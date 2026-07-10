Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйди

·59·Спорт
Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйди

«Манчестер Сити» ва «Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес атрофидаги трансфер миш-мишларига Фабрицио Романо муносабат билдирди.

Таниқли инсайдернинг таъкидлашича, аргентиналик футболчи бўйича «Сити» томонидан ҳозирча ҳеч қандай музокара олиб борилмаяпти.

«Манчестер Сити» музокара ўтказмаяпти

Романо «Манчестер Сити» мутасаддилари Энцо Фернандес билан алоқага чиққан, деган хабарларни рад этди.

Унинг сўзларига кўра, «Реал» билан эҳтимолий келишув амалга ошмаганидан кейин ҳам «шаҳарликлар» аргентиналик яримҳимоячи бўйича музокара бошламаган.

Келажак Жаҳон чемпионатидан кейин муҳокама қилинади

Инсайдернинг қайд этишича, Фернандеснинг келажаги Жаҳон чемпионати якунланганидан кейин муҳокама қилинади.

Бу эса ҳозирча футболчи атрофидаги асосий қарорлар кечиктирилганини англатади. «Челси» ҳам, футболчининг ўзи ҳам вазиятни турнирдан кейин аниқлаштириши мумкин.

Энцо «Челси»га катта суммага келган эди

25 ёшли Энцо Фернандес 2023 йилда «Бенфика»дан «Челси»га 121 миллион евро эвазига ўтган.

Унинг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2032 йилгача мўлжалланган. Бу эса ҳар қандай трансфер музокарасини мураккаб ва қиммат жараёнга айлантиради.

Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари

Фернандес ўтган мавсумда «Челси» сафида барча мусобақалар доирасида 54 та ўйинда майдонга тушди.

Ушбу баҳсларда аргентиналик яримҳимоячи 15 та гол урди ва 7 та голли узатма амалга оширди.

Трансфер бозорида интрига сақланмоқда

Ҳозирча «Манчестер Сити» варианти Романо томонидан рад этилди. Аммо Энцо Фернандеснинг келажаги бўйича якуний қарор ҳали қабул қилинмаган.

Жаҳон чемпионатидан кейин аргентиналик футболчи атрофидаги вазият яна қизиши мумкин — айниқса, йирик клублар марказий яримҳимояни кучайтиришни давом эттирса.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиЖурген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиБугун, 14:39Моуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борМоуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борБугун, 14:10Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Бугун, 13:51Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаЭрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаБугун, 13:14Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиКилиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиБугун, 12:37Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиЮрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиБугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди