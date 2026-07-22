96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди

·43·Дунё
96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди

АҚШда яшовчи 96 ёшли Эйлин Чин пазандачилик рецептларини намойиш этувчи дунёдаги энг кекса фудблогер сифатида Гиннеснинг рекордлар китобидан ўрин олди. Бу ҳақда «Правиламаг» нашри маълум қилди.

Эйлин Чин сўнгги уч йил давомида набираси Лукас Вонг билан ҳамкорликда турли таомлар тайёрлаш жараёни акс этган видеоларни ижтимоий тармоқларда мунтазам эълон қилиб келмоқда. У янги рецептларни ихтиро қилиш ўрнига, йиллар давомида асраб келган сарғайган пазандачилик китобидан фойдаланади ва ундаги анъанавий таомларни замонавий аудиторияга тақдим этади.

Асли Ямайкада туғилган Эйлин Чиннинг блогида асосан ушбу мамлакат миллий ошхонасига хос таомлар ўрин олган. Шу билан бирга, у турли хил шўрвалар, ширинликлар ва уй шароитида тайёрлаш мумкин бўлган мазали рецептларни ҳам томошабинлар билан бўлишади. Видеоларида эса ямайкаликларга хос бўлган «Ми раҳтид!» («Худойим-эй!») иборасини тез-тез ишлатиши унинг ўзига хос услубига айланган.

Oshxonada kekslar tayyorlayotgan keksa ayol.

«Пазандачилик соҳасида тўплаган кўп йиллик тажриба ва билимларимни кейинги авлод вакилларига етказиш менга катта қувонч бағишлайди», — дейди Эйлин Чин.

У илк бор 5 ёшида таом тайёрлашни бошлаган. Кейинчалик бу қизиқиш оилавий машғулотга, сўнг эса бизнесга айланган. 1950 йилларда турмуш ўртоғи билан Ямайканинг Сент-Мари оролида новвойхона очган, ортиқроқ вақт ўтгач эса АҚШнинг Майами шаҳрига кўчиб ўтган.

Бугунги кунда Эйлин Чиннинг турли ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари жами 3 миллиондан ортиқ обуначига эга. У 2026 йил март ойида, 96 ёшу 89 кунлигида, расман дунёдаги энг кекса фудблогер сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Унинг фаолияти ёш чеклов эмаслигини ва севимли машғулот билан исталган ёшда ҳам муваффақият қозониш мумкинлигини яна бир бор исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:46Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:32Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?