубидаги голи билан вазиятни қутқарган эди», — дейди эксперт.
Мексикага қарши кечган 1/8 финал босқичидаги баҳс Беллингэмнинг ҳақиқий «Галактико» эканини яна бир бор тасдиқлади. Машҳур «Астека» стадионида у дубл қайд этиб, жамоасини чорак финалга олиб чиқди. Унинг Гарри Кейн билан ўрнатган ҳамкорлиги Англия терма жамоасининг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқди.
Беллингэмнинг гол нишонлашдаги ўзига хос услуби ва «яна ким бўлиши мумкин?» деган маънодаги ҳаракатлари кўплаб танқидларга сабаб бўлган бўлса-да, айнан шу характер уни глобал суперюлдузга айлантирди. Реал Мадрид сафида тобланган футболчи босим остида ўйнашни ўрганган ва бу тажрибасини терма жамоа манфаатларига хизмат қилдира олмоқда. Якунда, унинг «такаббурлиги» шунчаки манманлик эмас, балки ғалаба қозонишга бўлган чанқоқлик экани ойдинлашмоқда.
…