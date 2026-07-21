Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)

·79·Дунё
Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)

Элбрус тоғига чиқиш вақтида 11 ёшли бола ҳалок бўлди, унинг отаси эса жароҳат олди. Ота-бола тахминан 4200 метр баландликда қулагани хабар қилинмоқда.

Қутқарувчилар жабрланган эркак ва боланинг жасадини вертолёт ёрдамида тоғдан олиб тушган. Ҳодиса юзасидан тергов ҳаракатлари бошланган.

Ота-бола тоққа Ставрополдан келган

Тергов қўмитаси маълумотига кўра, ота ва унинг 11 ёшли ўғли Ставропол ўлкасидан Элбрусга чиқиш мақсадида келган.

Дастлабки маълумотларга кўра, улар 4200 метр атрофидаги баландликда ҳаракатланаётган вақтда қулаб тушган. Олинган жароҳатлар оқибатида бола воқеа жойида ҳалок бўлган, унинг отаси эса тан жароҳати олган.

Ҳодисанинг аниқ сабаблари ҳозирча очиқланмаган.

Эвакуация учун вертолёт жалб қилинди

Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарув операциясида авиациядан фойдаланилганини маълум қилди.

Жароҳатланган эркак ва боланинг жасади вертолётда хавфсиз ҳудудга эвакуация қилинган. Отасининг ҳозирги аҳволи ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Тоғдаги мураккаб об-ҳаво, паст ҳарорат ва баландлик шароити қутқарув ишларини қийинлаштириши мумкин.

Улар аввал ҳам Элбрусга чиқишга уринган

«Спорт-Экспресс» маълумотига кўра, ота ва ўғил бир йил аввал ҳам Элбрус чўққисини забт этишга ҳаракат қилган.

Ўша сафар бола ўзини ёмон ҳис қилгани сабаб улар чўққига етиб бора олмаган. Ота-бола белгиланган нуқтадан тахминан 300 метр масофада ҳаракатни тўхтатган.

Бу маълумот уларнинг Элбрусга чиқишга аввалдан тайёргарлик кўрганини кўрсатади, аммо бу сафарги саёҳат фожиа билан якунланди.

Терговчилар воқеа тафсилотларини ўрганмоқда

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодиса вақтида хавфсизлик қоидаларига риоя этилгани, саёҳат қандай ташкил қилингани ва ота-болага ҳамроҳ бўлган шахслар бор-йўқлигини аниқлаши кутилмоқда.

Элбрусга чиқиш катта жисмоний тайёргарлик, махсус жиҳозлар ва об-ҳавони доимий кузатиб боришни талаб қилади. Айниқса, болалар иштирокидаги экспедицияларда хавф омилларини олдиндан баҳолаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

11 ёшли боланинг ҳалок бўлиши тоғ саёҳатида биргина хато ёки кутилмаган вазият оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Бугун, 11:08Лифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиЛифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиБугун, 10:33Финалдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилдиФиналдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилдиБугун, 09:33Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиҲусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиБугун, 07:37Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиБугун, 00:51Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиМосква вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиКеча, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?