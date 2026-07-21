Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этди
Илон Маск асос солган xAI компанияси ўзининг энг янги Grok 4.5 моделини Microsoft Эхсел электрон жадваллари билан интеграция қилганини эълон қилди. Ушбу янгилик маълумотлар билан ишлаш жараёнини тубдан ўзгартириб, мураккаб ҳисоб-китобларни оддий матнли буйруқлар орқали амалга ошириш имконини беради. Эндиликда фойдаланувчилар формулалар ёзиш ўрнига, сунъий интеллектга табиий тилда топшириқ беришлари кифоя. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Grok учун Эхсел нафақат оддий ҳисоб-китоблар, балки чуқур молиявий таҳлиллар ва бозор маълумотларини ўрганишда ҳам ёрдам беради. Тизим автоматик равишда мураккаб формулаларни яратиши, турли бизнес сценарийларини моделлаштириши ва киритилган маълумотлар асосида дарҳол хулосалар чиқариши мумкин. Бу айниқса катта ҳажмдаги рақамлар билан ишлайдиган иқтисодчилар ва таҳлилчилар учун катта қулайлик яратади.
Маълумотларни таҳлил қилишнинг янги даражасиЯнги функциянинг ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчи сўровига кўра пул тушумларининг ўсиш сабабларини тушунтириб бериши, ҳудудлар бўйича ўртача савдо кўрсаткичларини ҳисоблаши ва бир неча сония ичида визуал диаграммалар қуриши мумкин. Grok фойдаланувчининг топшириғини тушуниб, жадвалдаги маълумотларни мустақил равишда ўзгартиради ва керакли натижани тақдим этади.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу интеграция Microsoft компаниясининг ўз Copilot тизимига жиддий рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Grok 4.5 моделининг имкониятлари Эхсел ичида ишлаш самарадорлигини ўн баробар ошириши мумкин, чунки у инсон хатоларини минималлаштиради ва қийин математик амалларни автоматлаштиради.
Grok бошқа сунъий интеллект тизимларидан, хусусан ChatGPT моделидан бир неча жиҳатлари билан ажралиб туради. У Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги реал вақтдаги маълумотларга кириш ҳуқуқига эга бўлиб, бу унга энг сўнгги янгиликлар ва трендларни таҳлил қилиш имконини беради. Шунингдек, Grok ўзига хос ҳазил туйғуси ва камроқ цензура қилинган жавоблари билан танилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий бизнес вакиллари учун ҳам ушбу восита жуда фойдали бўлиши мумкин. Молиявий ҳисоботларни тайёрлаш, омбор қолдиқларини таҳлил қилиш ёки савдо динамикасини кузатишда Grok ёрдамида вақтни сезиларли даражада тежаш имконияти пайдо бўлади. Ҳозирда ушбу функция xAI обуначилари учун босқичма-босқич жорий этилмоқда.
- Мураккаб молиявий моделларни автоматик яратиш;
- Матнли сўров орқали диаграмма ва графиклар қуриш;
- Ҳудудлар ва даврлар бўйича тезкор статистик таҳлил;
- Бизнес ривожланиш сценарийларини прогноз қилиш.
…