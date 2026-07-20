Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёноти
АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эрон билан давом этаётган ҳарбий можаро чоғида яна бир америкалик ҳарбий ҳалок бўлганини маълум қилди. Ушбу ҳодисадан сўнг уруш бошланганидан буён ҳалок бўлган АҚШ ҳарбийлари сони расман 17 нафарга етди.
Zamin.uz Яқин Шарқ атрофида авж олаётган ҳарбий ҳаракатлар, йўқотишлар ва Вашингтоннинг кейинги қадамлари бўйича сўнгги тафсилотларни тақдим этади.
Шимолий Ироқдаги ҳодиса ва Иорданиядаги қидирувлар
CENTCOM маълумотига кўра, навбатдаги америкалик ҳарбий 18 июль куни Ироқ шимолида ҳалок бўлган. У Эронга тегишли уриб туширилган дроннинг портламаган ўқ-дориларини назорат остида йўқ қилиш операцияси вақтида вафот этган. Ҳодиса оқибатида яна бир ҳарбий енгил жароҳат олган бўлиб, унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
Бундан ташқари, Иорданиядаги АҚШ авиабазасида ҳам қидирув ишлари давом этмоқда:
17 июль воқеаси: Эрон томонидан берилган зарба натижасида икки америкалик ҳарбий ҳалок бўлган, яна бири бедарак йўқолган эди.
Топилган қолдиқлар: Қўмондонлик ҳодиса жойида ўтказилган қидирув ишлари давомида ҳозирча шахси аниқланмаган инсон қолдиқлари топилганини билдирди.
ОАВ тахмини: The New York Times ва The Wall Street Journal нашрларининг манбаларига кўра, топилган қолдиқлар катта эҳтимол билан бедарак йўқолган америкалик ҳарбийга тегишли. Ҳозирда шахсни аниқлаш ишлари олиб борилмоқда.
Ўзаро қақшатқич зарбалар: АҚШ ва Эрон тўқнашуви
Томонлар бир-бирининг позицияларига зарба беришни давом эттирмоқда:
АҚШнинг ҳаво ҳужуми: 18 июль куни АҚШ Қуролли кучлари Эрон ҳудудига навбатдаги ҳаво зарбаларини амалга оширди. CENTCOM бу ҳужумлар Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК)ни Иорданиядаги америкалик ҳарбийлар ўлими учун жазолаш ҳамда Эроннинг Ҳўрмуз бўғозида халқаро денгиз қатновига таҳдид солиш имкониятларини чеклаш мақсадида уюштирилганини маълум қилди.
Эроннинг жавоби: Бунга жавобан Эрон Кувайтда жойлашган АҚШнинг икки ҳарбий базасига ракета ҳужумлари уюштирди.
Дональд Трамп: «Эрон ядровий қуролга эга бўлмаслиги керак»
АҚШ президенти Дональд Трамп NewsNation телеканалига берган телефон интервьюсида америкалик ҳарбийларнинг ҳалок бўлишини «ачинарли воқеа» деб атади.
У Вашингтоннинг асосий позициясини яна бир бор таъкидлаб ўтди:
«Биз ҳеч қачон Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишига йўл қўймаймиз».
АҚШ Яқин Шарққа қўшимча жанговар авиация юбормоқда
Можаро тобора кучайиб бораётгани сабабли, The Wall Street Journal ва The New York Times хабарларига кўра, Вашингтон минтақага қўшимча ҳарбий самолётларни йўналтирмоқда:
Авиабаза / Жойлашув
Танланган қирувчи самолётлар
Шпангдалем авиабазаси (Германия)
F-16 қирувчи самолётлари
RAF Lakenheath авиабазаси (Буюк Британия)
F-35 қирувчи самолётлари
Қўшимча ёрдам
Ҳавода ёнилғи қуйиш учун мўлжалланган махсус самолётлар
Мутахассисларнинг фикрича, мазкур қадам Вашингтоннинг минтақадаги ҳарбий иштирокини янада кучайтириш ва Эронга нисбатан геосиёсий босимни оширишга қаратилган.
…