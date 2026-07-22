Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?
Росгвардия сафарбарлик, ҳарбий ҳолат ва уруш даврида ўз ходимлари, ҳарбий хизматчилари ҳамда уларнинг оила аъзоларини ҳимоя қилиш ва эвакуация қилишга оид фуқаролик мудофааси қоидаларини янгилашга қарор қилди. Тегишли буйруқ лойиҳаси меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.
Zamin.uz ушбу ўзгаришларнинг мазмуни, сафарбарлик тўғрисидаги хабарлар ва фронтдаги вазият билан боғлиқ манзарани тақдим этади.
Ҳужжатга қандай ўзгартиришлар киритилмоқда?
Тайёрланган тузатишлар Росгвардия қўшинларида фуқаро мудофаасини ташкил этишни тартибга солувчи 2018 йилги буйруққа киритилмоқда.
Ҳимоя кўлами кенгаймоқда: Илгари ҳужжатда умумий хавф-хатарлардан ҳимояланиш ҳақида сўз юритилган бўлса, энди айнан «сафарбарлик даврида, ҳарбий ҳолатда ва уруш даврида юзага келадиган хавфлардан» ҳимояланишга олдиндан тайёргарлик кўриш аниқ белгилаб қўйилмоқда.
Ҳарбийларни эвакуация қилиш: Вазифалар рўйхатига ҳарбий хизматчиларнинг ўзини ҳам эвакуация қилиш банди қўшилди. Аввалги таҳрирда фақат фуқаролик ходимлари, ишчилар ва уларнинг оила аъзолари кўрсатилган эди.
Қонунчиликка мувофиқлик: Тушунтириш хатига кўра, ушбу ўзгаришлар 2025 йилда янгиланган «Фуқаро мудофааси тўғрисида»ги федерал қонун талабларига мослаштирилмоқда.
Янги сафарбарлик тўлқини ҳақидаги хабарлар ва муҳокамалар
Америка урушни ўрганиш институти (ISW) ва бир қатор Ғарб манбалари Россияда шартнома бўйича аскарларни ёллаш суръатлари фронтдаги йўқотишларни қоплай олмай бораётгани ҳақида огоҳлантирган эди. Ғарб таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, фронтда ҳалок бўлган ва ярадор бўлганларнинг умумий сони 1,4 миллион кишига етган.
Соҳа экспертлари ва мустақил ОАВ («Верстка», «Важные истории») хабарларида қуйидаги алоҳида жиҳатлар келтирилмоқда:
Иқтисодий ва сиёсий омиллар: The Washington Post манбаларига кўра, бир қатор европалик мулозимлар фронтда юқори йўқотишлар сақланиб қолса, Давлат Думасига сайловлардан сўнг янги сафарбарлик эълон қилиниши мумкинлигини истисно этмаяпти.
Миш-мишлар ва полигонлар: Тармоқларда ва ҳарбий телеграм-каналларда кузда (октябрь ойига бориб) 1,2 миллион кишигача чақирув бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Манбалар Мудофаа вазирлиги томонидан янги чақирилувчиларни қабул қилиш учун полигонлар тайёрланаётганини даъво қилмоқда.
Ҳарбий комиссариатлар фаолияти: Ҳуқуқ ҳимоячиларининг таъкидлашича, ҳужжатларни ва «маълумотларни янгилаш» учун чақирилган фуқароларга сафарбарлик кўрсатмалари берилиши ҳолатлари кўпайган. Ҳарбий комиссариатлар эҳтимолий чақирув учун номзодлар базасини шакллантирмоқда.
Reuters суҳбатдошлари таъкидлашича: Россия раҳбарияти Украина томонидан мамлакат ичкарисига берилаётган зарбаларга жавобан жанговар ҳаракатлар кўламини янада кучайтиришга тайёргарлик кўрмоқда.
Росгвардиянинг янгиланган қоидалари бўйича қисқача маълумотнома
Кўрсаткич / Йўналиш
Аввалги ҳолат
Янги тузатишлардан сўнг
Ҳужжат асоси
2018 йилги ички буйруқ
2025 йилги «Фуқаро мудофааси тўғрисида»ги қонунга мослаштирилган
Ҳимоя шароитлари
Ҳарбий можаролар ва фавқулодда вазиятлар
Сафарбарлик, ҳарбий ҳолат ва уруш даври хавфлари
Эвакуация субектлари
Фуқаролик ходимлари ва оила аъзолари
Ҳарбий хизматчилар, фуқаролик ходимлари ва оила аъзолари
Асосий мақсад
Умумий хавфсизликни таъминлаш
Сафарбарлик даври хавф-хатарларига олдиндан тайёргарлик кўриш
…