Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилди

·0·Дунё
Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилди

Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистони кемаларига нисбатан денгиз қамали жорий этилишини маълум қилди. Ҳаракат вакили Яҳё Сарианинг айтишича, қарор баёнот эълон қилинган вақтдан бошлаб кучга кирган.

Ҳусийлар бу қадамни Ар-Риёднинг ҳаракатларига жавоб сифатида изоҳламоқда. БМТ эса янги таҳдидлар минтақадаги вазиятни янада кескинлаштириши мумкинлигидан хавотир билдирди.

«Қамалга қамал» формуласи эълон қилинди

Яҳё Сариа Telegram’даги саҳифасида Саудия Арабистонига тегишли кемалар учун тақиқ жорий этилаётганини билдирди.

«Яман қуролли кучлари “қамалга қамал” формуласига мувофиқ Саудия Арабистони кемалари учун тақиқ эълон қилади. Қарор ушбу баёнот эълон қилинганидан бошлаб кучга киради», — деди у.

Баёнотда қамалнинг аниқ географик ҳудуди, қайси турдаги кемаларни қамраб олиши ва уни қандай амалга ошириш режалаштирилгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Шу сабаб ҳусийларнинг баёноти амалда денгиз қатновига қай даражада таъсир қилиши ҳозирча номаълум.

Ҳусийлар кескин жавоб билан таҳдид қилди

«Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистони томонидан амалга ошириладиган ҳар қандай ҳаракатга жавоб бериш ҳуқуқига эга эканини таъкидлади.

«Қуролли кучлар воқеаларнинг ҳар қандай ривожига тайёр. Саудия Арабистонининг ҳар қандай аҳмоқлигига кескин жавоб қайтарамиз», — дейилади баёнотда.

Ушбу сўзлар икки томон ўртасидаги зиддият яна кучайиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни оширди. Ҳозирча Саудия Арабистони расмийлари ҳусийларнинг мазкур баёнотига қандай муносабат билдиргани ҳақида маълумот келтирилмаган.

БМТ янги таҳдидлардан хавотирда

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳусийларнинг баёнотига муносабат билдириб, вазиятни диққат билан кузатаётганини маълум қилди.

БМТ расмий вакили Стефан Дюжаррик шундай деди:

«Биз хабарларни кўрдик ва ҳусийларнинг Саудия Арабистонига нисбатан янги таҳдидларидан қаттиқ хавотирдамиз».

БМТнинг хавотири ҳарбий қарама-қаршиликнинг денгиз йўлларига, савдо кемалари ҳаракатига ва минтақавий хавфсизликка таъсир қилиши мумкинлиги билан боғлиқ.

Денгиз қатнови яна хавф остида қолиши мумкин

Саудия Арабистони кемаларига қарши эълон қилинган тақиқ амалда қўлланса, Қизил денгиз ва унга туташ ҳудудлардаги хавфсизликка қўшимча босим юзага келиши мумкин.

Денгиздаги ҳар қандай ҳужум ёки кемалар ҳаракатига тўсқинлик қилиш халқаро савдо йўналишларига ҳам таъсир ўтказиши эҳтимолдан холи эмас. Шу боис ҳусийларнинг кейинги ҳаракатлари ва Ар-Риёднинг эҳтимолий жавоби халқаро ҳамжамият диққат марказида бўлади.

Ҳозирча эълон қилинган денгиз қамалининг амалий механизмлари очиқланмаган. Аммо кескин баёнотнинг ўзиёқ Яман ва Саудия Арабистони ўртасидаги муносабатларда янги хавфли босқич бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиБугун, 00:51Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиМосква вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиКеча, 23:32Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиСаудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиКеча, 23:25Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиОвқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиКеча, 21:23Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиАргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиКеча, 20:05Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиОддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?