43 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқди

·58·Дунё
43 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқди

Туркияда кўпчиликни ҳайратга солган воқеа юз берди. 71 ёшли Қалбия исмли аёл умрининг 43 йилини тадбиркор Ниёзий Узмазнинг уйида, ишхонасида ва ёзги ҳовлисида хизматкор сифатида ўтказган. Бироқ у шу вақтгача ўзи хизмат қилаётган инсон аслида биологик отаси эканидан бехабар бўлган.

Маълум бўлишича, Қалбиянинг онаси ёшлигида Ниёзий Узмаздан ҳомиладор бўлган. Аммо турли сабабларга кўра чақалоқ бошқа эркакнинг фамилияси билан рўйхатга олинган ва бу ҳақиқат ўнлаб йиллар давомида сир сақланган.

Воқеа Ниёзий Узмазнинг вафотидан аввал қолдирган васияти ортидан ойдинлаша бошлаган. Суд қарори билан ДНК экспертизаси тайинланиб, ўтказилган генетик таҳлил Қалбия Ниёзий Узмазнинг биологик қизи эканини 99,9 фоизлик аниқлик билан тасдиқлади.

Шундан сўнг суд Қалбияни тадбиркорнинг қонуний фарзанди ва ворисларидан бири сифатида тан олди.

Суд қарорига кўра, у марҳум тадбиркорнинг меросидан улуш олиш ҳуқуқини қўлга киритди. Дастлабки маълумотларга кўра, аёл тахминан 1 миллиард турк лираси миқдоридаги меросдан тегишли улуш олиши мумкин. Ушбу ноодатий воқеа Туркия жамоатчилиги ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиҲиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 05:29Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Бугун, 05:19340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!Бугун, 05:15Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Бугун, 03:07«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушланди«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушландиКеча, 18:56Йўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиЙўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?