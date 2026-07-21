ЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатди

·43·Спорт
ЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатди

Испания терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди. Ғалаба келтирган ягона голни қўшимча бўлимда Ферран Торрес киритди — худди 2010 йилги мундиал финалида «Барселона» афсонаси Андрес Иньеста гол уриб, ўз терма жамоасига кубокни тақдим этганидек.

Мундиал якунларига кўра, турнирда иштирок этган клублар ва уларнинг вакиллари томонидан қайд этилган қизиқарли статистикалар маълум бўлди. Zamin.uz ЖЧ-2026да қайси клуб футболчилари энг кўп гол ургани ва финалда энг кўп вакилга эга бўлгани ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.

«Реал Мадрид» футболчиларидан 22 та гол!

Ушбу мусобақанинг бошланиши Мадриднинг «Реал» клуби учун бир оз ноқулай кечган эди. Кетма-кет иккинчи йил Ла Лига чемпионлигини «Барселона»га бой берган «қироллик клуби» тарихда илк бор Испания терма жамоаси таркибига бирорта ҳам ўз футболчисини кирита олмади (Марк Кукурельянинг трансфери турнир давомида расмийлаштирилди).

Бироқ, бошқа терма жамоалар шарафини ҳимоя қилган «Реал» футболчилари ЖЧ-2026да энг кўп гол урган клуб вакилларига айландилар. Улар умумий ҳисобда рақиблар дарвозасига 22 та гол уришга муваффақ бўлишди:

  • Килиан Мбаппе (Франция): 10 та гол ва фаолиятидаги иккинчи «Олтин бутса»;

  • Жуд Беллингем (Англия): 7 та гол;

  • Винисиус Жуниор (Бразилия): 4 та гол;

  • Арда Гюлер (Туркия): 1 та гол.

ЖЧ-2026да энг кўп гол урган клублар (Топ-5)

«Реал»нинг тўпурарлар жадвалидаги кўрсаткичи янада таъсирли кўринади, чунки клубнинг фақат битта ўйинчиси — Марк Кукурелья финалга қадар етиб борган.

Ўрин

Клуб номи

Голлар сони

1

«Реал Мадрид»

22

2

«Пари Сен-Жермен»

15

3

«Арсенал»

13

4

«Бавария»

12

5

«Интер Майами» ва «Манчестер Юнайтед»

8 тадан

Финалдаги гегемония: «Барселона» эмас, «Атлетико» етакчи!

Якшанба куни Нью-Джерсида бўлиб ўтган финал ўйинида «Барселона» 8 нафар футболчиси билан иштирок этди (барчаси Испания терма жамоаси таркибида). Бироқ каталонияликлар энг кўп вакилга эга клуб сифатида мадридликларнинг бошқа бир жамоасига имкониятни бой беришди.

  • «Атлетико Мадрид» 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида бир вақтнинг ўзида 9 нафар футболчига эга бўлди — бу бошқа ҳар қандай клубга қараганда кўпроқдир.

  • Эътиборлиси, бу «матрасчилар» энг кўп вакилга эга бўлган кетма-кет учинчи Жаҳон чемпионати финали сифатида тарихга кирди.

Реал МадридБарселонаАргентинаКилиан МбаппеФерран Торрес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Бугун, 08:03Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаТоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаБугун, 03:13PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиPSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиБугун, 02:34Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаБугун, 02:31Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиГундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 02:21Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди