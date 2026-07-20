Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёноти

·34·Дунё
Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёноти

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эрон билан давом этаётган ҳарбий можаро чоғида яна бир америкалик ҳарбий ҳалок бўлганини маълум қилди. Ушбу ҳодисадан сўнг уруш бошланганидан буён ҳалок бўлган АҚШ ҳарбийлари сони расман 17 нафарга етди.

Zamin.uz Яқин Шарқ атрофида авж олаётган ҳарбий ҳаракатлар, йўқотишлар ва Вашингтоннинг кейинги қадамлари бўйича сўнгги тафсилотларни тақдим этади.

Шимолий Ироқдаги ҳодиса ва Иорданиядаги қидирувлар

CENTCOM маълумотига кўра, навбатдаги америкалик ҳарбий 18 июль куни Ироқ шимолида ҳалок бўлган. У Эронга тегишли уриб туширилган дроннинг портламаган ўқ-дориларини назорат остида йўқ қилиш операцияси вақтида вафот этган. Ҳодиса оқибатида яна бир ҳарбий енгил жароҳат олган бўлиб, унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Бундан ташқари, Иорданиядаги АҚШ авиабазасида ҳам қидирув ишлари давом этмоқда:

  • 17 июль воқеаси: Эрон томонидан берилган зарба натижасида икки америкалик ҳарбий ҳалок бўлган, яна бири бедарак йўқолган эди.

  • Топилган қолдиқлар: Қўмондонлик ҳодиса жойида ўтказилган қидирув ишлари давомида ҳозирча шахси аниқланмаган инсон қолдиқлари топилганини билдирди.

  • ОАВ тахмини: The New York Times ва The Wall Street Journal нашрларининг манбаларига кўра, топилган қолдиқлар катта эҳтимол билан бедарак йўқолган америкалик ҳарбийга тегишли. Ҳозирда шахсни аниқлаш ишлари олиб борилмоқда.

Ўзаро қақшатқич зарбалар: АҚШ ва Эрон тўқнашуви

Томонлар бир-бирининг позицияларига зарба беришни давом эттирмоқда:

  • АҚШнинг ҳаво ҳужуми: 18 июль куни АҚШ Қуролли кучлари Эрон ҳудудига навбатдаги ҳаво зарбаларини амалга оширди. CENTCOM бу ҳужумлар Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК)ни Иорданиядаги америкалик ҳарбийлар ўлими учун жазолаш ҳамда Эроннинг Ҳўрмуз бўғозида халқаро денгиз қатновига таҳдид солиш имкониятларини чеклаш мақсадида уюштирилганини маълум қилди.

  • Эроннинг жавоби: Бунга жавобан Эрон Кувайтда жойлашган АҚШнинг икки ҳарбий базасига ракета ҳужумлари уюштирди.

Дональд Трамп: «Эрон ядровий қуролга эга бўлмаслиги керак»

АҚШ президенти Дональд Трамп NewsNation телеканалига берган телефон интервьюсида америкалик ҳарбийларнинг ҳалок бўлишини «ачинарли воқеа» деб атади.

У Вашингтоннинг асосий позициясини яна бир бор таъкидлаб ўтди:

«Биз ҳеч қачон Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишига йўл қўймаймиз».

АҚШ Яқин Шарққа қўшимча жанговар авиация юбормоқда

Можаро тобора кучайиб бораётгани сабабли, The Wall Street Journal ва The New York Times хабарларига кўра, Вашингтон минтақага қўшимча ҳарбий самолётларни йўналтирмоқда:

Авиабаза / Жойлашув

Танланган қирувчи самолётлар

Шпангдалем авиабазаси (Германия)

F-16 қирувчи самолётлари

RAF Lakenheath авиабазаси (Буюк Британия)

F-35 қирувчи самолётлари

Қўшимча ёрдам

Ҳавода ёнилғи қуйиш учун мўлжалланган махсус самолётлар

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур қадам Вашингтоннинг минтақадаги ҳарбий иштирокини янада кучайтириш ва Эронга нисбатан геосиёсий босимни оширишга қаратилган.

АҚШЭронИроқИорданияКувайт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Бугун, 12:36Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиКалифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиБугун, 12:01Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди