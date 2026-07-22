96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди
АҚШда яшовчи 96 ёшли Эйлин Чин пазандачилик рецептларини намойиш этувчи дунёдаги энг кекса фудблогер сифатида Гиннеснинг рекордлар китобидан ўрин олди. Бу ҳақда «Правиламаг» нашри маълум қилди.
Эйлин Чин сўнгги уч йил давомида набираси Лукас Вонг билан ҳамкорликда турли таомлар тайёрлаш жараёни акс этган видеоларни ижтимоий тармоқларда мунтазам эълон қилиб келмоқда. У янги рецептларни ихтиро қилиш ўрнига, йиллар давомида асраб келган сарғайган пазандачилик китобидан фойдаланади ва ундаги анъанавий таомларни замонавий аудиторияга тақдим этади.
Асли Ямайкада туғилган Эйлин Чиннинг блогида асосан ушбу мамлакат миллий ошхонасига хос таомлар ўрин олган. Шу билан бирга, у турли хил шўрвалар, ширинликлар ва уй шароитида тайёрлаш мумкин бўлган мазали рецептларни ҳам томошабинлар билан бўлишади. Видеоларида эса ямайкаликларга хос бўлган «Ми раҳтид!» («Худойим-эй!») иборасини тез-тез ишлатиши унинг ўзига хос услубига айланган.
«Пазандачилик соҳасида тўплаган кўп йиллик тажриба ва билимларимни кейинги авлод вакилларига етказиш менга катта қувонч бағишлайди», — дейди Эйлин Чин.
У илк бор 5 ёшида таом тайёрлашни бошлаган. Кейинчалик бу қизиқиш оилавий машғулотга, сўнг эса бизнесга айланган. 1950 йилларда турмуш ўртоғи билан Ямайканинг Сент-Мари оролида новвойхона очган, ортиқроқ вақт ўтгач эса АҚШнинг Майами шаҳрига кўчиб ўтган.
Бугунги кунда Эйлин Чиннинг турли ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари жами 3 миллиондан ортиқ обуначига эга. У 2026 йил март ойида, 96 ёшу 89 кунлигида, расман дунёдаги энг кекса фудблогер сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Унинг фаолияти ёш чеклов эмаслигини ва севимли машғулот билан исталган ёшда ҳам муваффақият қозониш мумкинлигини яна бир бор исботлади.
…