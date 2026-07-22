340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!

·25·Дунё
340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!

Дунёдаги энг машҳур ютуберлардан бири Жимми Дональдсон шахсий ҳаётидаги янгиликни мухлислари билан бўлишди. MrBeast тахаллуси билан танилган блогер 2022 йилдан буён муносабатда бўлган Теа Буйсен билан тропик соҳилда никоҳдан ўтди.

Жуфтликнинг турмуш қуриш режаси 2024 йилги Рождествода маълум бўлган эди. Ўшанда Дональдсон Теага оила қуришни таклиф қилган. Кейинчалик келин Италияда бир ой давом этган турмушсизлик билан хайрлашув тадбирини ўтказди.

Тўй учун MrBeast безаклари кўп бўлмаган оқ костюмни танлаган. Теа Буйсен келинлик либосида бўлган. Дональдсон маросимдан олинган суратларни Инстаграмда эълон қилиб, "Миссис Бистни топдим. Ҳаётимдаги энг гўзал кун эди", деган ёзув қолдирди.

Теа ҳам никоҳдан сўнг ижтимоий тармоқдаги исмини "Теа Дональдсон" деб ўзгартирди. 340 миллиондан зиёд обуначига эга блогернинг тўйи мухлислар орасида тез тарқалиб, кўплаб табрикларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юбордиБугун, 05:43178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилдиБугун, 05:38Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиҲиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 05:29Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Бугун, 05:1943 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқди43 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқдиБугун, 04:50Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Бугун, 03:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?