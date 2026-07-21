Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинлади
Буюк Британияда ҳукумат раҳбари алмашди. Қирол Карл III Лейбористлар партиясининг янги етакчиси Энди Бернэмни мамлакат бош вазири этиб тайинлади. У истеъфога чиққан Кир Стармер ўрнини эгаллади.
Бернэм лавозимга киришган дастлабки соатлардаёқ Украинага ёрдам сиёсати ўзгармаслигини билдирди. Шунингдек, у АҚШ президенти Доналд Трамп билан илк халқаро телефон мулоқотларидан бирини ўтказди.
Стармернинг икки йиллик даври якунланди
Кир Стармер 22 июнь куни Лейбористлар партияси етакчилиги ва бош вазирлик лавозимидан кетиш ниятини эълон қилганди. У янги раҳбар сайлангунига қадар ўз вазифасини бажаришда давом этди ва 20 июль куни қиролга расман истеъфосини топширди.
Шундан сўнг Карл III Букингем саройида Энди Бернэмни қабул қилиб, унга янги ҳукуматни шакллантиришни таклиф қилди. Шу тариқа, Буюк Манчестернинг собиқ мэри Буюк Британиянинг сўнгги ўн йилдаги еттинчи бош вазирига айланди.
Украинага ёрдам давом этади
Янги бош вазир ташқи сиёсатдаги дастлабки устувор йўналишларидан бирини ҳам очиқлади. Бернэм Украина президенти Володимир Зеленский билан суҳбатлашиб, Лондоннинг Киевга муносабати ўзгармаганини етказишини айтди.
«Бугун президент Зеленскийга ҳеч қандай ўзгариш бўлмаганини аниқ айтаман. Мен уни Кир Стармер каби юз фоиз қўллаб-қувватлайман», — деди Бернэм.
Мутахассис Британиянинг Украинага ҳарбий ва сиёсий кўмак кўрсатишини давом эттириши, НАТО доирасидаги мажбуриятлар ҳамда АҚШ билан стратегик муносабатларга содиқ қолишини аввалроқ ҳам билдирганди.
Илк мулоқот Трамп билан бўлди
Хабарларга кўра, Бернэм бош вазир сифатидаги дастлабки халқаро телефон суҳбатини АҚШ президенти Доналд Трамп билан ўтказган. Мулоқотда икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик, хавфсизлик ва энергетика масалалари муҳокама қилингани айтилмоқда.
Янги бош вазир Трампни 2027 йилда Манчестерда ўтказилиши режалаштирилган G20 саммитига таклиф қилган. Бу Бернэмнинг ташқи сиёсатда Вашингтон билан яқин мулоқотни сақлаш ниятини кўрсатмоқда.
Бернэмнинг биринчи вазифалари қандай?
Энди Бернэм Даунинг-стритдаги илк нутқида аҳоли турмуш қиймати билан боғлиқ муаммоларни юмшатиш, ҳудудларга кўпроқ ваколат бериш ва давлат хизматларини ислоҳ қилишни асосий мақсадлар сифатида кўрсатди.
У янги ҳукумат таркибини шакллантиришни ҳам бошлади. Жон Ҳили молия вазири, Эд Милибэнд ташқи ишлар вазири этиб тайинланди, Шабана Маҳмуд эса ички ишлар вазири лавозимида қолди.
Бернэм ҳукуматининг дастлабки қарорлари мамлакатдаги иқтисодий босимни камайтириш ва Стармер давридан кейин Лейбористлар партиясидаги сиёсий йўналишни қайта белгилашга қаратилмоқда. Энг муҳим ташқи сиёсий сигнал эса аллақачон берилди: Британиянинг Украинага ёрдами янги бош вазир даврида ҳам давом этади.
…