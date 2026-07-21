Лифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлди

·36·Дунё
Лифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлди

Ҳиндистоннинг Мумбаи шаҳрида кўп қаватли уйлардан бирида содир бўлган ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган видеода итини лифтга олиб кирган фуқаро кутилмаган вазиятга дуч келгани акс этган.

Видеода кўринишича, лифт ичига кирган заҳоти ит атрофдаги одамларга ташланишга уринган. Эгаси жониворни тинчлантириш ва назорат остига олишга ҳаракат қилган бўлса-да, унинг тажовузкор ҳаракатлари бир муддат давом этган. Лифтдаги йўловчилар эса қўрқув билан лифтдан чиқишга ҳаракат қилган.

Мазкур лавҳалар интернетда тарқалиши ортидан кўплаб фойдаланувчилар ит эгасининг масъулияти юзасидан кескин фикрлар билдирмоқда. Айримлар бундай ҳолатларда эгаларга нисбатан қатъий чоралар кўриш зарурлигини таъкидласа, бошқалар жамоат жойлари, хусусан лифтларда йирик итларни махсус хавфсизлик воситаларисиз олиб юришни чеклаш кераклигини илгари сурмоқда.

Ҳодиса юзасидан расмий идораларнинг муносабати ёки ит эгасига нисбатан қандайдир чоралар кўрилгани ҳақида ҳозирча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 09:43Финалдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилдиФиналдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилдиБугун, 09:33Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиҲусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиБугун, 07:37Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиБугун, 00:51Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиМосква вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиКеча, 23:32Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиСаудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?