Финалдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилди

·0·Дунё
Финалдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилди

2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоаси Испанияга имкониятни бой бериб, вице-чемпионга айланганига қарамай, мамлакат президенти Хавьер Милей кутилмаган қарори билан барчани ҳайратда қолдирди. У X (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида терма жамоанинг ютуғини нишонлаш муносабати билан мамлакатда дам олиш куни эълон қилишини маълум қилди.

Zamin.uz Аргентина президентининг ушбу баёноти, унинг финалга бормагани сабаби бўлган футбол хурофоти ва жамоа иштирокига берган баҳосини тақдим этади.

Хавьер Милейнинг X тармоғидаги кутилмаган пости

Кўпчиликка чемпионликни қўлга киритгандан сўнг ёзиладиган хабардек туюлган постида Аргентина президенти шундай деб ёзди:

«Аргентина терма жамоасининг ютуғи муносабати билан нишонлаш билан боғлиқ масалаларни ҳисобга олган ҳолда, ўйинчилар ва мураббийлар штабининг байрам кунини ўтказиш тўғрисидаги қарорига қараб, бу кун дам олиш куни деб эълон қилинишини жамоатчиликка маълум қиламан».

Президент нега финалга бормади? (Аргентинча футбол хурофоти)

Милей Нью-Джерсидаги «MetLife» стадионида бўлиб ўтган ҳал қилувчи баҳсни расмийлар ложасидан кузатмади. У аввалроқ финал ўйинини Аргентина президентининг расмий қароргоҳидан томоша қилишини билдирган эди.

Бунинг ортида Аргентинада чуқур илдиз отган эски футбол хурофоти ётади:

  • Синчковлик ва одатлар: Терма жамоанинг барча ўйинларини маълум бир жойдан ва муайян одамлар даврасида томоша қилиш лозим, акс ҳолда омад юз ўгириши мумкин, деб ишонилади.

  • Ўтмишдошнинг изидан: Ушбу қадами билан Милей 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган ва Аргентина учинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритган финалга бормаган собиқ президент Альберто Фернандеснинг изидан борди.

  • Асосий қўрқув: Аргентинадаги ҳар қандай расмий шахснинг энг катта қўрқуви — жамоа учун «омадсизлик манбаи» сифатида танилиб қолишдир.

«Ҳис-туйғулар тинчлангач, бу ютуқнинг қадри билинади»

Мағлубиятга қарамай, Милей Radio Mitre радиосига (унинг интервьюсини TyC Sports нашри ҳам ёритди) берган баёнотида Лионель Скалони шогирдлари муҳим сабоқ қолдирганини таъкидлади.

Президентнинг таъкидлашича:

  • Эҳтирослар босилгач, одамлар бу терма жамоа эришган ютуқнинг нақадар катта ва аҳамиятли эканини тўлиқ англаб етадилар.

  • Дам олиш куни бевосита терма жамоа аъзолари ва мураббийлар штаби вице-чемпионлик унвонини расман нишонлашга қарор қилган куни эълон қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиҲусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиБугун, 07:37Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиБугун, 00:51Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиМосква вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиКеча, 23:32Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиСаудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиКеча, 23:25Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиОвқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиКеча, 21:23Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиАргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиКеча, 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?