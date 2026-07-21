ЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатди
Испания терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди. Ғалаба келтирган ягона голни қўшимча бўлимда Ферран Торрес киритди — худди 2010 йилги мундиал финалида «Барселона» афсонаси Андрес Иньеста гол уриб, ўз терма жамоасига кубокни тақдим этганидек.
Мундиал якунларига кўра, турнирда иштирок этган клублар ва уларнинг вакиллари томонидан қайд этилган қизиқарли статистикалар маълум бўлди. Zamin.uz ЖЧ-2026да қайси клуб футболчилари энг кўп гол ургани ва финалда энг кўп вакилга эга бўлгани ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.
«Реал Мадрид» футболчиларидан 22 та гол!
Ушбу мусобақанинг бошланиши Мадриднинг «Реал» клуби учун бир оз ноқулай кечган эди. Кетма-кет иккинчи йил Ла Лига чемпионлигини «Барселона»га бой берган «қироллик клуби» тарихда илк бор Испания терма жамоаси таркибига бирорта ҳам ўз футболчисини кирита олмади (Марк Кукурельянинг трансфери турнир давомида расмийлаштирилди).
Бироқ, бошқа терма жамоалар шарафини ҳимоя қилган «Реал» футболчилари ЖЧ-2026да энг кўп гол урган клуб вакилларига айландилар. Улар умумий ҳисобда рақиблар дарвозасига 22 та гол уришга муваффақ бўлишди:
Килиан Мбаппе (Франция): 10 та гол ва фаолиятидаги иккинчи «Олтин бутса»;
Жуд Беллингем (Англия): 7 та гол;
Винисиус Жуниор (Бразилия): 4 та гол;
Арда Гюлер (Туркия): 1 та гол.
ЖЧ-2026да энг кўп гол урган клублар (Топ-5)
«Реал»нинг тўпурарлар жадвалидаги кўрсаткичи янада таъсирли кўринади, чунки клубнинг фақат битта ўйинчиси — Марк Кукурелья финалга қадар етиб борган.
Ўрин
Клуб номи
Голлар сони
1
22
2
«Пари Сен-Жермен»
15
3
«Арсенал»
13
4
«Бавария»
12
5
«Интер Майами» ва «Манчестер Юнайтед»
8 тадан
Финалдаги гегемония: «Барселона» эмас, «Атлетико» етакчи!
Якшанба куни Нью-Джерсида бўлиб ўтган финал ўйинида «Барселона» 8 нафар футболчиси билан иштирок этди (барчаси Испания терма жамоаси таркибида). Бироқ каталонияликлар энг кўп вакилга эга клуб сифатида мадридликларнинг бошқа бир жамоасига имкониятни бой беришди.
«Атлетико Мадрид» 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида бир вақтнинг ўзида 9 нафар футболчига эга бўлди — бу бошқа ҳар қандай клубга қараганда кўпроқдир.
Эътиборлиси, бу «матрасчилар» энг кўп вакилга эга бўлган кетма-кет учинчи Жаҳон чемпионати финали сифатида тарихга кирди.
…