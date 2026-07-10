Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда жарима майдончасига олиб кетилган транспорт воситаларини қайтариш тартиби ўзгаради. 2024 йил 1 августдан бошлаб рухсатномалар фақат электрон шаклда расмийлаштирилади.
Бу жараён «Жарима майдончаси» ахборот тизими орқали амалга оширилади. Автомобиль эгасига махсус QR-кодли рухсатнома берилади.
Тизим Солиқ қўмитаси ва Рақамли технологиялар вазирлиги маълумотлар базаси билан боғланади. Натижада машинанинг русуми, давлат рақами, майдончада қанча вақт тургани ва тўланган хизмат ҳақи автоматик тарзда қайд этилади.
Мазкур тартиб қоғоз ҳужжатлар билан боғлиқ оворагарчиликларни камайтириши кутилмоқда. Шу билан бирга, жарима майдончаларидаги тўловлар ва маълумотлар электрон назоратга олинади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…