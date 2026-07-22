Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!
Ногиронлиги бўлган Довуд ҳар тонг оддий аравасида қизи Маъсумани мактабга олиб боради. Йўл осон эмас, аммо ота қизининг дарсдан қолмаслиги учун ҳар куни шу машаққатни енгиб ўтади.
Довуднинг энг катта орзуси Маъсуманинг яхши таълим олиб, келажакда шифокор бўлишидир. Шу мақсадда у қизини қўллаб-қувватлаб, мактабга қатнаши учун бор имкониятини ишга солмоқда.
Айни пайтда Афғонистонда "Толибон" жорий этган чекловлар сабаб 12 ёшдан ошган 2 миллиондан ортиқ қиз мактабга бора олмаяпти. Бу шароитда Маъсуманинг ҳар куни таълим олиш учун йўлга чиқиши алоҳида аҳамият касб этади.
Ота ва қиз учун мактабгача бўлган ҳар бир йўл келажакка қўйилган навбатдаги қадамдир. Довуд эса бир куни қизининг шифокорлик либосини кийишини кўриш умиди билан уни ҳар тонг дарсга кузатади.
…