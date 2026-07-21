Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этди
Япониянинг СДRS ва Труско Накаяма компаниялари экстремал иссиқ ҳароратга қарши курашишнинг ноодатий усулини таклиф қилди. Муҳандислар томонидан ишлаб чиқилган До Ҳиемон Бох деб номланган қурилма ташқи кўринишидан катта музлатгич ёки савдо автоматини эслатади, бироқ у озиқ-овқатлар учун эмас, балки инсон танасини тез фурсатда совутиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу инновацион кабина ичида доимий равишда 15 °К атрофидаги ҳарорат сақланади. Фойдаланувчи қурилма ичидаги махсус ўриндиққа ўтириши билан унинг боши, бўйни, елкалари ва орқа қисмига тахминан 5 °К ҳароратдаги кучли ҳаво оқими йўналтирилади. Ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизим иссиқ уриши хавфини сезиларли даражада камайтиради.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, сезиларли совутиш эффекти кабинага киргандан сўнг беш дақиқа ўтмаёқ сезилади. Ўн дақиқалик сеанс эса тана ҳароратини меъёрлаштиришга ва қизиб кетиш аломатларини бутунлай бартараф этишга ёрдам беради. Бу айниқса очиқ ҳавода ёки иссиқ цехларда ишлайдиган ходимлар учун жуда муҳимдир.
Хавфсизлик ва энергия тежамкорлигиДо Ҳиемон Бох уч хил совутиш режимига эга бўлиб, фойдаланувчининг саломатлигини ҳимоя қилиш мақсадида автоматик ўчиш функцияси билан жиҳозланган. Қурилма 20 дақиқадан сўнг ўз-ўзидан тўхтайди, бу эса тана аъзоларининг ҳаддан ташқари совиб кетишининг олдини олади. Қурилмани ўрнатиш учун махсус монтаж ишлари талаб этилмайди.
Техник жиҳатдан қурилма анча тежамкор қилиб ишланган. У оддий мобил кондиционерларга қараганда икки баравар кам электр энергияси сарфлайди. Шунингдек, кабина ғилдираклар билан жиҳозланган бўлиб, уни исталган жойга қийинчиликсиз кўчириш имконияти мавжуд. Бу эса уни турли объектларда вақтинчалик ишлатиш учун қулай қилади.
Янги ишланма қуйидаги жойларда фойдаланиш учун тавсия этилмоқда:
- Қурилиш майдончалари ва саноат заводлари;
- Катта омборхоналар ва логистика марказлари;
- Оммавий тадбирлар ўтказиладиган очиқ майдонлар;
- Мактаблар ва савдо мажмуалари.
Мазкур ихтиро Японияда сўнгги йилларда кузатилаётган рекорд даражадаги иссиқ ҳаво фонида пайдо бўлди. Мамлакатда ҳаво ҳарорати тез-тез 40 °К дан юқорига кўтарилмоқда, бу эса аҳоли ўртасида иссиқ уриши ҳолатларини кўпайтирмоқда. Ўзбекистон шароитида ҳам ёз ойларида кузатиладиган «чилла» даврида бундай технологиялар қурилиш ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ишчиларни ҳимоя қилиш учун жуда қўл келиши мумкин.
Ҳозирда Япония компаниялари ушбу қурилмаларни йирик корпорацияларга етказиб беришни режалаштирмоқда. Келажакда До Ҳиемон Бох каби кабиналар жамоат жойларида худди банкоматлар ёки ичимлик автоматлари каби кенг тарқалиши кутилмоқда.
…