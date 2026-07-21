Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқда

·25·Техно
Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета — Starship учун мўлжалланган улкан хизмат кўрсатиш минорасини қуришда якуний босқичга келди. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-37A старт мажмуасида Мечазилла деб номланувчи миноранинг саккизинчи модули муваффақиятли ўрнатилди. Ушбу конструкция нафақат ракета учирилишига хизмат қилади, балки уни ҳавода тутиб олиш функциясига ҳам эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коинот соҳаси шарҳловчиси Джулия Бергероннинг маълумотларига кўра, айни пайтда минора ўзининг лойиҳавий баландлигига деярли етиб қолган. Мечазилла минорасининг умумий баландлиги 140 метрни ташкил этади. Бу улкан иншоот дастлаб Техасдаги Starbase космодромида пайдо бўлган эди, ҳозирда у ерда иккита шундай мажмуа мавжуд. Флоридадаги янги минора эса компаниянинг парвозлар географиясини кенгайтиришдаги навбатдаги қадами бўлади.

Мечазилла минорасининг асосий вазифаси махсус роботлаштирилган "қўллар" ёрдамида Starship тизимини йиғишдан иборат. Шунингдек, у Super Heavy кучайтиргичи ва Starship кемаси Ерга қайтиб келаётганда уларни ҳавонинг ўзида тутиб олиш имкониятини беради. Бу технология ракеталарни тўлиқ кўп марта ишлатиладиган тизимга айлантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Дунёнинг энг қудратли крани ёрдамида қурилиш

Мазкур мураккаб муҳандислик лойиҳасини амалга ошириш учун дунёдаги энг кучли гусеницали кран — Германияда ишлаб чиқарилган Лиебҳерр ЛР 13000 жалб этилган. Ушбу кран 3000 тоннагача юк кўтариш қувватига эга бўлиб, у миноранинг оғир модулларини юз метрдан ортиқ баландликка аниқлик билан кўтариб бермоқда. Ҳозирда тўққизта модулдан саккизтаси ўрнатиб бўлинди.

Эндиликда мутахассислар сўнгги, тўққизинчи модулни ўрнатишга тайёргарлик кўрмоқдалар. Ушбу юқори қисм кронблок ва чиғириқлар тизимини ўз ичига олади, бу эса миноранинг юк кўтариш ускуналарини тўлиқ ишчи ҳолатга келтиради. Қурилиш ишлари якунлангач, мажмуа техник синовлардан ўтказилиши кутилмоқда.

СЛК-37A мажмуаси тарихий старт майдончаси ўрнида барпо этилмоқда. SpaceX ушбу ҳудудни Starship тизимининг ўзига хос талабларидан келиб чиқиб, кенг кўламли реконструкция қилди. Бу мажмуа Техасдаги Starbase билан бир қаторда ўта оғир ракеталарни учириш учун мўлжалланган иккинчи асосий нуқтага айланади.

Компания режаларига кўра, Канаверал бурнидан Starship ракеталарининг илк парвозлари 2027-йилнинг бошида амалга оширилиши мумкин. Иккинчи старт майдончасининг ишга туширилиши SpaceX учун миссиялар частотасини сезиларли даражада оширишга ва юкламани икки космодром ўртасида тақсимлашга имкон беради. Бу эса Илон Маскнинг Марсни забт этиш ва Ойни ўзлаштириш борасидаги глобал стратегиясининг муҳим бўғинидир.

SpaceXStarshipМечазиллаИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиВенесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиБугун, 11:52SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиЯпония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиБугун, 10:24Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиИлон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиБугун, 09:56Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиЛитий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиБугун, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди