Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинлади

·80·Дунё
Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинлади

Буюк Британияда ҳукумат раҳбари алмашди. Қирол Карл III Лейбористлар партиясининг янги етакчиси Энди Бернэмни мамлакат бош вазири этиб тайинлади. У истеъфога чиққан Кир Стармер ўрнини эгаллади.

Бернэм лавозимга киришган дастлабки соатлардаёқ Украинага ёрдам сиёсати ўзгармаслигини билдирди. Шунингдек, у АҚШ президенти Доналд Трамп билан илк халқаро телефон мулоқотларидан бирини ўтказди.

Стармернинг икки йиллик даври якунланди

Кир Стармер 22 июнь куни Лейбористлар партияси етакчилиги ва бош вазирлик лавозимидан кетиш ниятини эълон қилганди. У янги раҳбар сайлангунига қадар ўз вазифасини бажаришда давом этди ва 20 июль куни қиролга расман истеъфосини топширди.

Шундан сўнг Карл III Букингем саройида Энди Бернэмни қабул қилиб, унга янги ҳукуматни шакллантиришни таклиф қилди. Шу тариқа, Буюк Манчестернинг собиқ мэри Буюк Британиянинг сўнгги ўн йилдаги еттинчи бош вазирига айланди.

Украинага ёрдам давом этади

Янги бош вазир ташқи сиёсатдаги дастлабки устувор йўналишларидан бирини ҳам очиқлади. Бернэм Украина президенти Володимир Зеленский билан суҳбатлашиб, Лондоннинг Киевга муносабати ўзгармаганини етказишини айтди.

«Бугун президент Зеленскийга ҳеч қандай ўзгариш бўлмаганини аниқ айтаман. Мен уни Кир Стармер каби юз фоиз қўллаб-қувватлайман», — деди Бернэм.

Мутахассис Британиянинг Украинага ҳарбий ва сиёсий кўмак кўрсатишини давом эттириши, НАТО доирасидаги мажбуриятлар ҳамда АҚШ билан стратегик муносабатларга содиқ қолишини аввалроқ ҳам билдирганди.

Илк мулоқот Трамп билан бўлди

Хабарларга кўра, Бернэм бош вазир сифатидаги дастлабки халқаро телефон суҳбатини АҚШ президенти Доналд Трамп билан ўтказган. Мулоқотда икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик, хавфсизлик ва энергетика масалалари муҳокама қилингани айтилмоқда.

Янги бош вазир Трампни 2027 йилда Манчестерда ўтказилиши режалаштирилган G20 саммитига таклиф қилган. Бу Бернэмнинг ташқи сиёсатда Вашингтон билан яқин мулоқотни сақлаш ниятини кўрсатмоқда.

Бернэмнинг биринчи вазифалари қандай?

Энди Бернэм Даунинг-стритдаги илк нутқида аҳоли турмуш қиймати билан боғлиқ муаммоларни юмшатиш, ҳудудларга кўпроқ ваколат бериш ва давлат хизматларини ислоҳ қилишни асосий мақсадлар сифатида кўрсатди.

У янги ҳукумат таркибини шакллантиришни ҳам бошлади. Жон Ҳили молия вазири, Эд Милибэнд ташқи ишлар вазири этиб тайинланди, Шабана Маҳмуд эса ички ишлар вазири лавозимида қолди.

Бернэм ҳукуматининг дастлабки қарорлари мамлакатдаги иқтисодий босимни камайтириш ва Стармер давридан кейин Лейбористлар партиясидаги сиёсий йўналишни қайта белгилашга қаратилмоқда. Энг муҳим ташқи сиёсий сигнал эса аллақачон берилди: Британиянинг Украинага ёрдами янги бош вазир даврида ҳам давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотдиЛамин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 01:38Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...Кеча, 23:22«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этди«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этдиКеча, 23:03Эрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлдиЭрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлдиКеча, 21:41Илк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиИлк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиКеча, 20:12 Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин" Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин"Кеча, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди