Финалдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилди
2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоаси Испанияга имкониятни бой бериб, вице-чемпионга айланганига қарамай, мамлакат президенти Хавьер Милей кутилмаган қарори билан барчани ҳайратда қолдирди. У X (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида терма жамоанинг ютуғини нишонлаш муносабати билан мамлакатда дам олиш куни эълон қилишини маълум қилди.
Zamin.uz Аргентина президентининг ушбу баёноти, унинг финалга бормагани сабаби бўлган футбол хурофоти ва жамоа иштирокига берган баҳосини тақдим этади.
Хавьер Милейнинг X тармоғидаги кутилмаган пости
Кўпчиликка чемпионликни қўлга киритгандан сўнг ёзиладиган хабардек туюлган постида Аргентина президенти шундай деб ёзди:
«Аргентина терма жамоасининг ютуғи муносабати билан нишонлаш билан боғлиқ масалаларни ҳисобга олган ҳолда, ўйинчилар ва мураббийлар штабининг байрам кунини ўтказиш тўғрисидаги қарорига қараб, бу кун дам олиш куни деб эълон қилинишини жамоатчиликка маълум қиламан».
Президент нега финалга бормади? (Аргентинча футбол хурофоти)
Милей Нью-Джерсидаги «MetLife» стадионида бўлиб ўтган ҳал қилувчи баҳсни расмийлар ложасидан кузатмади. У аввалроқ финал ўйинини Аргентина президентининг расмий қароргоҳидан томоша қилишини билдирган эди.
Бунинг ортида Аргентинада чуқур илдиз отган эски футбол хурофоти ётади:
Синчковлик ва одатлар: Терма жамоанинг барча ўйинларини маълум бир жойдан ва муайян одамлар даврасида томоша қилиш лозим, акс ҳолда омад юз ўгириши мумкин, деб ишонилади.
Ўтмишдошнинг изидан: Ушбу қадами билан Милей 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган ва Аргентина учинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритган финалга бормаган собиқ президент Альберто Фернандеснинг изидан борди.
Асосий қўрқув: Аргентинадаги ҳар қандай расмий шахснинг энг катта қўрқуви — жамоа учун «омадсизлик манбаи» сифатида танилиб қолишдир.
«Ҳис-туйғулар тинчлангач, бу ютуқнинг қадри билинади»
Мағлубиятга қарамай, Милей Radio Mitre радиосига (унинг интервьюсини TyC Sports нашри ҳам ёритди) берган баёнотида Лионель Скалони шогирдлари муҳим сабоқ қолдирганини таъкидлади.
Президентнинг таъкидлашича:
Эҳтирослар босилгач, одамлар бу терма жамоа эришган ютуқнинг нақадар катта ва аҳамиятли эканини тўлиқ англаб етадилар.
Дам олиш куни бевосита терма жамоа аъзолари ва мураббийлар штаби вице-чемпионлик унвонини расман нишонлашга қарор қилган куни эълон қилинади.
…