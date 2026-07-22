Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?

·0·Дунё
Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?

Росгвардия сафарбарлик, ҳарбий ҳолат ва уруш даврида ўз ходимлари, ҳарбий хизматчилари ҳамда уларнинг оила аъзоларини ҳимоя қилиш ва эвакуация қилишга оид фуқаролик мудофааси қоидаларини янгилашга қарор қилди. Тегишли буйруқ лойиҳаси меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.

Zamin.uz ушбу ўзгаришларнинг мазмуни, сафарбарлик тўғрисидаги хабарлар ва фронтдаги вазият билан боғлиқ манзарани тақдим этади.

Ҳужжатга қандай ўзгартиришлар киритилмоқда?

Тайёрланган тузатишлар Росгвардия қўшинларида фуқаро мудофаасини ташкил этишни тартибга солувчи 2018 йилги буйруққа киритилмоқда.

  • Ҳимоя кўлами кенгаймоқда: Илгари ҳужжатда умумий хавф-хатарлардан ҳимояланиш ҳақида сўз юритилган бўлса, энди айнан «сафарбарлик даврида, ҳарбий ҳолатда ва уруш даврида юзага келадиган хавфлардан» ҳимояланишга олдиндан тайёргарлик кўриш аниқ белгилаб қўйилмоқда.

  • Ҳарбийларни эвакуация қилиш: Вазифалар рўйхатига ҳарбий хизматчиларнинг ўзини ҳам эвакуация қилиш банди қўшилди. Аввалги таҳрирда фақат фуқаролик ходимлари, ишчилар ва уларнинг оила аъзолари кўрсатилган эди.

  • Қонунчиликка мувофиқлик: Тушунтириш хатига кўра, ушбу ўзгаришлар 2025 йилда янгиланган «Фуқаро мудофааси тўғрисида»ги федерал қонун талабларига мослаштирилмоқда.

Янги сафарбарлик тўлқини ҳақидаги хабарлар ва муҳокамалар

Америка урушни ўрганиш институти (ISW) ва бир қатор Ғарб манбалари Россияда шартнома бўйича аскарларни ёллаш суръатлари фронтдаги йўқотишларни қоплай олмай бораётгани ҳақида огоҳлантирган эди. Ғарб таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, фронтда ҳалок бўлган ва ярадор бўлганларнинг умумий сони 1,4 миллион кишига етган.

Соҳа экспертлари ва мустақил ОАВ («Верстка», «Важные истории») хабарларида қуйидаги алоҳида жиҳатлар келтирилмоқда:

  • Иқтисодий ва сиёсий омиллар: The Washington Post манбаларига кўра, бир қатор европалик мулозимлар фронтда юқори йўқотишлар сақланиб қолса, Давлат Думасига сайловлардан сўнг янги сафарбарлик эълон қилиниши мумкинлигини истисно этмаяпти.

  • Миш-мишлар ва полигонлар: Тармоқларда ва ҳарбий телеграм-каналларда кузда (октябрь ойига бориб) 1,2 миллион кишигача чақирув бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Манбалар Мудофаа вазирлиги томонидан янги чақирилувчиларни қабул қилиш учун полигонлар тайёрланаётганини даъво қилмоқда.

  • Ҳарбий комиссариатлар фаолияти: Ҳуқуқ ҳимоячиларининг таъкидлашича, ҳужжатларни ва «маълумотларни янгилаш» учун чақирилган фуқароларга сафарбарлик кўрсатмалари берилиши ҳолатлари кўпайган. Ҳарбий комиссариатлар эҳтимолий чақирув учун номзодлар базасини шакллантирмоқда.

Reuters суҳбатдошлари таъкидлашича: Россия раҳбарияти Украина томонидан мамлакат ичкарисига берилаётган зарбаларга жавобан жанговар ҳаракатлар кўламини янада кучайтиришга тайёргарлик кўрмоқда.

Росгвардиянинг янгиланган қоидалари бўйича қисқача маълумотнома

Кўрсаткич / Йўналиш

Аввалги ҳолат

Янги тузатишлардан сўнг

Ҳужжат асоси

2018 йилги ички буйруқ

2025 йилги «Фуқаро мудофааси тўғрисида»ги қонунга мослаштирилган

Ҳимоя шароитлари

Ҳарбий можаролар ва фавқулодда вазиятлар

Сафарбарлик, ҳарбий ҳолат ва уруш даври хавфлари

Эвакуация субектлари

Фуқаролик ходимлари ва оила аъзолари

Ҳарбий хизматчилар, фуқаролик ходимлари ва оила аъзолари

Асосий мақсад

Умумий хавфсизликни таъминлаш

Сафарбарлик даври хавф-хатарларига олдиндан тайёргарлик кўриш

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:3296 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?