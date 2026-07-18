«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди

·41·Дунё
«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди

Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров Украинага қурол-яроғ ва разведка маълумотларини тақдим этаётган НАТО давлатларига зарба бериш масаласини кўриб чиқишга чақирди. Унинг кескин баёноти Россиянинг Котовск шаҳридаги Wildberries логистика марказига дронлар зарбаси берилганидан кейин янгради.

Қодиров Ғарб давлатлари Россия билан қарама-қаршиликда бевосита иштирок этаётганини даъво қилди. Бироқ унинг баёноти Россия томонидан НАТОга қарши ҳарбий ҳаракат бошлаш бўйича расмий қарор қабул қилинганини англатмайди.

Қодиров қандай таклиф билан чиқди?

Чеченистон раҳбари ўзининг Telegram каналида Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатаётган давлатлар, унинг фикрича, «фақат куч тилини тушуниши»ни ёзди.

«Ўт очиш вақти келди, тамом!» — деди Қодиров.

У НАТОга аъзо айрим давлатларни Киевга қурол, маълумот ва бошқа кўмакни очиқчасига етказиб беришда айблади. Шунингдек, Россия раҳбарияти тегишли вазифа берса, уни бажаришга тайёр эканини билдирди.

Қодиров баёнотида ўта кескин ва ҳақоратомуз иборалардан фойдаланган. У Украина иттифоқчилари фақат ҳарбий босимга дуч келганидан кейингина ўз позициясини ўзгартиришини даъво қилди.

Баёнот Котовскдаги фожиадан кейин янгради

Қодировнинг чиқиши 18 июль куни Россиянинг Тамбов вилоятидаги Котовск шаҳрига амалга оширилган дронлар ҳужуми фонида эълон қилинди.

Россия маҳаллий ҳокимияти маълумотига кўра, зарба Wildberries логистика марказига тўғри келган. Тунги сменада ишлаган етти нафар ходим ҳалок бўлган, 20 нафардан ортиқ киши жароҳатланган. Жабрланганлар Котовск ва Тамбовдаги тиббиёт муассасаларига олиб борилган.

Ҳодиса жойига қутқарувчилар, ўт ўчирувчилар, тиббиёт ходимлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакиллари жалб этилган. Қурбонлар ва жароҳатланганлар ҳақидаги рақамлар Россия расмийлари тақдим этган маълумотларга асосланган.

Киев зарбаларни тасдиқлади

Украина президенти Владимир Зеленский Москва ва Тамбов вилоятларидаги иккита йирик логистика объектига зарба берилганини тасдиқлади.

Унинг даъво қилишича, мазкур объектлар Россияда дронлар ва навигация ускуналарини ишлаб чиқариш учун зарур бўлган санкция остидаги компонентларни етказиб беришда фойдаланилган. Зеленский нефт объекти ва бошқа нишонларга ҳам зарба берилганини айтди.

Айни пайтда Киев Котовскда ҳалок бўлганлар ҳақида Россия томони тақдим этган маълумотларга алоҳида муносабат билдиргани хабар қилинмади.

НАТОга зарба қандай оқибатларга олиб келиши мумкин?

НАТО давлати ҳудудига тўғридан-тўғри ҳарбий зарба Россия ва альянс ўртасидаги қарама-қаршиликни мисли кўрилмаган даражада кучайтириши мумкин.

Шимолий Атлантика шартномасининг 5-моддасига мувофиқ, альянснинг бир аъзосига қуролли ҳужум барча аъзоларга қилинган ҳужум сифатида баҳоланади. Бундай вазиятда ҳар бир давлат ҳужумга учраган иттифоқчига зарур деб ҳисоблаган шаклда ёрдам кўрсатади.

НАТО давлатлари Украинага қурол, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари, ўқ-дори ва ҳарбий тайёргарлик бўйича ёрдам беришда давом этмоқда. Альянс ушбу кўмакни Украинанинг ўзини ҳимоя қилиш ҳуқуқини қўллаб-қувватлаш сифатида изоҳлайди.

Кескин баёнот ортидан нима бўлади?

Қодировнинг чақириқлари Россия расмий ташқи сиёсати ўзгарганини автоматик равишда англатмайди. НАТО давлатларига зарба бериш каби қарор минтақавий раҳбар эмас, Россиянинг олий сиёсий ва ҳарбий раҳбарияти ваколатига киради.

Шунга қарамай, бундай баёнотлар Москва ва Ғарб ўртасидаги таранглик янада кучайиб бораётганини кўрсатади. Энди асосий масала — Россия расмийлари Қодировнинг чақириқларига қандай муносабат билдириши ва бу баёнот дипломатик даражада қандай акс-садо беришида.

Сизнингча, бундай кескин чақириқлар можарони янада хавфли босқичга олиб чиқиши мумкинми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Бугун, 22:04Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Бугун, 22:01Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиСанкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиБугун, 21:48Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаМесси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаБугун, 20:14Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиКонтакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиБугун, 19:50Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБугун, 18:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?