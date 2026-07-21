Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)
Элбрус тоғига чиқиш вақтида 11 ёшли бола ҳалок бўлди, унинг отаси эса жароҳат олди. Ота-бола тахминан 4200 метр баландликда қулагани хабар қилинмоқда.
Қутқарувчилар жабрланган эркак ва боланинг жасадини вертолёт ёрдамида тоғдан олиб тушган. Ҳодиса юзасидан тергов ҳаракатлари бошланган.
Ота-бола тоққа Ставрополдан келган
Тергов қўмитаси маълумотига кўра, ота ва унинг 11 ёшли ўғли Ставропол ўлкасидан Элбрусга чиқиш мақсадида келган.
Дастлабки маълумотларга кўра, улар 4200 метр атрофидаги баландликда ҳаракатланаётган вақтда қулаб тушган. Олинган жароҳатлар оқибатида бола воқеа жойида ҳалок бўлган, унинг отаси эса тан жароҳати олган.
Ҳодисанинг аниқ сабаблари ҳозирча очиқланмаган.
Эвакуация учун вертолёт жалб қилинди
Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарув операциясида авиациядан фойдаланилганини маълум қилди.
Жароҳатланган эркак ва боланинг жасади вертолётда хавфсиз ҳудудга эвакуация қилинган. Отасининг ҳозирги аҳволи ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Тоғдаги мураккаб об-ҳаво, паст ҳарорат ва баландлик шароити қутқарув ишларини қийинлаштириши мумкин.
Улар аввал ҳам Элбрусга чиқишга уринган
«Спорт-Экспресс» маълумотига кўра, ота ва ўғил бир йил аввал ҳам Элбрус чўққисини забт этишга ҳаракат қилган.
Ўша сафар бола ўзини ёмон ҳис қилгани сабаб улар чўққига етиб бора олмаган. Ота-бола белгиланган нуқтадан тахминан 300 метр масофада ҳаракатни тўхтатган.
Бу маълумот уларнинг Элбрусга чиқишга аввалдан тайёргарлик кўрганини кўрсатади, аммо бу сафарги саёҳат фожиа билан якунланди.
Терговчилар воқеа тафсилотларини ўрганмоқда
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодиса вақтида хавфсизлик қоидаларига риоя этилгани, саёҳат қандай ташкил қилингани ва ота-болага ҳамроҳ бўлган шахслар бор-йўқлигини аниқлаши кутилмоқда.
Элбрусга чиқиш катта жисмоний тайёргарлик, махсус жиҳозлар ва об-ҳавони доимий кузатиб боришни талаб қилади. Айниқса, болалар иштирокидаги экспедицияларда хавф омилларини олдиндан баҳолаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
11 ёшли боланинг ҳалок бўлиши тоғ саёҳатида биргина хато ёки кутилмаган вазият оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
…