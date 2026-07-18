«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди
Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров Украинага қурол-яроғ ва разведка маълумотларини тақдим этаётган НАТО давлатларига зарба бериш масаласини кўриб чиқишга чақирди. Унинг кескин баёноти Россиянинг Котовск шаҳридаги Wildberries логистика марказига дронлар зарбаси берилганидан кейин янгради.
Қодиров Ғарб давлатлари Россия билан қарама-қаршиликда бевосита иштирок этаётганини даъво қилди. Бироқ унинг баёноти Россия томонидан НАТОга қарши ҳарбий ҳаракат бошлаш бўйича расмий қарор қабул қилинганини англатмайди.
Қодиров қандай таклиф билан чиқди?
Чеченистон раҳбари ўзининг Telegram каналида Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатаётган давлатлар, унинг фикрича, «фақат куч тилини тушуниши»ни ёзди.
«Ўт очиш вақти келди, тамом!» — деди Қодиров.
У НАТОга аъзо айрим давлатларни Киевга қурол, маълумот ва бошқа кўмакни очиқчасига етказиб беришда айблади. Шунингдек, Россия раҳбарияти тегишли вазифа берса, уни бажаришга тайёр эканини билдирди.
Қодиров баёнотида ўта кескин ва ҳақоратомуз иборалардан фойдаланган. У Украина иттифоқчилари фақат ҳарбий босимга дуч келганидан кейингина ўз позициясини ўзгартиришини даъво қилди.
Баёнот Котовскдаги фожиадан кейин янгради
Қодировнинг чиқиши 18 июль куни Россиянинг Тамбов вилоятидаги Котовск шаҳрига амалга оширилган дронлар ҳужуми фонида эълон қилинди.
Россия маҳаллий ҳокимияти маълумотига кўра, зарба Wildberries логистика марказига тўғри келган. Тунги сменада ишлаган етти нафар ходим ҳалок бўлган, 20 нафардан ортиқ киши жароҳатланган. Жабрланганлар Котовск ва Тамбовдаги тиббиёт муассасаларига олиб борилган.
Ҳодиса жойига қутқарувчилар, ўт ўчирувчилар, тиббиёт ходимлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакиллари жалб этилган. Қурбонлар ва жароҳатланганлар ҳақидаги рақамлар Россия расмийлари тақдим этган маълумотларга асосланган.
Киев зарбаларни тасдиқлади
Украина президенти Владимир Зеленский Москва ва Тамбов вилоятларидаги иккита йирик логистика объектига зарба берилганини тасдиқлади.
Унинг даъво қилишича, мазкур объектлар Россияда дронлар ва навигация ускуналарини ишлаб чиқариш учун зарур бўлган санкция остидаги компонентларни етказиб беришда фойдаланилган. Зеленский нефт объекти ва бошқа нишонларга ҳам зарба берилганини айтди.
Айни пайтда Киев Котовскда ҳалок бўлганлар ҳақида Россия томони тақдим этган маълумотларга алоҳида муносабат билдиргани хабар қилинмади.
НАТОга зарба қандай оқибатларга олиб келиши мумкин?
НАТО давлати ҳудудига тўғридан-тўғри ҳарбий зарба Россия ва альянс ўртасидаги қарама-қаршиликни мисли кўрилмаган даражада кучайтириши мумкин.
Шимолий Атлантика шартномасининг 5-моддасига мувофиқ, альянснинг бир аъзосига қуролли ҳужум барча аъзоларга қилинган ҳужум сифатида баҳоланади. Бундай вазиятда ҳар бир давлат ҳужумга учраган иттифоқчига зарур деб ҳисоблаган шаклда ёрдам кўрсатади.
НАТО давлатлари Украинага қурол, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари, ўқ-дори ва ҳарбий тайёргарлик бўйича ёрдам беришда давом этмоқда. Альянс ушбу кўмакни Украинанинг ўзини ҳимоя қилиш ҳуқуқини қўллаб-қувватлаш сифатида изоҳлайди.
Кескин баёнот ортидан нима бўлади?
Қодировнинг чақириқлари Россия расмий ташқи сиёсати ўзгарганини автоматик равишда англатмайди. НАТО давлатларига зарба бериш каби қарор минтақавий раҳбар эмас, Россиянинг олий сиёсий ва ҳарбий раҳбарияти ваколатига киради.
Шунга қарамай, бундай баёнотлар Москва ва Ғарб ўртасидаги таранглик янада кучайиб бораётганини кўрсатади. Энди асосий масала — Россия расмийлари Қодировнинг чақириқларига қандай муносабат билдириши ва бу баёнот дипломатик даражада қандай акс-садо беришида.
Сизнингча, бундай кескин чақириқлар можарони янада хавфли босқичга олиб чиқиши мумкинми?
…