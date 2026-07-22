Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқди
Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши киберхавфсизлик соҳасида янги таҳдидларни юзага келтирмоқда. Шу фонда Meta ва Snowflake компанияларининг собиқ раҳбарлари томонидан асос солинган Глов стартапи ўз фаолиятини оммага эълон қилди. Компания ҳали даромад кўрсаткичларини очиқламасданоқ, инвесторлар томонидан 1,2 миллиард долларга баҳоланиб, киберхавфсизлик оламидаги янги “юнорн”га (қиймати 1 миллиард доллардан ошган стартап) айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пало-Алто шаҳрида жойлашган мазкур стартап А сериясидаги инвестиция раундида 180 миллион доллар маблағ жалб этишга муваффақ бўлди. Молиялаштириш жараёнида Сеқуоиа Капитал, Кйберстартс, Греэноакс ва Редпоинт Вентурес каби нуфузли венчур жамғармалари иштирок этган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу сармоя корхоналарнинг ходимлар фойдаланадиган қурилмаларини (эндпоинт) ҳимоя қилиш тизимини тубдан ўзгартиришга йўналтирилади.
Сунъий интеллект даврида хавфсизлик муаммолариБугунги кунда хакерлар фишинг ҳужумларини автоматлаштириш, зарарли дастурларни ишлаб чиқиш ва мураккаб киберҳужумларни амалга оширишда генератив сунъий интеллектдан кенг фойдаланмоқда. Айниқса, Anthropic компанияси ўзининг Mythos AI моделини тақдим этгач, дастурий таъминотдаги заифликларни топиш ва улардан фойдаланиш имкониятлари кенгайгани ҳақидаги хавотирлар кучайди. Глов айнан мана шу янги турдаги хавфларга қарши туришни мақсад қилган.
Глов платформаси компания ходимларининг ноутбуклари, серверлари ва бошқа уланган қурилмаларида ишлаётган дастурий таъминотлар, AI-агентлар ҳамда ишлаб чиқувчилар асбобларини назорат қилади. Тизим махсус сунъий интеллект агентлари ёрдамида корпоратив муҳитни доимий равишда харитага туширади, реал вақт режимида хавфларни баҳолайди ва хавфсизлик сиёсатини қатъий назорат қилади.
Тажрибали жамоа ва инновацион ёндашувСтартапга Meta компаниясининг собиқ вице-президенти Рои Тигер, Snowflake киберхавфсизлик стратегияси раҳбари Омер Сингер ва Кларотй тадқиқотлар бўлими раҳбари Опҳир Арие асос солишган. Рои Тигернинг таъкидлашича, сўнгги ўн йилликда барча маълумотлар булутли технологияларга кўчган бўлса, эндиликда сунъий интеллект бевосита фойдаланувчи қурилмаларига (эндпоинт) кириб келмоқда. Бу эса ҳимоя усулларини янгилашни талаб этади.
Ҳозирда Глов ўз платформасини қувватлантириш учун Anthropic ва Google томонидан тақдим этилган Gemini моделларидан фойдаланмоқда. Шунингдек, стартап ушбу моделларнинг ишончлилигини ошириш ва уларни корпоратив контекстга мослаштириш учун ўз хусусий дастурий таъминотини ишлаб чиққан. Ҳозирда тизим қуйидаги вазифаларни муваффақиятли бажармоқда:
- Зарарли нпм пакетларининг ўрнатилишини тўхтатиш;
- Шубҳали дастурларни юклаб олишга уринаётган AI-агентларни аниқлаш;
- Хавфсизлик воситалари ишламаётган ёки чекланган қурилмаларни топиш.
…