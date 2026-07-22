Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлисларини олдинда нималар кутмоқда?
2026-йилги Жаҳон чемпионати якунига етиши билан миллионлаб футбол ишқибозлари қалбида ўзига хос бўшлиқ пайдо бўлди. Бир ой давом этган шиддатли баҳслар, кутилмаган натижалар ва ҳаяжонли лаҳзалардан сўнг, мухлислар орасида "пост-Жаҳон чемпионати депрессияси" деб аталувчи ҳолат кузатилмоқда. Бу клиник ташхис эмас, балки йирик турнирдан кейинги одатий соғинч ҳисидир. Бироқ, футбол олами тўхтаб қолгани йўқ ва яқин ҳафталарда бизни қизиқарли воқеалар кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Европанинг кучли чемпионатлари стартига қадар ҳали бир ойча вақт бор бўлса-да, футболсиз қолишга ҳожат йўқ. Goal.com нашри маълумотларига кўра, мухлислар эътиборини тортадиган илк йирик лигалар август ойининг ўрталарида ўз эшикларини очади. Хусусан, Испания Ла Лигаси 15-августдан старт олса, Саудия Арабистони Рошн лигаси ундан ҳам аввалроқ, яни 13-август куни янги мавсумни бошлайди.
Клублар ўртасидаги ўртоқлик ва нуфузли турнирларЯнги мавсумга тайёргарлик доирасида кўплаб гранд жамоалар ўзаро ўртоқлик учрашувларини ўтказишмоқда. Бу ўйинлар нафақат жисмоний ҳолатни тиклаш, балки янги трансферларни синовдан ўтказиш учун ҳам қулай имкониятдир. Айниқса, Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси анъанавий тарзда ўтказиб келадиган Эмиратес Куп турнири бу йил ўзгача аҳамият касб этади.
9-август куни Лондоннинг Арсенал клуби Германиянинг Боруссия Дортмунд жамоасини ўз майдонида қабул қилади. Ушбу баҳс Тошкент вақти билан кечки соатларга тўғри келади ва янги мавсум олдидан жамоаларнинг қай даражада тайёр эканлигини кўрсатиб беради. Лионель Месси ва Муҳаммад Салах каби юлдузларнинг мухлислари учун ҳам бу давр зерикарли кечмайди, чунки уларнинг клублари турли халқаро турнирларда иштирок этишни давом эттирмоқда.
Шунингдек, август ойи бошида Чемпионлар лигаси ва Европа лигасининг саралаш босқичлари ҳам давом этади. Гарчи бу босқичда гранд жамоалар ҳали майдонга тушмаса-да, Европа футболи муҳитини ҳис қилишни истаганлар учун бу айни муддао. Кичикроқ клубларнинг гуруҳ босқичига чиқиш йўлидаги кураши ҳар доим муросасиз кечиши билан ажралиб туради.
Хулоса қилиб айтганда, футбол мухлислари учун танаффус узоқ давом этмайди. Қуйидаги саналарни эслаб қолиш тавсия этилади:
- 9-август: Эмиратес Куп доирасида Арсенал ва Боруссия Дортмунд баҳси;
- 13-август: Саудия Арабистони чемпионати старти;
- 15-август: Испания Ла Лигаси янги мавсумининг очилиши.
Ушбу мусобақалар орқали мухлислар Жаҳон чемпионатидан кейинги соғинчини босишлари ва севимли юлдузларининг янги ғалабалари гувоҳига айланишлари мумкин. Футбол мавсуми ўзининг энг қизғин палласига кириш арафасида турибди.
…