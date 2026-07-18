АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"

·45·Дунё
АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"

АҚШнинг Юта штатида жойлашган Уэст-Валли-Сити шаҳридаги савдо марказида мусулмон эркакка пичоқли ҳужум уюштирган Питер Майкл Ларсенга нисбатан оғир жиноят айбловлари қўйилди. Бу ҳақда aa.com нашри хабар берди.

Прокуратура маълумотига кўра, 17 июль куни айбланувчига оғирлаштирувчи ҳолатларда қотилликка суиқасд қилиш моддаси бўйича икки эпизод асосида расмий айб эълон қилинган. Тергов маълумотларига кўра, ҳодиса 13 июль куни содир бўлган. Ларсен мусулмон эркакка бир неча марта пичоқ билан ҳужум қилган.

Қайд этилишича, жабрланувчи танасининг турли қисмларига 15 марта пичоқ зарбаси олган ва кўп миқдорда қон йўқотган. У шифохонага етказилган бўлиб, унинг ҳозирги аҳволи ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Тергов ҳужжатларида келтирилишича, гумонланувчи жиноятни диний нафрат сабабли содир этганини тан олган. У ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга берган кўрсатмасида мусулмонларни атайлаб нишонга олганини, бу орқали бошқаларни ҳам шундай ҳаракатларга ундашни мақсад қилганини билдирган. Шунингдек, у савдо марказини айнан мусулмонлар кўп ташриф буюрадиган жой деб билгани учун танлаганини айтган.

«Агар имконим бўлганида, иложи борича кўпроқ мусулмонни ўлдирган бўлардим», — деган Ларсен терговчиларга.

Ҳужум содир этилганидан сўнг гувоҳлар полиция келгунига қадар айбланувчини ушлаб туришга муваффақ бўлган. Ҳозирда у Солт-Лейк округи қамоқхонасида сақланмоқда. Тергов ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиБугун, 22:09Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Бугун, 22:01Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиСанкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиБугун, 21:48Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаМесси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаБугун, 20:14Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиКонтакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиБугун, 19:50Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБугун, 18:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?