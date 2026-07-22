NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архив

·0·Техно
NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архив

Швейцариянинг Цюрих олий техника мактаби (ETH Зурич) тадқиқотчилари NASA агентлигига тегишли бўлган улкан ҳажмдаги очиқ маълумотларни Лугано шаҳридаги КСКС суперкомпьютер марказига муваффақиятли кўчириб ўтказдилар. Тахминан 100 петабайт ҳажмдаги ушбу архив Ер иқлими ва атмосферасидаги ўзгаришларни ўн йиллар давомида кузатиш натижасида тўпланган ноёб маълумотларни ўз ичига олади. Ушбу қадам нафақат қимматли илмий меросни сақлаб қолиш, балки сунъий интеллект ёрдамида иқлим моделларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотлар базасининг кўлами ҳайратланарли: архив қарийб 6 миллиард файлдан иборат бўлиб, уларни нолдан ёзиб чиқиш имконсиз даражада кўп вақт талаб қилган бўларди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу улкан рақамли массивни АҚШдан Швейцарияга кўчириш жараёни бир йилга яқин вақтни олди. Тўпламда иссиқхона газлари концентрацияси, булутлар ҳаракати, ёғингарчилик миқдори, музликларнинг ҳолати ҳамда океанлардаги мураккаб жараёнлар ҳақидаги батафсил ҳисоботлар жой олган.

Сунъий интеллект ва иқлим башорати

Лойиҳа ташкилотчиларининг асосий мақсади — ушбу маълумотлардан сунъий интеллект (AI) моделларини ўқитишда фойдаланишдир. Ҳозирги кунда об-ҳавони прогноз қилишда қўлланиладиган анъанавий тизимлар мураккаб физик тенгламаларга таянади ва ҳисоб-китоблар учун соатлаб вақт сарфлайди. Янги авлод AI моделлари эса ўтмишдаги маълумотлар асосида бир неча кунлик глобал прогнозни атиги бир дақиқа ичида тайёрлаш имкониятига эга. Бу эса табиий офатлар ҳақида олдиндан огоҳлантириш тизимини тубдан яхшилайди.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, бундай тезкорлик қишлоқ хўжалиги ва энергетика соҳалари учун ҳаётий аҳамиятга эга. Масалан, кутилаётган сув тошқинлари, бўронлар ёки қурғоқчилик ҳақида анча эрта хабар топиш иқтисодий талофатларни камайтиришга ёрдам беради. ETH Зурич олимлари келгусида АҚШ Океан ва атмосфера тадқиқотлари миллий бошқармасининг (НОАА) йирик маълумотлар базасини ҳам Швейцарияга нусхалашни режалаштирмоқда.

Сиёсий хатарлар ва хавфсизлик чоралари

Маълумотларнинг кўчирилиши ортида маълум даражадаги хавотирлар ҳам мавжуд. АҚШда иқлим тадқиқотларини молиялаштириш қисқариши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар олимларни илмий инфратузилманинг келажаги ҳақида ўйлашга мажбур қилди. Гарчи барча маълумотлар очиқ ва махфий бўлмаса-да, уларнинг қўшимча нусхасини Европада сақлаш илмий барқарорликни таъминлайди. Зеро, фан ривожи кўп ҳолларда узоқ муддатли сиёсий қарорларга боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Ҳозирда NASA архиви дунёдаги энг кучли суперкомпьютерлардан бири ҳисобланган Алпс тизими яқинида сақланмоқда. Олимлар ушбу ҳисоблаш қувватини улкан кузатув натижалари билан бирлаштириб, иқлим ўзгаришидаги илгари пайқаш қийин бўлган қонуниятларни аниқлашга умид қилмоқдалар. Бу каби технологик ечимлар Ўзбекистон каби иқлим ўзгаришига сезгир минтақалар учун ҳам муҳим, чунки глобал моделлар аниқлиги ошиши маҳаллий об-ҳаво прогнозларига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

NASAСунъий ИнтеллектИқлим ЎзгаришиСуперкомпьютерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиХитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиБугун, 04:30Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди