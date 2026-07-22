Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилди

·58·Дунё
Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилди

Эстонияда бизнес ва аҳоли ўртасида тўловга қобилиятсизлик, яъни банкротлик ҳолатлари сўнгги йилларда кескин ошиб бормоқда. Бу ҳақда мамлакат Тўловга қобилиятсизлик хизмати раҳбари Сигне Виимсалу бош вазир Кристен Миҳалга йўллаган расмий хатида маълум қилди.

Виимсалунинг таъкидлашича, банкротлик ҳолатларининг кенг кўламда ортиши нафақат иқтисодиёт, балки ижтимоий барқарорлик ва давлат институтлари фаолиятига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Унинг фикрича, бу жараён мамлакатнинг ички хавфсизлиги учун ҳам хавф туғдиради.

Маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки олти ойида мол-мулки мавжуд бўлмаган 126 та банкрот компания сабабли кредиторлар 50 миллион евродан ортиқ маблағини қайтариб ололмаган. Таqqослаш учун, 2025 йил давомида бундай компаниялар сони 192 тани ташкил этган бўлиб, улар етказган молиявий зарар қарийб 74 миллион еврога етган. Бу эса ундан аввалги йилга нисбатан 52 фоизга юқори кўрсаткичдир.

Айни пайтда ҳар бир мол-мулксиз банкрот компаниянинг ўртача тўланмаган қарзи 400 минг еврога етган. Уч йил аввал бу рақам 100 минг евродан кам бўлган. Мутахассислар қайд этишича, кўплаб ҳолатларда кредиторлар ўз маблағларини умуман қайтариб ололмаяпти.

Банкротлик оқибатлари давлат бюджетига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, 2025 йилда Ишсизликдан суғурталаш жамғармаси мол-мулки бўлмаган компаниялар ходимларига 1 миллион евродан ортиқ компенсация тўлаб берган. Бироқ амалдаги қонунчилик ушбу маблағни компания раҳбарларидан ундириш имконини бермайди.

Тўловга қобилиятсизлик хизмати ҳисоб-китобларига кўра, Эстония бизнес секторида яширин банкротлик ҳажми тахминан 18 миллиард еврога етган. Сигне Виимсалунинг огоҳлантиришича, бу ҳолат ижтимоий тенгсизлик ва жиноятчиликнинг кучайиши, муҳим корхоналар ишининг издан чиқиши, молия тизими барқарорлигининг сусайиши, ташқи таъсирлар хавфининг ортиши ҳамда давлат институтларига бўлган ишончнинг пасайишига сабаб бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?Бугун, 15:12Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиҲурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиБугун, 14:58Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?