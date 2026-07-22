Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарланди
Туркиянинг Аланья шаҳридаги беш юлдузли меҳмонхонада россиялик сайёҳларнинг оммавий касалланиши юзасидан текширув бошланди. Ҳодисадан кейин Роспотребнадзор Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлигидан расмий маълумот ва тергов натижаларини тақдим этишни сўради.
Дастлабки хабарларга кўра, ўндан ортиқ меҳмон, жумладан, болаларда заҳарланиш ёки бактериал инфекцияга ўхшаш аломатлар кузатилган. Касалликнинг аниқ сабаби ҳозирча расман тасдиқланган эмас.
Расмий сўров Туркияга юборилди
Роспотребнадзор ўзининг Telegram-каналида Аланьядаги воқеа юзасидан Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлигига мурожаат қилганини маълум қилди.
Россия томони меҳмонхонада ўтказилаётган текширув, сайёҳларнинг касалланиш сабаблари ва лаборатория таҳлиллари натижалари ҳақида расмий ахборот кутмоқда.
Худди шундай сўров Россия туроператорлари ассоциациясига ҳам юборилган. Бу орқали меҳмонхонага йўлланма сотган компаниялардан туристларнинг ҳолати ва ҳодиса тафсилотлари ҳақида қўшимча маълумот олиш режалаштирилган.
Гап қайси меҳмонхона ҳақида кетмоқда?
Хабарларда Аланьядаги беш юлдузли World Star Beach Resort & Spa меҳмонхонаси тилга олинган.
Shot Telegram-канали маълумотига кўра, ўндан ортиқ дам олувчида, жумладан, болаларда саломатлик билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлган. Меҳмонлардан бири касалликка бассейндаги бактериал ифлосланиш сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.
Бироқ бу версия ҳозирча лаборатория таҳлиллари ёки расмий текширув натижалари билан тасдиқланмаган.
Шунингдек, айрим сайёҳлар меҳмонхона хоналаридаги санитария ҳолатидан норози бўлгани айтилмоқда. Меҳмонхона 15 июнь куни таъмирлаш ишларидан кейин қайта очилган.
Сайёҳларга қандай тавсия берилди?
Роспотребнадзор Туркияда дам олаётган фуқароларга шахсий гигиена ва озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларига қатъий амал қилишни тавсия қилди.
Хусусан, сайёҳларга:
овқатланишдан олдин қўлларни яхшилаб ювиш;
жамоат жойларидан қайтгач гигиенага риоя қилиш;
фақат шишадаги ёки қайнатилган сувни истеъмол қилиш;
бассейнда чўмилганда сувни ютиб юбормаслик;
инфекция белгилари бўлган одамлар билан яқин мулоқотдан қочиш тавсия этилди.
Қусиш, ич кетиши, ҳарорат кўтарилиши ёки кучли ҳолсизлик каби аломатлар кузатилса, дарҳол шифокорга мурожаат қилиш зарурлиги таъкидланди.
Кушадасида ҳам 30 киши тиббий ёрдам сўраган
Бу Туркия курортларидаги ягона шундай ҳолат эмас. 12 июль куни Айдин вилоятининг Кушадаси шаҳридаги беш юлдузли меҳмонхонада 30 нафар мижоз ўткир заҳарланиш аломатлари билан тиббий ёрдамга мурожаат қилган.
Ҳодисадан кейин мутахассислар меҳмонхонадаги озиқ-овқат маҳсулотлари ва сув таъминоти тизимидан лаборатория текшируви учун намуналар олган.
Ушбу икки воқеа ўртасида боғлиқлик борлиги ҳақида маълумот йўқ. Ҳар бир ҳолат бўйича текширувлар алоҳида олиб борилмоқда.
Текширув натижалари кутилмоқда
Аланьядаги меҳмонхонада сайёҳларнинг айнан нима сабабдан касаллангани ҳозирча очиқланмаган. Озиқ-овқат, ичимлик суви, бассейн ёки бошқа санитария омилларидан қай бири асосий сабаб бўлгани таҳлиллардан кейин маълум бўлади.
Ҳозир асосий эътибор Туркия расмий идораларининг хулосаси ва меҳмонхонадаги санитария текшируви натижаларига қаратилган.
…