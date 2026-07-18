Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»
Эроннинг Фарс давлат ахборот агентлиги ижтимоий тармоқларда АҚШ президенти Дональд Трампга нисбатан жиддий хавотир уйғотган видеоматериални тарқатди. Инглиз тилидаги "Where can Trump be killed?" («Трампни қаерда ўлдириш мумкин?») сарлавҳаси остида эълон қилинган ушбу видео АҚШ расмийларини ҳушёр тортишга мажбур қилди.
Zamin.uz АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинликнинг янги тўлқини ҳамда Трампнинг хавфсизлигига оид сўнгги тафсилотларни тақдим этади.
Видео мазмуни ва Вашингтоннинг муносабати
Тарқатилган материалда Дональд Трампнинг Флорида штатидаги тахминий ҳаракат йўналиши схемаси акс эттирилган.
Видеода Америка етакчисининг аэропортдан Палм-Бичдаги Мар-а-Лаго қароргоҳигача бўлган ҳаракатланиш йўли кўрсатилган.
Нашр муаллифлари ушбу маршрутдаги кўприклардан бирини алоҳида таъкидлаб, уни хавфсизлик нуқтаи назаридан потенциал заиф жой деб аташган.
Ушбу материал дастлаб Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида пайдо бўлган ва кейинчалик ўчириб ташланган бўлса-да, унинг нусхалари бошқа платформаларда сақланиб қолган.
Ғарб оммавий ахборот воситалари видеода тасвирланган йўналиш очиқ картографик маълумотларга тўлиқ мос келмаслигига эътибор қаратиб, тақдим этилган схеманинг аниқлигини шубҳа остига олди.
Америка разведка хизматлари ушбу таҳдидга тезкорлик билан муносабат билдирди. Президент қароргоҳи атрофида хавфсизлик чоралари кучайтирилди ва унинг ҳаракатланиши бўйича амалдаги протоколлар қайта кўриб чиқилди.
Оятуллоҳ Хоманаийнинг ўлими ва Эроннинг қасос режаси
RTVI нашрининг ёзишича, мазкур видеонинг тарқалиши Эрон расмийларининг мамлакат олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаийнинг ўлими учун қасос олиш нияти ҳақидаги баёнотлари фонида юз берди.
Эрон олий раҳбари 2026 йилнинг 28 февраль куни Исроилнинг унинг қароргоҳига уюштирган ҳужуми натижасида ҳалок бўлган эди. Эрон томони бир неча бор жавоб ҳаракатларига тайёргарлик кўраётганини маълум қилди, Хоманаини дафн этиш маросими эса фақатгина шу йилнинг июль ойи бошида бўлиб ўтди.
Трампга қилинган аввалги ҳужумлар хронологияси
Ушбу воқеа Дональд Трампга қарши аввал содир бўлган суиқасд уринишлари ва таҳдидлар фонида вазиятни янада жиддийлаштирди. Охирги йилларда сиёсатчи бир неча бор ўлим хавфига дуч келган:
Сана ва Жой
Воқеа тафсилоти
Натижа ва Жазо
2024 йил июль, Пенсильвания (Батлер)
Сайловолди митингида 20 ёшли Томас Мэтю Крукс 130 метр масофадаги бино томидан Трампга қарата ўқ узди.
Трамп ўнг қулоғидан енгил жароҳат олди. Ўқ отувчи Махфий хизмат ходимлари томонидан йўқ қилинди.
2024 йил 15 сентябрь, Флорида (Уэст-Палм-Бич)
Трамп гольф клуби девори ёнида ярим автомат милтиқ ушлаган 58 ёшли Райан Уэсли Раут аниқланди ва Махфий хизмат ходими унга қарата ўт очди.
Гумонланувчи қочиб кетган бўлса-да, кейинчалик қўлга олинди. 2025 йил сентябрида у суиқасд уриниши бўйича айбдор деб топилиб, умрбод қамоқ ва қўшимча 5 йилга маҳкум этилди.
2026 йил февраль, Флорида (Мар-а-Лаго)
Қароргоҳнинг шимолий дарвозаси ёнида канистр ва сочма милтиққа ўхшаш буюм кўтарган 20 ёшлардаги қуролланган эркак пайдо бўлди.
Вазият кескинлашгач, хавфсизлик ходимлари ва шериф ўринбосари ўт очиб, ҳужумчини ўлдирди. Вакиллар орасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими ҳам бор эди.
Эрон томонидан эълон қилинган янги таҳдидли видео АҚШ махсус хизматларини яна бир бор юқори шайлик ҳолатига келтирди.
…