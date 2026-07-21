SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилди

·0·Техно
SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилди

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси дунёдаги энг қудратли ракета тизими ҳисобланган Starship лойиҳасини такомиллаштиришда навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Техас штатидаги Starbase полигонида жойлашган Массейъс Оутпост мажмуасида Super Heavy Booster 21 тезлатгичининг тўлиқ криогенли ёнилғи қуйиш синовлари муваффақиятли якунланди. Ушбу жараён ракетанинг ўта паст ҳароратларда ишлаш қобилиятини текшириш учун ўта муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, синов давомида ракета корпуси қалин қиров қатлами билан қопланди, бу эса ёнилғи баклари ичидаги экстремал совуқликдан далолат беради. Муҳандислар ушбу тест орқали тизимнинг герметик ҳолати, ёнилғи узатиш клапанларининг ишлаши ва конструкциянинг криоген юкламаларга чидамлилигини таҳлил қилишди. Аввалроқ SpaceX мутахассислари ёнилғини қисман қуйиш бўйича икки марта уриниш ўтказган эди, бу сафарги тўлиқ синов эса тизимнинг парвозга тайёрлигини тасдиқлади.

Мечазилла ёрдамида ушлаб қолиш стратегияси

Боостер 21 қурилмаси Starship тизимининг 14-интеграллашган парвози учун мўлжалланган. SpaceX компаниясининг асосий мақсадларидан бири — кўп марта ишлатиладиган ракета технологиясини мукаммалликка етказишдир. Режага кўра, ушбу парвоз давомида Super Heavy тезлатгичи ерга қайтиб тушаётганда, уни Мечазилла деб номланувчи махсус хизмат кўрсатиш минорасининг механик "панжалари" билан ҳавода ушлаб қолишга ҳаракат қилинади.

Бироқ 14-парвознинг якуний сценарийси жорий йилнинг 24-июльига режалаштирилган 13-парвоз натижаларига боғлиқ бўлади. Агар навбатдаги миссия муваффақиятли ўтса, SpaceX муҳандислари Боостер 21 билан янада мураккаброқ маневрларни амалга оширишга рухсат оладилар. Бу каби синовлар нафақат техник носозликларни аниқлаш, балки келажакда Марс ва Ойга амалга ошириладиган миссиялар учун хавфсизлик кафолатини яратишга хизмат қилади.

Starship лойиҳаси ҳозирда коинот саноатидаги энг амбицияли дастур бўлиб қолмоқда. Super Heavy Booster 21 нинг муваффақиятли синовдан ўтиши SpaceX'нинг парвозлар частотасини ошириш ва ракеталарни қайта тиклаш харажатларини камайтириш борасидаги стратегиясига тўла мос келади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳар бир янги Боостер аввалгисидан кўра такомиллаштирилган ва чидамлироқ қилиб ишланмоқда.

Криоген синовлардан сўнг, навбатдаги босқичда Боостер 21 нинг двигателлари статик тарзда ўт олдирилиши кутилмоқда. Бу жараён ракета ҳавога кўтарилишидан олдинги сўнгги жиддий текширувлардан бири бўлиб, Raptor двигателларининг қуввати ва барқарорлигини амалда намоён этади. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу технологик пойга қизиқарли, сабаби Starship келажакда глобал интернет ва сайёралараро транспорт тизимини бутунлай ўзгартириши мумкин.

SpaceXStarshipSuper HeavyElon MuskТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиЯпония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиБугун, 10:24Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиИлон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиБугун, 09:56Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиЛитий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиБугун, 08:29Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиБугун, 07:29Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиЕвропа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди