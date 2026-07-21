Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилди
Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистони кемаларига нисбатан денгиз қамали жорий этилишини маълум қилди. Ҳаракат вакили Яҳё Сарианинг айтишича, қарор баёнот эълон қилинган вақтдан бошлаб кучга кирган.
Ҳусийлар бу қадамни Ар-Риёднинг ҳаракатларига жавоб сифатида изоҳламоқда. БМТ эса янги таҳдидлар минтақадаги вазиятни янада кескинлаштириши мумкинлигидан хавотир билдирди.
«Қамалга қамал» формуласи эълон қилинди
Яҳё Сариа Telegram’даги саҳифасида Саудия Арабистонига тегишли кемалар учун тақиқ жорий этилаётганини билдирди.
«Яман қуролли кучлари “қамалга қамал” формуласига мувофиқ Саудия Арабистони кемалари учун тақиқ эълон қилади. Қарор ушбу баёнот эълон қилинганидан бошлаб кучга киради», — деди у.
Баёнотда қамалнинг аниқ географик ҳудуди, қайси турдаги кемаларни қамраб олиши ва уни қандай амалга ошириш режалаштирилгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Шу сабаб ҳусийларнинг баёноти амалда денгиз қатновига қай даражада таъсир қилиши ҳозирча номаълум.
Ҳусийлар кескин жавоб билан таҳдид қилди
«Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистони томонидан амалга ошириладиган ҳар қандай ҳаракатга жавоб бериш ҳуқуқига эга эканини таъкидлади.
«Қуролли кучлар воқеаларнинг ҳар қандай ривожига тайёр. Саудия Арабистонининг ҳар қандай аҳмоқлигига кескин жавоб қайтарамиз», — дейилади баёнотда.
Ушбу сўзлар икки томон ўртасидаги зиддият яна кучайиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни оширди. Ҳозирча Саудия Арабистони расмийлари ҳусийларнинг мазкур баёнотига қандай муносабат билдиргани ҳақида маълумот келтирилмаган.
БМТ янги таҳдидлардан хавотирда
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳусийларнинг баёнотига муносабат билдириб, вазиятни диққат билан кузатаётганини маълум қилди.
БМТ расмий вакили Стефан Дюжаррик шундай деди:
«Биз хабарларни кўрдик ва ҳусийларнинг Саудия Арабистонига нисбатан янги таҳдидларидан қаттиқ хавотирдамиз».
БМТнинг хавотири ҳарбий қарама-қаршиликнинг денгиз йўлларига, савдо кемалари ҳаракатига ва минтақавий хавфсизликка таъсир қилиши мумкинлиги билан боғлиқ.
Денгиз қатнови яна хавф остида қолиши мумкин
Саудия Арабистони кемаларига қарши эълон қилинган тақиқ амалда қўлланса, Қизил денгиз ва унга туташ ҳудудлардаги хавфсизликка қўшимча босим юзага келиши мумкин.
Денгиздаги ҳар қандай ҳужум ёки кемалар ҳаракатига тўсқинлик қилиш халқаро савдо йўналишларига ҳам таъсир ўтказиши эҳтимолдан холи эмас. Шу боис ҳусийларнинг кейинги ҳаракатлари ва Ар-Риёднинг эҳтимолий жавоби халқаро ҳамжамият диққат марказида бўлади.
Ҳозирча эълон қилинган денгиз қамалининг амалий механизмлари очиқланмаган. Аммо кескин баёнотнинг ўзиёқ Яман ва Саудия Арабистони ўртасидаги муносабатларда янги хавфли босқич бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
…