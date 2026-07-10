Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилди

·0·Техно
Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилди

Ҳиндистоннинг Бҳарат Санчар Нигам Limited (БСНЛ) давлат оператори экстремал шароитларда алоқани таъминлашга мўлжалланган янги сунъий йўлдош телефонини намойиш этди. Мазкур қурилма оддий смартфонлар ожиз қолган — тоғли ҳудудлар, қалин ўрмонлар, очиқ денгиз ва табиий офат ҳудудларида ҳам узлуксиз ишлаш қобилиятига эга. Технологиянинг асосий аҳамияти шундаки, у таянч станцияларига эмас, балки тўғридан-тўғри коинотдаги сунъий йўлдошларга уланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа БСНЛ ва Буюк Британиянинг Инмарсат компанияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Инмарсат айни пайтда 11 та геостационар телекоммуникация сунъий йўлдошларидан иборат йирик тармоқни бошқаради. Бу эса дунёнинг исталган нуқтасида, ҳатто мобил инфратузилма бутунлай мавжуд бўлмаган ёки шикастланган жойларда ҳам барқарор сигнални кафолатлайди.

Техник имкониятлар ва ишлаш принципи

Қурилманинг ишлаш механизми ўзига хос: қўнғироқ амалга оширилганда сигнал аввал сунъий йўлдошга узатилади, сўнгра у ердан ер усти станциясига йўналтирилиб, умумий телекоммуникация тармоғига уланади. Қурилма нафақат овозли қўнғироқларни амалга ошириш, балки фавқулодда вазиятлар учун махсус СОС тугмаси орқали ёрдам чақириш имконини ҳам беради.

Янги телефоннинг корпуси ҳар қандай ташқи таъсирларга чидамли қилиб ишланган ва у узоқ вақт қувватсиз ишлаш (автономлик) хусусиятига эга. Бу эса уни узоқ муддатли экспедициялар ва қидирув-қутқарув ишлари учун ажралмас воситага айлантиради. Қурилманинг нархи 1400 доллар этиб белгиланган бўлиб, у профессионал сегмент учун мўлжалланган.

Кимлар учун мўлжалланган ва ҳуқуқий тартиблар

Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, ушбу қурилманинг асосий фойдаланувчилари қуйидагилар бўлиши кутилмоқда:

  • Ҳарбийлар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари;
  • Фавқулодда вазиятлар ва қутқарув хизматлари;
  • Денгизчилар ва тоғ-кон саноати мутахассислари;
  • Саноат корхоналари ва олис ҳудудлардаги тадқиқотчилар;
  • Экстремал саёҳатчилар ва экспедиция иштирокчилари.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳиндистонда бундай телефондан фойдаланиш тартиби жуда қатъий. Қурилмани сотиб олиш ва ишлатиш учун мамлакат Телекоммуникация вазирлигидан (ДоТ) махсус рухсатнома олиш талаб этилади. Тегишли лицензиясиз сунъий йўлдош телефонидан фойдаланиш қонуний жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологиялар тоғли ҳудудларда хизмат қилувчи геологлар ёки чегара хизмати ходимлари учун катта аҳамиятга эга. Гарчи бугунги кунда смартфонларда сунъий йўлдош алоқаси (масалан, iPhone 14 ва ундан юқори моделларда) қисман жорий этилаётган бўлса-да, БСНЛ тақдим этган профессионал қурилмалар тўлиқ ва мустақил алоқа каналини таъминлаши билан ажралиб туради.

ТехнологияСунъий ЙўлдошБСНЛИнмарсатГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиRedmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиБугун, 13:24Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиРосатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиБугун, 12:55Хитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиХитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиБугун, 12:24Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматЭнг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматБугун, 11:21AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги