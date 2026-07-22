Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлисларини олдинда нималар кутмоқда?

·41·Спорт
Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлисларини олдинда нималар кутмоқда?

2026-йилги Жаҳон чемпионати якунига етиши билан миллионлаб футбол ишқибозлари қалбида ўзига хос бўшлиқ пайдо бўлди. Бир ой давом этган шиддатли баҳслар, кутилмаган натижалар ва ҳаяжонли лаҳзалардан сўнг, мухлислар орасида "пост-Жаҳон чемпионати депрессияси" деб аталувчи ҳолат кузатилмоқда. Бу клиник ташхис эмас, балки йирик турнирдан кейинги одатий соғинч ҳисидир. Бироқ, футбол олами тўхтаб қолгани йўқ ва яқин ҳафталарда бизни қизиқарли воқеалар кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Европанинг кучли чемпионатлари стартига қадар ҳали бир ойча вақт бор бўлса-да, футболсиз қолишга ҳожат йўқ. Goal.com нашри маълумотларига кўра, мухлислар эътиборини тортадиган илк йирик лигалар август ойининг ўрталарида ўз эшикларини очади. Хусусан, Испания Ла Лигаси 15-августдан старт олса, Саудия Арабистони Рошн лигаси ундан ҳам аввалроқ, яни 13-август куни янги мавсумни бошлайди.

Клублар ўртасидаги ўртоқлик ва нуфузли турнирлар

Янги мавсумга тайёргарлик доирасида кўплаб гранд жамоалар ўзаро ўртоқлик учрашувларини ўтказишмоқда. Бу ўйинлар нафақат жисмоний ҳолатни тиклаш, балки янги трансферларни синовдан ўтказиш учун ҳам қулай имкониятдир. Айниқса, Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси анъанавий тарзда ўтказиб келадиган Эмиратес Куп турнири бу йил ўзгача аҳамият касб этади.

9-август куни Лондоннинг Арсенал клуби Германиянинг Боруссия Дортмунд жамоасини ўз майдонида қабул қилади. Ушбу баҳс Тошкент вақти билан кечки соатларга тўғри келади ва янги мавсум олдидан жамоаларнинг қай даражада тайёр эканлигини кўрсатиб беради. Лионель Месси ва Муҳаммад Салах каби юлдузларнинг мухлислари учун ҳам бу давр зерикарли кечмайди, чунки уларнинг клублари турли халқаро турнирларда иштирок этишни давом эттирмоқда.

Шунингдек, август ойи бошида Чемпионлар лигаси ва Европа лигасининг саралаш босқичлари ҳам давом этади. Гарчи бу босқичда гранд жамоалар ҳали майдонга тушмаса-да, Европа футболи муҳитини ҳис қилишни истаганлар учун бу айни муддао. Кичикроқ клубларнинг гуруҳ босқичига чиқиш йўлидаги кураши ҳар доим муросасиз кечиши билан ажралиб туради.

Хулоса қилиб айтганда, футбол мухлислари учун танаффус узоқ давом этмайди. Қуйидаги саналарни эслаб қолиш тавсия этилади:

  • 9-август: Эмиратес Куп доирасида Арсенал ва Боруссия Дортмунд баҳси;
  • 13-август: Саудия Арабистони чемпионати старти;
  • 15-август: Испания Ла Лигаси янги мавсумининг очилиши.

Ушбу мусобақалар орқали мухлислар Жаҳон чемпионатидан кейинги соғинчини босишлари ва севимли юлдузларининг янги ғалабалари гувоҳига айланишлари мумкин. Футбол мавсуми ўзининг энг қизғин палласига кириш арафасида турибди.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиАрсеналЛионель МессиМуҳаммад Салах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Бугун, 15:30Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлислари учун янги мавсумгача йўриқномаЖаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлислари учун янги мавсумгача йўриқномаБугун, 15:16Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаJeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаБугун, 14:51117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"