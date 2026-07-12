Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этди
Ноутбуклар бозоридаги етакчи брендлардан бири бўлган Lenovo ўзининг машҳур бизнес туркумини янгилади. Компания Intel Вилдкат Лаке процессорлари билан жиҳозланган илк ноутбуклар — ТинкПад E14 Ген 8 ва ТинкПад E16 Ген 4 моделларини расман намойиш этди. Ушбу қурилмалар юқори унумдорликдан кўра, кўпроқ энергия тежамкорлигига эътибор қаратувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ноутбуклар Intel компаниясининг Коре 5 315, Коре 5 320, Коре 5 330 ва Коре 7 360 каби процессорлари билан таъминланган. ixbt.com маълумотига кўра, Вилдкат Лаке сериясидаги ушбу чиплар ўзига хос архитектурага эга: уларнинг барчасида атиги иккита асосий қувватли ядро ва тўртта кам қувватли (ЛП) ядро мавжуд. Бу эса ноутбукнинг батарея қувватини сезиларли даражада тежашга ва узоқ вақт давомида қувватлантирмасдан ишлашга хизмат қилади.
Техник имкониятлар ва экран хусусиятлариТинкПад E14 Ген 8 модели 14 дюймли, ТинкПад E16 Ген 4 эса 16 дюймли экран билан жиҳозланган. Иккала моделда ҳам ВУХГА аниқлигидаги ИПС панелларидан фойдаланилган бўлиб, тасвир янгиланиш частотаси 120 Hz гача етади. Бу кўрсаткич офис ишлари ва ҳужжатлар билан ишлашда кўз толиқишининг олдини олади ҳамда силлиқ тасвирни таъминлайди.
Хотира масаласида Lenovo тежамкорлик қилмаган: ноутбуклар 32 GB гача оператив хотира (RAM) ва 1 TB гача ҳажмдаги SSD доимий хотира билан таклиф этилади. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу қурилмаларда дискрет график карталар (GPU) мавжуд эмас, барча график жараёнлар процессор ичидаги интеграл график чип зиммасига юклатилган. Бу эса ноутбукларнинг қизиб кетмаслигини ва шовқинсиз ишлашини кафолатлайди.
Алоқа ва автономликЗамонавий стандартларга мос равишда, янги ТинкПад моделлари энг сўнгги Wi-Fi 7 технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилмаларда маълумотларни юқори тезликда узатиш ва ташқи мониторларни улаш учун иккита Тундерболт 4 порти мавжуд. Корпус қалинлиги тахминан 20 мм ни ташкил этади, вазни эса танланган моделга қараб 1,4 кг дан 1,7 кг гача ўзгаради.
Аккумулятор ҳажми бўйича фойдаланувчиларга икки хил танлов тақдим этилади: 48 В/соат ёки 64 В/соат. Вилдкат Лаке процессорларининг кам энергия истеъмоли билан биргаликда, ушбу батареялар бир кунлик иш жараёни учун етарли бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилмаларнинг аниқ нархи эълон қилинмаган бўлса-да, мутахассислар ушбу процессорли ноутбуклар ҳамёнбоп нархларда сотувга чиқишини тахмин қилишмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Lenovo ТинкПад серияси ўзининг чидамлилиги ва қулай клавиатураси билан қадрланади. Янги энергия тежамкор моделлар, айниқса, доимий ҳаракатда бўлган ва ноутбукнинг қуввати узоққа етишини истайдиган бизнес вакиллари ҳамда талабалар учун айни муддао бўлиши мумкин.
…