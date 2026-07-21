Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқда

·0·Техно
Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқда

Жанубий Кореянинг Samsung Ҳеавй Индустриес компанияси ва Корея кемасозлик ҳамда океан муҳандислиги илмий-тадқиқот институти (КРИСО) денгиз ташувлари соҳасида инқилобий лойиҳани тақдим этди. Мутахассислар икки дона кичик модулли реактор (SMR) билан жиҳозланган, 15 000 та контейнер сиғимига эга бўлган янги авлод кемаси концепциясини ишлаб чиқишди. Ушбу лойиҳа аллақачон Америка кемачилик бюроси (АБС) томонидан дастлабки маъқуллаш (АИП) сертификатини олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кема анъанавий дизел двигателлари ўрнига суюқ тузли реакторлар (МСР) технологиясига таянади. Бу турдаги қурилмалар одатий сув-сувли реакторлардан фарқли ўлароқ, паст босим остида ишлайди, бу эса тизимдаги авария хавфини сезиларли даражада камайтиради ва хавфсизлик даражасини оширади. Энг муҳими, бундай реакторлар кемани кўп йиллар давомида ёнилғи қуйишсиз энергия билан таъминлаш имкониятига эга.

Технологик устунлик ва хавфсизлик чоралари

Муҳандислар олдида турган энг мураккаб вазифалардан бири — ўзгарувчан юклама шароитида атом қурилмасининг барқарор ишлашини таъминлаш бўлган. Бунинг учун реакторлар махсус энергия жамлаш тизими (ЭСС) билан бирлаштирилди. Агар реакторлардан бири қувватни камайтирса ёки техник хизмат кўрсатиш учун тўхтатилса, аккумуляторлар ва иккинчи реактор автоматик равишда етишмаётган энергияни қоплайди.

Ядровий куч қурилмасидан фойдаланиш кеманинг конструкциясини ҳам бутунлай ўзгартириб юборди. Улкан ёнилғи баклари ва мўриларнинг йўқлиги қўшимча контейнерлар учун жой бўшатди. Реактор бўлмаси корпуснинг марказий қисмига жойлаштирилган — бу нуқта тебранишларга камроқ мойил ва ён томондан тўқнашув содир бўлган тақдирда энг яхши ҳимояланган ҳудуд ҳисобланади. Экипаж яшаш жойлари эса хавфсизлик нуқтаи назаридан кеманинг бурун қисмига, реакторлардан иложи борича узоқроққа кўчирилди.

Экологик тоза транспорт келажаги

КРИСО мутахассислари ўтказган гидродинамик синовлар натижасида кеманинг махсус шакли танлаб олинди. Бу шакл контейнер кемасига ноқулай об-ҳаво шароитида ҳам 25 узел (тахминан 45 км/соат) тезлик билан ҳаракатланиш имконини беради. Лойиҳа устида бир нечта ташкилотлар, жумладан, Марина реакторини яратган Корея атом энергияси институти (КАEРИ) ҳамкорликда иш олиб бормоқда.

Ҳозирча олинган сертификат кема қурилишини бошлаш учун рухсатнома эмас, балки лойиҳанинг хавфсизлик талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжатдир. Кейинги босқичда батафсил лойиҳалаштириш ва якуний сертификатлаштириш ишлари амалга оширилади. Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли якунланса, у жаҳон денгиз ташувларида карбонат ангидрид чиқиндиларини кескин камайтиришга хизмат қилувчи янги даврни бошлаб беради.

Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган, аммо халқаро савдо йўлакларига боғланган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда логистика харажатларининг пасайиши ва глобал етказиб бериш занжирининг барқарорлашиши нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

SamsungТехнологияАтом ЭнергиясиКемаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиЛитий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилдиБугун, 08:29Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиБугун, 07:29Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиЕвропа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиБугун, 06:52Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди