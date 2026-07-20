Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот берди

·38·Дунё
Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот берди

Подолск, 2026 йил 20 июл
Украина 20 июлга ўтар кечаси Москва областига дронлар билан навбатдаги оммавий ҳужумни амалга оширди. Сўнгги маълумотларга кўра, камида 10 киши турли даражадаги жароҳатлар олган, бир нечта йирик логистика ва энергетика объектларида ёнғин чиққан.

Zamin.uz тунги ҳужум тафсилотлари, жабрланганлар ва томонларнинг расмий баёнотлари бўйича сўнгги маълумотларни тақдим этади.

Жабрланганлар ва зарба оқибатлари

Москва вилояти губернатори Андрей Воробьевнинг маълум қилишича, ҳужум оқибатида бир нечта хусусий уйлар ва фуқаролик инфратузилмаси объектлари шикастланган:

  • Домодедово шаҳри: Энг кўп жабрланган ҳудуд — 7 киши. Улардан 6 нафари (жумладан, Хитойнинг 3 нафар фуқароси) шифохонага ётқизилган. Жабрланганларда осколкали жароҳатлар, ортқа омуртқа синиши ва тизза жароҳатлари қайд этилган. Дронлардан бири М-4 трассасига қулаган.

  • Подольск округи: Икки аёл жароҳат олиб, уларга воқеа жойида тиббий ёрдам кўрсатилган.

  • Одинцово округи: 11 ёшли қизча кучли стресс ташхиси билан рўйхатга олинган.

Нефть базаси ва Путиннинг дўстига алоқадор логистика марказидаги ёнғинлар

Ижтимоий тармоқлар ва медиа таҳлилларига кўра, дронлар асосан логистика ва ёқилғи инфратузилмаларини нишонга олган:

  1. Нефть базасидаги Ёнғин: Astra ва «Агентство» нашрларининг таҳлилига кўра, Подольск таркибидаги Львовский микрорайонида жойлашган нефть базасига дрон тушиб, кучли ёнғин келиб чиққан.

  2. «Южные врата» ва Wildberries: Домодедоводаги «Южные врата» индустриал паркида ҳам Ёнғин содир бўлган. Мазкур комплекс таркибида Wildberries, «Лемана Про», Alibaba Group ва бошқа компанияларнинг йирик омборлари жойлашган.

  3. Ролдугин фондига алоқадорлик: Маълумотларга кўра, «Южные врата» парки оператори Instone Development компанияси ҳисобланади. 2026 йил бошида ушбу компаниянинг асосий эгаси сифатида РФ президенти Владимир Путин бошчилик қиладиган ва унинг яқин дўсти Сергей Ролдугинга тегишли «Талант и успех» фонди қайд этилган.

Эслатма: Бу украин дронларининг сўнгги уч кун ичидаги Москва областига иккинчи оммавий ҳужуми бўлди. 18 июлга ўтар кечаси Электросталь шаҳридаги Wildberries’нинг мамлакатдаги энг йирик логистика маркази зарба остида қолган эди.

Ҳужум кўлами бўйича қисқача маълумотнома

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Умумий дронлар сони

400 дан ортиқ (Москва йўналишида учирилган)

Уриб туширилганлар

85 та дрон бевосита Москвага яқинлашганда йўқ қилинган

Нишонга олинган ҳудудлар

Домодедово, Подольск, Одинцово, Электросталь

Жабрланганлар

10 киши (3 нафари Хитой фуқароси)

Нишон масофаси

Украина чегарасидан 400 км дан ортиқ

Собянин ва Зеленскийнинг баёнотлари

Москва шаҳри мэри Сергей Собянин 19 июль соат 20:30 дан 20 июль эрталабки соат 05:00 гача бўлган оралиқда 400 дан ортиқ дрон қайд этилганини, уларнинг катта қисми узоқ масофадаёқ зарарсизлантирилганини билдирди.

Украина президенти Володимир Зеленский эса мазкур амалиётга қуйидагича изоҳ берди:

Володимир Зеленский: «Москва региони. Логистика объектлари ва нефть базасига узоқ масофали санкцияларимизнинг натижалари бор. Чегарамиздан нишонларгача бўлган масофа 400 километрдан ортиқ. Шунингдек, Қора денгиз акваториясида яширин флотнинг иккита танкери ва тўртта юк кемаси нишонга олинди. Россиянинг шаҳарларимизга берган ҳар бир зарбасига муносиб жавоб берамиз. Бу урушни якунлаш фақат Россияга босимни кучайтириш орқали амалга оширилиши мумкин».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиСаудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиКеча, 23:25Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиОвқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиКеча, 21:23Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиАргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиКеча, 20:05Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиОддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиКеча, 18:16Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиСаудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиКеча, 17:56Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?