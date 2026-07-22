SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкор
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси сунъий йўлдош интернети тизими учун мўлжалланган янги авлод Starlink V5 фойдаланувчи терминалларини етказиб беришни бошлади. Ушбу қурилма нафақат дизайн жиҳатидан, балки техник имкониятлари бўйича ҳам аввалги авлодлардан тубдан фарқ қилади. Янги терминалнинг асосий мақсади фойдаланувчиларга қулайлик яратиш ва энергия сарфини камайтиришдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, инсайдер Савер Мерритт янги қурилманинг илк суратларини эълон қилди ва унинг техник хусусиятлари билан бўлишди. Starlink V4 модели билан солиштирганда, янги антенна сезиларли даражада кичрайган. Хусусан, қурилманинг умумий майдони 48 фоизга қисқарган бўлса, унинг вазни 62 фоизга камайиб, бор-йўғи 1,1 килограммни ташкил этмоқда. Бу эса қурилмани ташиш ва ўрнатиш жараёнини анча осонлаштиради.
Энергия самарадорлиги ва чидамлиликStarlink V5 терминалининг энг катта ютуқларидан бири унинг энергия тежамкорлигидир. Аввалги авлод терминаллари ўртача 75–100 В қувват истеъмол қилган бўлса, янги моделда бу кўрсаткич 35–50 В гача туширилган. Энергия самарадорлигининг 50 фоизга яхшиланиши, айниқса, қуёш панеллари ёки аккумуляторлар каби автоном энергия манбаларидан фойдаланувчи мижозлар учун жуда муҳим янгилик ҳисобланади.
Кичик ҳажм ва енгил вазнга қарамай, қурилманинг чидамлилиги оширилган. Янги антенна соатига 265 километр тезликда эсувчи кучли шамолларга бардош бера олади. Бу хусусият Starlink тизимидан экстремал об-ҳаво шароитларида ёки очиқ денгиз ва баланд тоғли ҳудудларда фойдаланиш имкониятини кенгайтиради.
Юқори тезлик ва Кйберкаб интеграциясиТехник имкониятлар борасида Starlink V5 ўзининг юқори унумдорлигини сақлаб қолган. Маълум қилинишича, маълумотларни юклаб олиш тезлиги сониясига 375 Мбит/с дан ошиши мумкин. Бу эса фойдаланувчиларга ҳатто энг чекка ҳудудларда ҳам барқарор ва тезкор интернетдан фойдаланиш кафолатини беради. Ихчамлик самарадорликка салбий таъсир кўрсатмагани муҳандислик соҳасидаги катта муваффақият сифатида баҳоланмоқда.
Қизиғи шундаки, ушбу янги технология фақат уй фойдаланувчилари учун мўлжалланган эмас. Аввалроқ Tesla ва Starlink вакиллари Starlink V5 сунъий йўлдош интернети тўплами компаниянинг янги Кйберкаб роботаксиларига тўғридан-тўғри интеграция қилинганини маълум қилишган эди. Бу автоном транспорт воситаларининг доимий алоқада бўлишини таъминлайди.
Ўзбекистон шароитида Starlink каби тизимларнинг ривожланиши, айниқса, интернет инфратузилмаси етиб бормаган олис қишлоқлар ва тоғли ҳудудлар учун катта аҳамиятга эга. Янги авлод терминалларининг тежамкорлиги ва ихчамлиги уларни мобил ҳолатда, масалан, туристик саёҳатлар ёки экспедициялар давомида қўллаш самарадорлигини оширади. Ҳозирда янги терминаллар дастлабки мижозларга етказиб берила бошланди.
…