Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?

·95·Дунё
Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?

Август ойи иқлимий меъёрлардан четлашишлар, ҳароратнинг кескин ўзгариши, жала, момақалдироқ ва кучли шамоллар билан эсда қолиши мумкин. Синоптиклар ушбу ой учун дастлабки ва умумий прогнозларни эълон қилди.

Zamin.uz кутилаётган об-ҳаво манзараси ва мутахассисларнинг огоҳлантиришлари ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.

Иссиқ кунлардан салқинлик сари: Ой давомидаги ҳарорат динамикаси

Москва метеорология бюроси бош мутахассиси Татьяна Позднякованинг сўзларига кўра, август ойида ўртача ойлик ҳарорат иқлимий меъёрдан тахминан 1 даража юқори бўлиши кутилмоқда. Бироқ ой давомида ҳаво босқичма-босқич салқинлашиб боради:

  • Биринчи ўн кунлик: Ойнинг энг илиқ даври. Кечалари +13...+18 даража, кундуз кунлари эса +20...+25 даража иссиқ бўлади.

  • Иккинчи ўн кунлик: Ҳаво сезиларли даражада салқинлашади. Кечалари +11...+16 даража, кундузи эса термометр кўрсаткичлари +17...+22 даражадан юқорига кўтарилмайди.

  • Учинчи ўн кунлик (Ой охири): Ҳарорат пасайишда давом этади. Кечалари +8...+13 даража, кундузи эса +15...+20 даража илиқ атрофида бўлади.

Кескин ўзгаришлар ва табиат инжиқликлари

«Gismeteo» порталининг етакчи метеорологи Леонид Старковнинг таъкидлашича, август ойида сутка давомида ҳароратнинг бирданига бир неча даражага тушиб кетиши каби кескин ўзгаришлар эҳтимолдан холи эмас.

Пойтахт (Москва) минтақасида вазият янада мураккаблашиши кутилмоқда:

  • Хавфли ҳодисалар: Жала, момақалдироқ ва кучли шамол эсиши хавфи юқори.

  • Прогноз ноаниқлиги: Атмосфера жараёнларининг мураккаблиги сабабли, бундай аномал ҳодисаларнинг қанчалик кучли ёки вайронкор бўлишини бир ой олдиндан аниқ башорат қилиш деярли имконсиз.

Нега узоқ муддатли башоратларга 100% ишониб бўлмайди?

Мутахассисларнинг тушунтиришича, кутилаётган кескин ўзгаришлар ва момақалдироқ фаоллигини фақат ҳодиса бошланишидан 3–5 кун олдин аниқ баҳолаш мумкин.

Татьяна Позднякова: «Айнан шу 3-5 кунлик даврда об-ҳаво хусусиятини белгиловчи асосий метеорологик жараёнлар, масалан, момақалдироқ даракчиси бўлган кучли тўп-тўп булутларнинг шаклланиши аниқ кўзга ташланади».

Шу сабабли, синоптиклар умумий тенденцияларни белгилаб берса-да, кундалик режаларни тузишда воқеалар ривожига яқин кунларда эълон қилинадиган кунлик об-ҳаво маълумотларига таяниш тавсия этилади.

Август ойидаги ҳарорат прогнози

Август даври

Кечаси

Кундузи

I ўн кунлик (Ой боши)

+13°C ... +18°C

+20°C ... +25°C

II ўн кунлик (Ой ўртаси)

+11°C ... +16°C

+17°C ... +22°C

III ўн кунлик (Ой охири)

+8°C ... +13°C

+15°C ... +20°C

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиЭстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиБугун, 15:13Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиҲурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиБугун, 14:58Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?