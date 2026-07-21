Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этди

·33·Техно
Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этди

Илон Маск асос солган xAI компанияси ўзининг энг янги Grok 4.5 моделини Microsoft Эхсел электрон жадваллари билан интеграция қилганини эълон қилди. Ушбу янгилик маълумотлар билан ишлаш жараёнини тубдан ўзгартириб, мураккаб ҳисоб-китобларни оддий матнли буйруқлар орқали амалга ошириш имконини беради. Эндиликда фойдаланувчилар формулалар ёзиш ўрнига, сунъий интеллектга табиий тилда топшириқ беришлари кифоя. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Grok учун Эхсел нафақат оддий ҳисоб-китоблар, балки чуқур молиявий таҳлиллар ва бозор маълумотларини ўрганишда ҳам ёрдам беради. Тизим автоматик равишда мураккаб формулаларни яратиши, турли бизнес сценарийларини моделлаштириши ва киритилган маълумотлар асосида дарҳол хулосалар чиқариши мумкин. Бу айниқса катта ҳажмдаги рақамлар билан ишлайдиган иқтисодчилар ва таҳлилчилар учун катта қулайлик яратади.

Маълумотларни таҳлил қилишнинг янги даражаси

Янги функциянинг ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчи сўровига кўра пул тушумларининг ўсиш сабабларини тушунтириб бериши, ҳудудлар бўйича ўртача савдо кўрсаткичларини ҳисоблаши ва бир неча сония ичида визуал диаграммалар қуриши мумкин. Grok фойдаланувчининг топшириғини тушуниб, жадвалдаги маълумотларни мустақил равишда ўзгартиради ва керакли натижани тақдим этади.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу интеграция Microsoft компаниясининг ўз Copilot тизимига жиддий рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Grok 4.5 моделининг имкониятлари Эхсел ичида ишлаш самарадорлигини ўн баробар ошириши мумкин, чунки у инсон хатоларини минималлаштиради ва қийин математик амалларни автоматлаштиради.

Grok бошқа сунъий интеллект тизимларидан, хусусан ChatGPT моделидан бир неча жиҳатлари билан ажралиб туради. У Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги реал вақтдаги маълумотларга кириш ҳуқуқига эга бўлиб, бу унга энг сўнгги янгиликлар ва трендларни таҳлил қилиш имконини беради. Шунингдек, Grok ўзига хос ҳазил туйғуси ва камроқ цензура қилинган жавоблари билан танилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий бизнес вакиллари учун ҳам ушбу восита жуда фойдали бўлиши мумкин. Молиявий ҳисоботларни тайёрлаш, омбор қолдиқларини таҳлил қилиш ёки савдо динамикасини кузатишда Grok ёрдамида вақтни сезиларли даражада тежаш имконияти пайдо бўлади. Ҳозирда ушбу функция xAI обуначилари учун босқичма-босқич жорий этилмоқда.

  • Мураккаб молиявий моделларни автоматик яратиш;
  • Матнли сўров орқали диаграмма ва графиклар қуриш;
  • Ҳудудлар ва даврлар бўйича тезкор статистик таҳлил;
  • Бизнес ривожланиш сценарийларини прогноз қилиш.
Хулоса қилиб айтганда, xAI томонидан тақдим этилган ушбу ечим анъанавий электрон жадваллар билан ишлаш маданиятини янги босқичга олиб чиқади. Сунъий интеллектнинг кундалик офис дастурларига бундай чуқур кириб бориши, келажакда профессионал кўникмаларга бўлган талабларни ҳам ўзгартириши шубҳасиз.

GrokxAIMicrosoft ЭхселСунъий ИнтеллектИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиЯпония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиБугун, 10:24Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиЛитий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиБугун, 08:29Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиБугун, 07:29Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиЕвропа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди