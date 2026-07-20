Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот берди
Подолск, 2026 йил 20 июл
Украина 20 июлга ўтар кечаси Москва областига дронлар билан навбатдаги оммавий ҳужумни амалга оширди. Сўнгги маълумотларга кўра, камида 10 киши турли даражадаги жароҳатлар олган, бир нечта йирик логистика ва энергетика объектларида ёнғин чиққан.
Zamin.uz тунги ҳужум тафсилотлари, жабрланганлар ва томонларнинг расмий баёнотлари бўйича сўнгги маълумотларни тақдим этади.
Жабрланганлар ва зарба оқибатлари
Москва вилояти губернатори Андрей Воробьевнинг маълум қилишича, ҳужум оқибатида бир нечта хусусий уйлар ва фуқаролик инфратузилмаси объектлари шикастланган:
Домодедово шаҳри: Энг кўп жабрланган ҳудуд — 7 киши. Улардан 6 нафари (жумладан, Хитойнинг 3 нафар фуқароси) шифохонага ётқизилган. Жабрланганларда осколкали жароҳатлар, ортқа омуртқа синиши ва тизза жароҳатлари қайд этилган. Дронлардан бири М-4 трассасига қулаган.
Подольск округи: Икки аёл жароҳат олиб, уларга воқеа жойида тиббий ёрдам кўрсатилган.
Одинцово округи: 11 ёшли қизча кучли стресс ташхиси билан рўйхатга олинган.
Нефть базаси ва Путиннинг дўстига алоқадор логистика марказидаги ёнғинлар
Ижтимоий тармоқлар ва медиа таҳлилларига кўра, дронлар асосан логистика ва ёқилғи инфратузилмаларини нишонга олган:
Нефть базасидаги Ёнғин: Astra ва «Агентство» нашрларининг таҳлилига кўра, Подольск таркибидаги Львовский микрорайонида жойлашган нефть базасига дрон тушиб, кучли ёнғин келиб чиққан.
«Южные врата» ва Wildberries: Домодедоводаги «Южные врата» индустриал паркида ҳам Ёнғин содир бўлган. Мазкур комплекс таркибида Wildberries, «Лемана Про», Alibaba Group ва бошқа компанияларнинг йирик омборлари жойлашган.
Ролдугин фондига алоқадорлик: Маълумотларга кўра, «Южные врата» парки оператори Instone Development компанияси ҳисобланади. 2026 йил бошида ушбу компаниянинг асосий эгаси сифатида РФ президенти Владимир Путин бошчилик қиладиган ва унинг яқин дўсти Сергей Ролдугинга тегишли «Талант и успех» фонди қайд этилган.
Эслатма: Бу украин дронларининг сўнгги уч кун ичидаги Москва областига иккинчи оммавий ҳужуми бўлди. 18 июлга ўтар кечаси Электросталь шаҳридаги Wildberries’нинг мамлакатдаги энг йирик логистика маркази зарба остида қолган эди.
Ҳужум кўлами бўйича қисқача маълумотнома
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Умумий дронлар сони
400 дан ортиқ (Москва йўналишида учирилган)
Уриб туширилганлар
85 та дрон бевосита Москвага яқинлашганда йўқ қилинган
Нишонга олинган ҳудудлар
Домодедово, Подольск, Одинцово, Электросталь
Жабрланганлар
10 киши (3 нафари Хитой фуқароси)
Нишон масофаси
Украина чегарасидан 400 км дан ортиқ
Собянин ва Зеленскийнинг баёнотлари
Москва шаҳри мэри Сергей Собянин 19 июль соат 20:30 дан 20 июль эрталабки соат 05:00 гача бўлган оралиқда 400 дан ортиқ дрон қайд этилганини, уларнинг катта қисми узоқ масофадаёқ зарарсизлантирилганини билдирди.
Украина президенти Володимир Зеленский эса мазкур амалиётга қуйидагича изоҳ берди:
Володимир Зеленский: «Москва региони. Логистика объектлари ва нефть базасига узоқ масофали санкцияларимизнинг натижалари бор. Чегарамиздан нишонларгача бўлган масофа 400 километрдан ортиқ. Шунингдек, Қора денгиз акваториясида яширин флотнинг иккита танкери ва тўртта юк кемаси нишонга олинди. Россиянинг шаҳарларимизга берган ҳар бир зарбасига муносиб жавоб берамиз. Бу урушни якунлаш фақат Россияга босимни кучайтириш орқали амалга оширилиши мумкин».
…