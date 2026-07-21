Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқда
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета — Starship учун мўлжалланган улкан хизмат кўрсатиш минорасини қуришда якуний босқичга келди. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-37A старт мажмуасида Мечазилла деб номланувчи миноранинг саккизинчи модули муваффақиятли ўрнатилди. Ушбу конструкция нафақат ракета учирилишига хизмат қилади, балки уни ҳавода тутиб олиш функциясига ҳам эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коинот соҳаси шарҳловчиси Джулия Бергероннинг маълумотларига кўра, айни пайтда минора ўзининг лойиҳавий баландлигига деярли етиб қолган. Мечазилла минорасининг умумий баландлиги 140 метрни ташкил этади. Бу улкан иншоот дастлаб Техасдаги Starbase космодромида пайдо бўлган эди, ҳозирда у ерда иккита шундай мажмуа мавжуд. Флоридадаги янги минора эса компаниянинг парвозлар географиясини кенгайтиришдаги навбатдаги қадами бўлади.
Мечазилла минорасининг асосий вазифаси махсус роботлаштирилган "қўллар" ёрдамида Starship тизимини йиғишдан иборат. Шунингдек, у Super Heavy кучайтиргичи ва Starship кемаси Ерга қайтиб келаётганда уларни ҳавонинг ўзида тутиб олиш имкониятини беради. Бу технология ракеталарни тўлиқ кўп марта ишлатиладиган тизимга айлантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Дунёнинг энг қудратли крани ёрдамида қурилишМазкур мураккаб муҳандислик лойиҳасини амалга ошириш учун дунёдаги энг кучли гусеницали кран — Германияда ишлаб чиқарилган Лиебҳерр ЛР 13000 жалб этилган. Ушбу кран 3000 тоннагача юк кўтариш қувватига эга бўлиб, у миноранинг оғир модулларини юз метрдан ортиқ баландликка аниқлик билан кўтариб бермоқда. Ҳозирда тўққизта модулдан саккизтаси ўрнатиб бўлинди.
Эндиликда мутахассислар сўнгги, тўққизинчи модулни ўрнатишга тайёргарлик кўрмоқдалар. Ушбу юқори қисм кронблок ва чиғириқлар тизимини ўз ичига олади, бу эса миноранинг юк кўтариш ускуналарини тўлиқ ишчи ҳолатга келтиради. Қурилиш ишлари якунлангач, мажмуа техник синовлардан ўтказилиши кутилмоқда.
СЛК-37A мажмуаси тарихий старт майдончаси ўрнида барпо этилмоқда. SpaceX ушбу ҳудудни Starship тизимининг ўзига хос талабларидан келиб чиқиб, кенг кўламли реконструкция қилди. Бу мажмуа Техасдаги Starbase билан бир қаторда ўта оғир ракеталарни учириш учун мўлжалланган иккинчи асосий нуқтага айланади.
Компания режаларига кўра, Канаверал бурнидан Starship ракеталарининг илк парвозлари 2027-йилнинг бошида амалга оширилиши мумкин. Иккинчи старт майдончасининг ишга туширилиши SpaceX учун миссиялар частотасини сезиларли даражада оширишга ва юкламани икки космодром ўртасида тақсимлашга имкон беради. Бу эса Илон Маскнинг Марсни забт этиш ва Ойни ўзлаштириш борасидаги глобал стратегиясининг муҳим бўғинидир.
…