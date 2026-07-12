Қорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилди

·0·Дунё
Қорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилди

Қорақалпоғистон Республикасида ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши муносабати билан Нукус шаҳри ва яна саккиз тумандаги давлат ҳамда нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари фаолияти вақтинча тўхтатилади. Бу ҳақда Қорақалпоғистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, жазирама об-ҳаво шароити сабабли шаҳар ва туман ҳокимларининг қарорлари асосида бир қатор ҳудудлардаги боғчалар белгиланган муддатга ўз фаолиятини вақтинча тўхтатади.

Хусусан, Нукус шаҳридаги мактабгача таълим ташкилотлари 2026 йил 13 июлдан 18 июлгача ёпилади. Амударё туманида ушбу чеклов 13 июлдан 15 июлгача амал қилади. Беруний, Тахиатош, Шуманай, Мўйноқ, Қонликўл ва Тўрткўл туманларида боғчалар 13 июлдан 17 июлгача фаолият юритмайди. Хўжайли туманида эса таътил муддати 13 июлдан 18 июлгача давом этади.

Вазирликнинг таъкидлашича, мазкур қарор болалар саломатлигини кучли иссиқ таъсиридан муҳофаза қилиш, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда эҳтимолий салбий оқибатларнинг олдини олиш мақсадида қабул қилинган. Фаолиятни вақтинча тўхтатиш тартиби Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлимларининг тегишли хулосалари ҳамда тавсиялари асосида амалга оширилмоқда.

Шунингдек, масъуллар ота-оналарга мурожаат қилиб, фарзандлари саломатлигига алоҳида эътибор қаратишни, куннинг энг иссиқ соатларида уларни очиқ ҳавода узоқ вақт қолдирмасликни ҳамда зарур эҳтиёт чораларига қатъий амал қилишни сўради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиҚозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиБугун, 04:29Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиВенесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиБугун, 04:032028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этадиБугун, 01:47Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Кеча, 23:57Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиЖаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиКеча, 22:50150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди