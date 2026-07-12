Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этди

·27·Техно
Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этди

Ноутбуклар бозоридаги етакчи брендлардан бири бўлган Lenovo ўзининг машҳур бизнес туркумини янгилади. Компания Intel Вилдкат Лаке процессорлари билан жиҳозланган илк ноутбуклар — ТинкПад E14 Ген 8 ва ТинкПад E16 Ген 4 моделларини расман намойиш этди. Ушбу қурилмалар юқори унумдорликдан кўра, кўпроқ энергия тежамкорлигига эътибор қаратувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ноутбуклар Intel компаниясининг Коре 5 315, Коре 5 320, Коре 5 330 ва Коре 7 360 каби процессорлари билан таъминланган. ixbt.com маълумотига кўра, Вилдкат Лаке сериясидаги ушбу чиплар ўзига хос архитектурага эга: уларнинг барчасида атиги иккита асосий қувватли ядро ва тўртта кам қувватли (ЛП) ядро мавжуд. Бу эса ноутбукнинг батарея қувватини сезиларли даражада тежашга ва узоқ вақт давомида қувватлантирмасдан ишлашга хизмат қилади.

Техник имкониятлар ва экран хусусиятлари

ТинкПад E14 Ген 8 модели 14 дюймли, ТинкПад E16 Ген 4 эса 16 дюймли экран билан жиҳозланган. Иккала моделда ҳам ВУХГА аниқлигидаги ИПС панелларидан фойдаланилган бўлиб, тасвир янгиланиш частотаси 120 Hz гача етади. Бу кўрсаткич офис ишлари ва ҳужжатлар билан ишлашда кўз толиқишининг олдини олади ҳамда силлиқ тасвирни таъминлайди.

Хотира масаласида Lenovo тежамкорлик қилмаган: ноутбуклар 32 GB гача оператив хотира (RAM) ва 1 TB гача ҳажмдаги SSD доимий хотира билан таклиф этилади. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу қурилмаларда дискрет график карталар (GPU) мавжуд эмас, барча график жараёнлар процессор ичидаги интеграл график чип зиммасига юклатилган. Бу эса ноутбукларнинг қизиб кетмаслигини ва шовқинсиз ишлашини кафолатлайди.

Алоқа ва автономлик

Замонавий стандартларга мос равишда, янги ТинкПад моделлари энг сўнгги Wi-Fi 7 технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилмаларда маълумотларни юқори тезликда узатиш ва ташқи мониторларни улаш учун иккита Тундерболт 4 порти мавжуд. Корпус қалинлиги тахминан 20 мм ни ташкил этади, вазни эса танланган моделга қараб 1,4 кг дан 1,7 кг гача ўзгаради.

Аккумулятор ҳажми бўйича фойдаланувчиларга икки хил танлов тақдим этилади: 48 В/соат ёки 64 В/соат. Вилдкат Лаке процессорларининг кам энергия истеъмоли билан биргаликда, ушбу батареялар бир кунлик иш жараёни учун етарли бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилмаларнинг аниқ нархи эълон қилинмаган бўлса-да, мутахассислар ушбу процессорли ноутбуклар ҳамёнбоп нархларда сотувга чиқишини тахмин қилишмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Lenovo ТинкПад серияси ўзининг чидамлилиги ва қулай клавиатураси билан қадрланади. Янги энергия тежамкор моделлар, айниқса, доимий ҳаракатда бўлган ва ноутбукнинг қуввати узоққа етишини истайдиган бизнес вакиллари ҳамда талабалар учун айни муддао бўлиши мумкин.

LenovoТинкПадIntelВилдкат ЛакеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаГулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаБугун, 03:24Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиНинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиБугун, 03:20Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаАҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаБугун, 02:29Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиЛитийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги