Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқди

·26·Техно
Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқди

Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши киберхавфсизлик соҳасида янги таҳдидларни юзага келтирмоқда. Шу фонда Meta ва Snowflake компанияларининг собиқ раҳбарлари томонидан асос солинган Глов стартапи ўз фаолиятини оммага эълон қилди. Компания ҳали даромад кўрсаткичларини очиқламасданоқ, инвесторлар томонидан 1,2 миллиард долларга баҳоланиб, киберхавфсизлик оламидаги янги “юнорн”га (қиймати 1 миллиард доллардан ошган стартап) айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пало-Алто шаҳрида жойлашган мазкур стартап А сериясидаги инвестиция раундида 180 миллион доллар маблағ жалб этишга муваффақ бўлди. Молиялаштириш жараёнида Сеқуоиа Капитал, Кйберстартс, Греэноакс ва Редпоинт Вентурес каби нуфузли венчур жамғармалари иштирок этган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу сармоя корхоналарнинг ходимлар фойдаланадиган қурилмаларини (эндпоинт) ҳимоя қилиш тизимини тубдан ўзгартиришга йўналтирилади.

Сунъий интеллект даврида хавфсизлик муаммолари

Бугунги кунда хакерлар фишинг ҳужумларини автоматлаштириш, зарарли дастурларни ишлаб чиқиш ва мураккаб киберҳужумларни амалга оширишда генератив сунъий интеллектдан кенг фойдаланмоқда. Айниқса, Anthropic компанияси ўзининг Mythos AI моделини тақдим этгач, дастурий таъминотдаги заифликларни топиш ва улардан фойдаланиш имкониятлари кенгайгани ҳақидаги хавотирлар кучайди. Глов айнан мана шу янги турдаги хавфларга қарши туришни мақсад қилган.

Глов платформаси компания ходимларининг ноутбуклари, серверлари ва бошқа уланган қурилмаларида ишлаётган дастурий таъминотлар, AI-агентлар ҳамда ишлаб чиқувчилар асбобларини назорат қилади. Тизим махсус сунъий интеллект агентлари ёрдамида корпоратив муҳитни доимий равишда харитага туширади, реал вақт режимида хавфларни баҳолайди ва хавфсизлик сиёсатини қатъий назорат қилади.

Тажрибали жамоа ва инновацион ёндашув

Стартапга Meta компаниясининг собиқ вице-президенти Рои Тигер, Snowflake киберхавфсизлик стратегияси раҳбари Омер Сингер ва Кларотй тадқиқотлар бўлими раҳбари Опҳир Арие асос солишган. Рои Тигернинг таъкидлашича, сўнгги ўн йилликда барча маълумотлар булутли технологияларга кўчган бўлса, эндиликда сунъий интеллект бевосита фойдаланувчи қурилмаларига (эндпоинт) кириб келмоқда. Бу эса ҳимоя усулларини янгилашни талаб этади.

Ҳозирда Глов ўз платформасини қувватлантириш учун Anthropic ва Google томонидан тақдим этилган Gemini моделларидан фойдаланмоқда. Шунингдек, стартап ушбу моделларнинг ишончлилигини ошириш ва уларни корпоратив контекстга мослаштириш учун ўз хусусий дастурий таъминотини ишлаб чиққан. Ҳозирда тизим қуйидаги вазифаларни муваффақиятли бажармоқда:

  • Зарарли нпм пакетларининг ўрнатилишини тўхтатиш;
  • Шубҳали дастурларни юклаб олишга уринаётган AI-агентларни аниқлаш;
  • Хавфсизлик воситалари ишламаётган ёки чекланган қурилмаларни топиш.
Глов бозорда CrowdStrike, Microsoft ва СентинелОне каби гигантлар билан рақобатлашишига тўғри келади. Бироқ, анъанавий тизимлар асосан хавф юзага келганидан кейин уни аниқлашга эътибор қаратса, Глов хавфли дастурий таъминот ва AI-агентларнинг корпоратив муҳитга киришининг олдини олишга (превентив ҳимоя) урғу беради. Ҳозирда стартапнинг соғлиқни сақлаш, чакана савдо ва молия соҳаларида ўн минглаб қурилмаларни қамраб олган йирик мижозлари мавжуд.

ГловКиберхавфсизликСунъий ИнтеллектСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиАҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиБугун, 16:21Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиUnitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиБугун, 15:56Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиХитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиБугун, 15:29SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорБугун, 14:57АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаАҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаБугун, 14:29Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаЎрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда