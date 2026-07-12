Оятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлди

·74·Дунё
Оятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлди

Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг дафн маросими вақтида биринчи қаторда юзига қора ниқоб таққан ҳолда кўринган сирли шахс ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик уни Эроннинг янги олий раҳбари сифатида тилга олинаётган ўғли Мужтабо Хоманаий деб тахмин қилди.

Бироқ Iran International нашрининг хабар беришича, маросимда кўринган шахс Мужтабо Хоманаий эмас, балки марҳум олий раҳбарнинг тўнғич набираси Муҳаммад Жавод Хоманаий бўлган.

Хабарда айтилишича, у қора ниқоб ва бейсбол кепкасида дафн маросимининг олдинги сафида туриб, аза маросимидаги диний маросимларда иштирок этган. Айнан унинг ташқи кўриниши ижтимоий тармоқларда турли тахминлар ва муҳокамаларни келтириб чиқарган.

Нашрнинг иддао қилишича, Муҳаммад Жавод Хоманаий 28 февраль куни АҚШ ва Исроил томонидан амалга оширилгани айтилган ҳаво ҳужумлари вақтида оғир жароҳат олган. Манбаларга кўра, у юз қисмида кучли куйиш жароҳатларини олгани учун ниқоб тақиб юришга мажбур бўлган. Шунингдек, АҚШ разведка маълумотларига таяниб, Мужтабо Хоманаий ҳам ўша ҳужумларда оғир тан жароҳати олгани ҳақида хабарлар келтирилган.

Хабарларга кўра, Оятуллоҳ Али Хоманаий 86 ёшида вафот этганидан сўнг унинг дафн маросими олти кун давом этган. Эрон давлат ОАВ маълум қилишича, маросимларда 43 миллионгача киши иштирок этган.

Шу билан бирга, Мужтабо Хоманаий Telegram орқали ёзма баёнот эълон қилиб, отасининг ўлими учун қасос олишга ваъда бергани ҳам хабар қилинмоқда.v

Али ХоманаиМужтабо ХоманаиЭронАҚШИсроил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиБугун, 12:14Қорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилдиҚорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилдиБугун, 11:33Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиҚозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиБугун, 04:29Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиВенесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиБугун, 04:032028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этадиБугун, 01:47Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Кеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди