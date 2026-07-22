Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?
Август ойи иқлимий меъёрлардан четлашишлар, ҳароратнинг кескин ўзгариши, жала, момақалдироқ ва кучли шамоллар билан эсда қолиши мумкин. Синоптиклар ушбу ой учун дастлабки ва умумий прогнозларни эълон қилди.
Zamin.uz кутилаётган об-ҳаво манзараси ва мутахассисларнинг огоҳлантиришлари ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.
Иссиқ кунлардан салқинлик сари: Ой давомидаги ҳарорат динамикаси
Москва метеорология бюроси бош мутахассиси Татьяна Позднякованинг сўзларига кўра, август ойида ўртача ойлик ҳарорат иқлимий меъёрдан тахминан 1 даража юқори бўлиши кутилмоқда. Бироқ ой давомида ҳаво босқичма-босқич салқинлашиб боради:
Биринчи ўн кунлик: Ойнинг энг илиқ даври. Кечалари +13...+18 даража, кундуз кунлари эса +20...+25 даража иссиқ бўлади.
Иккинчи ўн кунлик: Ҳаво сезиларли даражада салқинлашади. Кечалари +11...+16 даража, кундузи эса термометр кўрсаткичлари +17...+22 даражадан юқорига кўтарилмайди.
Учинчи ўн кунлик (Ой охири): Ҳарорат пасайишда давом этади. Кечалари +8...+13 даража, кундузи эса +15...+20 даража илиқ атрофида бўлади.
Кескин ўзгаришлар ва табиат инжиқликлари
«Gismeteo» порталининг етакчи метеорологи Леонид Старковнинг таъкидлашича, август ойида сутка давомида ҳароратнинг бирданига бир неча даражага тушиб кетиши каби кескин ўзгаришлар эҳтимолдан холи эмас.
Пойтахт (Москва) минтақасида вазият янада мураккаблашиши кутилмоқда:
Хавфли ҳодисалар: Жала, момақалдироқ ва кучли шамол эсиши хавфи юқори.
Прогноз ноаниқлиги: Атмосфера жараёнларининг мураккаблиги сабабли, бундай аномал ҳодисаларнинг қанчалик кучли ёки вайронкор бўлишини бир ой олдиндан аниқ башорат қилиш деярли имконсиз.
Нега узоқ муддатли башоратларга 100% ишониб бўлмайди?
Мутахассисларнинг тушунтиришича, кутилаётган кескин ўзгаришлар ва момақалдироқ фаоллигини фақат ҳодиса бошланишидан 3–5 кун олдин аниқ баҳолаш мумкин.
Татьяна Позднякова: «Айнан шу 3-5 кунлик даврда об-ҳаво хусусиятини белгиловчи асосий метеорологик жараёнлар, масалан, момақалдироқ даракчиси бўлган кучли тўп-тўп булутларнинг шаклланиши аниқ кўзга ташланади».
Шу сабабли, синоптиклар умумий тенденцияларни белгилаб берса-да, кундалик режаларни тузишда воқеалар ривожига яқин кунларда эълон қилинадиган кунлик об-ҳаво маълумотларига таяниш тавсия этилади.
Август ойидаги ҳарорат прогнози
Август даври
Кечаси
Кундузи
I ўн кунлик (Ой боши)
+13°C ... +18°C
+20°C ... +25°C
II ўн кунлик (Ой ўртаси)
+11°C ... +16°C
+17°C ... +22°C
III ўн кунлик (Ой охири)
+8°C ... +13°C
+15°C ... +20°C
…