Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учради
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШдаги миллий боғлардан бирида суратга олиш иштиёқи кутилмаган ҳодисага сабаб бўлди. Ғазабланган бизон унга жуда яқинлашган сайёҳга ҳужум қилиб, кучли зарба билан уни ҳавога ирғитиб юборган.
Воқеа гувоҳларининг айтишича, ҳодисадан сўнг атрофдагилар дарҳол жабрланганга ёрдам кўрсатиб, унинг ҳолатини назоратга олган. Дастлабки маълумотларга кўра, сайёҳ жиддийроқ оқибатларнинг олдини олишга муваффақ бўлган.
Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб фойдаланувчилар ёввойи ҳайвонларга ҳаддан ташқари яқинлашиш хавфли эканини таъкидлаб, миллий боғлардаги хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш зарурлигини эслатмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…