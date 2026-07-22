SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкор

·0·Техно
SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкор

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси сунъий йўлдош интернети тизими учун мўлжалланган янги авлод Starlink V5 фойдаланувчи терминалларини етказиб беришни бошлади. Ушбу қурилма нафақат дизайн жиҳатидан, балки техник имкониятлари бўйича ҳам аввалги авлодлардан тубдан фарқ қилади. Янги терминалнинг асосий мақсади фойдаланувчиларга қулайлик яратиш ва энергия сарфини камайтиришдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, инсайдер Савер Мерритт янги қурилманинг илк суратларини эълон қилди ва унинг техник хусусиятлари билан бўлишди. Starlink V4 модели билан солиштирганда, янги антенна сезиларли даражада кичрайган. Хусусан, қурилманинг умумий майдони 48 фоизга қисқарган бўлса, унинг вазни 62 фоизга камайиб, бор-йўғи 1,1 килограммни ташкил этмоқда. Бу эса қурилмани ташиш ва ўрнатиш жараёнини анча осонлаштиради.

Энергия самарадорлиги ва чидамлилик

Starlink V5 терминалининг энг катта ютуқларидан бири унинг энергия тежамкорлигидир. Аввалги авлод терминаллари ўртача 75–100 В қувват истеъмол қилган бўлса, янги моделда бу кўрсаткич 35–50 В гача туширилган. Энергия самарадорлигининг 50 фоизга яхшиланиши, айниқса, қуёш панеллари ёки аккумуляторлар каби автоном энергия манбаларидан фойдаланувчи мижозлар учун жуда муҳим янгилик ҳисобланади.

Кичик ҳажм ва енгил вазнга қарамай, қурилманинг чидамлилиги оширилган. Янги антенна соатига 265 километр тезликда эсувчи кучли шамолларга бардош бера олади. Бу хусусият Starlink тизимидан экстремал об-ҳаво шароитларида ёки очиқ денгиз ва баланд тоғли ҳудудларда фойдаланиш имкониятини кенгайтиради.

Юқори тезлик ва Кйберкаб интеграцияси

Техник имкониятлар борасида Starlink V5 ўзининг юқори унумдорлигини сақлаб қолган. Маълум қилинишича, маълумотларни юклаб олиш тезлиги сониясига 375 Мбит/с дан ошиши мумкин. Бу эса фойдаланувчиларга ҳатто энг чекка ҳудудларда ҳам барқарор ва тезкор интернетдан фойдаланиш кафолатини беради. Ихчамлик самарадорликка салбий таъсир кўрсатмагани муҳандислик соҳасидаги катта муваффақият сифатида баҳоланмоқда.

Қизиғи шундаки, ушбу янги технология фақат уй фойдаланувчилари учун мўлжалланган эмас. Аввалроқ Tesla ва Starlink вакиллари Starlink V5 сунъий йўлдош интернети тўплами компаниянинг янги Кйберкаб роботаксиларига тўғридан-тўғри интеграция қилинганини маълум қилишган эди. Бу автоном транспорт воситаларининг доимий алоқада бўлишини таъминлайди.

Ўзбекистон шароитида Starlink каби тизимларнинг ривожланиши, айниқса, интернет инфратузилмаси етиб бормаган олис қишлоқлар ва тоғли ҳудудлар учун катта аҳамиятга эга. Янги авлод терминалларининг тежамкорлиги ва ихчамлиги уларни мобил ҳолатда, масалан, туристик саёҳатлар ёки экспедициялар давомида қўллаш самарадорлигини оширади. Ҳозирда янги терминаллар дастлабки мижозларга етказиб берила бошланди.

SpaceXStarlinkElon MuskТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаАҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаБугун, 14:29Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаЎрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаБугун, 13:58Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиСйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиБугун, 13:30Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиХитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиБугун, 13:21Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда