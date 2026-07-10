Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилди
Ҳиндистоннинг Бҳарат Санчар Нигам Limited (БСНЛ) давлат оператори экстремал шароитларда алоқани таъминлашга мўлжалланган янги сунъий йўлдош телефонини намойиш этди. Мазкур қурилма оддий смартфонлар ожиз қолган — тоғли ҳудудлар, қалин ўрмонлар, очиқ денгиз ва табиий офат ҳудудларида ҳам узлуксиз ишлаш қобилиятига эга. Технологиянинг асосий аҳамияти шундаки, у таянч станцияларига эмас, балки тўғридан-тўғри коинотдаги сунъий йўлдошларга уланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа БСНЛ ва Буюк Британиянинг Инмарсат компанияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Инмарсат айни пайтда 11 та геостационар телекоммуникация сунъий йўлдошларидан иборат йирик тармоқни бошқаради. Бу эса дунёнинг исталган нуқтасида, ҳатто мобил инфратузилма бутунлай мавжуд бўлмаган ёки шикастланган жойларда ҳам барқарор сигнални кафолатлайди.
Техник имкониятлар ва ишлаш принципиҚурилманинг ишлаш механизми ўзига хос: қўнғироқ амалга оширилганда сигнал аввал сунъий йўлдошга узатилади, сўнгра у ердан ер усти станциясига йўналтирилиб, умумий телекоммуникация тармоғига уланади. Қурилма нафақат овозли қўнғироқларни амалга ошириш, балки фавқулодда вазиятлар учун махсус СОС тугмаси орқали ёрдам чақириш имконини ҳам беради.
Янги телефоннинг корпуси ҳар қандай ташқи таъсирларга чидамли қилиб ишланган ва у узоқ вақт қувватсиз ишлаш (автономлик) хусусиятига эга. Бу эса уни узоқ муддатли экспедициялар ва қидирув-қутқарув ишлари учун ажралмас воситага айлантиради. Қурилманинг нархи 1400 доллар этиб белгиланган бўлиб, у профессионал сегмент учун мўлжалланган.
Кимлар учун мўлжалланган ва ҳуқуқий тартибларИшлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, ушбу қурилманинг асосий фойдаланувчилари қуйидагилар бўлиши кутилмоқда:
- Ҳарбийлар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари;
- Фавқулодда вазиятлар ва қутқарув хизматлари;
- Денгизчилар ва тоғ-кон саноати мутахассислари;
- Саноат корхоналари ва олис ҳудудлардаги тадқиқотчилар;
- Экстремал саёҳатчилар ва экспедиция иштирокчилари.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологиялар тоғли ҳудудларда хизмат қилувчи геологлар ёки чегара хизмати ходимлари учун катта аҳамиятга эга. Гарчи бугунги кунда смартфонларда сунъий йўлдош алоқаси (масалан, iPhone 14 ва ундан юқори моделларда) қисман жорий этилаётган бўлса-да, БСНЛ тақдим этган профессионал қурилмалар тўлиқ ва мустақил алоқа каналини таъминлаши билан ажралиб туради.
…