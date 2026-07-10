Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйди
«Манчестер Сити» ва «Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес атрофидаги трансфер миш-мишларига Фабрицио Романо муносабат билдирди.
Таниқли инсайдернинг таъкидлашича, аргентиналик футболчи бўйича «Сити» томонидан ҳозирча ҳеч қандай музокара олиб борилмаяпти.
«Манчестер Сити» музокара ўтказмаяпти
Романо «Манчестер Сити» мутасаддилари Энцо Фернандес билан алоқага чиққан, деган хабарларни рад этди.
Унинг сўзларига кўра, «Реал» билан эҳтимолий келишув амалга ошмаганидан кейин ҳам «шаҳарликлар» аргентиналик яримҳимоячи бўйича музокара бошламаган.
Келажак Жаҳон чемпионатидан кейин муҳокама қилинади
Инсайдернинг қайд этишича, Фернандеснинг келажаги Жаҳон чемпионати якунланганидан кейин муҳокама қилинади.
Бу эса ҳозирча футболчи атрофидаги асосий қарорлар кечиктирилганини англатади. «Челси» ҳам, футболчининг ўзи ҳам вазиятни турнирдан кейин аниқлаштириши мумкин.
Энцо «Челси»га катта суммага келган эди
25 ёшли Энцо Фернандес 2023 йилда «Бенфика»дан «Челси»га 121 миллион евро эвазига ўтган.
Унинг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2032 йилгача мўлжалланган. Бу эса ҳар қандай трансфер музокарасини мураккаб ва қиммат жараёнга айлантиради.
Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари
Фернандес ўтган мавсумда «Челси» сафида барча мусобақалар доирасида 54 та ўйинда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда аргентиналик яримҳимоячи 15 та гол урди ва 7 та голли узатма амалга оширди.
Трансфер бозорида интрига сақланмоқда
Ҳозирча «Манчестер Сити» варианти Романо томонидан рад этилди. Аммо Энцо Фернандеснинг келажаги бўйича якуний қарор ҳали қабул қилинмаган.
Жаҳон чемпионатидан кейин аргентиналик футболчи атрофидаги вазият яна қизиши мумкин — айниқса, йирик клублар марказий яримҳимояни кучайтиришни давом эттирса.
…