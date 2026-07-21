Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этди

·29·Техно
Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этди

Япониянинг СДRS ва Труско Накаяма компаниялари экстремал иссиқ ҳароратга қарши курашишнинг ноодатий усулини таклиф қилди. Муҳандислар томонидан ишлаб чиқилган До Ҳиемон Бох деб номланган қурилма ташқи кўринишидан катта музлатгич ёки савдо автоматини эслатади, бироқ у озиқ-овқатлар учун эмас, балки инсон танасини тез фурсатда совутиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу инновацион кабина ичида доимий равишда 15 °К атрофидаги ҳарорат сақланади. Фойдаланувчи қурилма ичидаги махсус ўриндиққа ўтириши билан унинг боши, бўйни, елкалари ва орқа қисмига тахминан 5 °К ҳароратдаги кучли ҳаво оқими йўналтирилади. Ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизим иссиқ уриши хавфини сезиларли даражада камайтиради.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, сезиларли совутиш эффекти кабинага киргандан сўнг беш дақиқа ўтмаёқ сезилади. Ўн дақиқалик сеанс эса тана ҳароратини меъёрлаштиришга ва қизиб кетиш аломатларини бутунлай бартараф этишга ёрдам беради. Бу айниқса очиқ ҳавода ёки иссиқ цехларда ишлайдиган ходимлар учун жуда муҳимдир.

Хавфсизлик ва энергия тежамкорлиги

До Ҳиемон Бох уч хил совутиш режимига эга бўлиб, фойдаланувчининг саломатлигини ҳимоя қилиш мақсадида автоматик ўчиш функцияси билан жиҳозланган. Қурилма 20 дақиқадан сўнг ўз-ўзидан тўхтайди, бу эса тана аъзоларининг ҳаддан ташқари совиб кетишининг олдини олади. Қурилмани ўрнатиш учун махсус монтаж ишлари талаб этилмайди.

Техник жиҳатдан қурилма анча тежамкор қилиб ишланган. У оддий мобил кондиционерларга қараганда икки баравар кам электр энергияси сарфлайди. Шунингдек, кабина ғилдираклар билан жиҳозланган бўлиб, уни исталган жойга қийинчиликсиз кўчириш имконияти мавжуд. Бу эса уни турли объектларда вақтинчалик ишлатиш учун қулай қилади.

Янги ишланма қуйидаги жойларда фойдаланиш учун тавсия этилмоқда:

  • Қурилиш майдончалари ва саноат заводлари;
  • Катта омборхоналар ва логистика марказлари;
  • Оммавий тадбирлар ўтказиладиган очиқ майдонлар;
  • Мактаблар ва савдо мажмуалари.

Мазкур ихтиро Японияда сўнгги йилларда кузатилаётган рекорд даражадаги иссиқ ҳаво фонида пайдо бўлди. Мамлакатда ҳаво ҳарорати тез-тез 40 °К дан юқорига кўтарилмоқда, бу эса аҳоли ўртасида иссиқ уриши ҳолатларини кўпайтирмоқда. Ўзбекистон шароитида ҳам ёз ойларида кузатиладиган «чилла» даврида бундай технологиялар қурилиш ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ишчиларни ҳимоя қилиш учун жуда қўл келиши мумкин.

Ҳозирда Япония компаниялари ушбу қурилмаларни йирик корпорацияларга етказиб беришни режалаштирмоқда. Келажакда До Ҳиемон Бох каби кабиналар жамоат жойларида худди банкоматлар ёки ичимлик автоматлари каби кенг тарқалиши кутилмоқда.

ЯпонияТехнологияДо Ҳиемон БохИнновацияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиИлон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиБугун, 09:56Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиЛитий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиБугун, 08:29Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиБугун, 07:29Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиЕвропа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди