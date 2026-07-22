Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!

·121·Дунё
Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!

Ногиронлиги бўлган Довуд ҳар тонг оддий аравасида қизи Маъсумани мактабга олиб боради. Йўл осон эмас, аммо ота қизининг дарсдан қолмаслиги учун ҳар куни шу машаққатни енгиб ўтади.

Довуднинг энг катта орзуси Маъсуманинг яхши таълим олиб, келажакда шифокор бўлишидир. Шу мақсадда у қизини қўллаб-қувватлаб, мактабга қатнаши учун бор имкониятини ишга солмоқда.

Айни пайтда Афғонистонда "Толибон" жорий этган чекловлар сабаб 12 ёшдан ошган 2 миллиондан ортиқ қиз мактабга бора олмаяпти. Бу шароитда Маъсуманинг ҳар куни таълим олиш учун йўлга чиқиши алоҳида аҳамият касб этади.

Ота ва қиз учун мактабгача бўлган ҳар бир йўл келажакка қўйилган навбатдаги қадамдир. Довуд эса бир куни қизининг шифокорлик либосини кийишини кўриш умиди билан уни ҳар тонг дарсга кузатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда мини-вертолёт ҳалокатга учради: икки сайёҳ жароҳатландиХитойда мини-вертолёт ҳалокатга учради: икки сайёҳ жароҳатландиБугун, 03:02«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилдиБугун, 00:26Японияда инсонга чўчқа буйрагини кўчиришга тайёргарлик бошланди Японияда инсонга чўчқа буйрагини кўчиришга тайёргарлик бошланди Кеча, 21:28Япониялик «Ролан Гаррос» чемпиони Рика Хираки ҳибсга олиндиЯпониялик «Ролан Гаррос» чемпиони Рика Хираки ҳибсга олиндиКеча, 20:2323 ёшли Меҳрона Ноибованинг ўлими юзасидан прокуратура ходими ҳибсга олинди23 ёшли Меҳрона Ноибованинг ўлими юзасидан прокуратура ходими ҳибсга олиндиКеча, 20:07Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этдиБоғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этдиКеча, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди