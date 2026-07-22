Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарланди

·51·Дунё
Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарланди

Туркиянинг Аланья шаҳридаги беш юлдузли меҳмонхонада россиялик сайёҳларнинг оммавий касалланиши юзасидан текширув бошланди. Ҳодисадан кейин Роспотребнадзор Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлигидан расмий маълумот ва тергов натижаларини тақдим этишни сўради.

Дастлабки хабарларга кўра, ўндан ортиқ меҳмон, жумладан, болаларда заҳарланиш ёки бактериал инфекцияга ўхшаш аломатлар кузатилган. Касалликнинг аниқ сабаби ҳозирча расман тасдиқланган эмас.

Расмий сўров Туркияга юборилди

Роспотребнадзор ўзининг Telegram-каналида Аланьядаги воқеа юзасидан Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлигига мурожаат қилганини маълум қилди.

Россия томони меҳмонхонада ўтказилаётган текширув, сайёҳларнинг касалланиш сабаблари ва лаборатория таҳлиллари натижалари ҳақида расмий ахборот кутмоқда.

Худди шундай сўров Россия туроператорлари ассоциациясига ҳам юборилган. Бу орқали меҳмонхонага йўлланма сотган компаниялардан туристларнинг ҳолати ва ҳодиса тафсилотлари ҳақида қўшимча маълумот олиш режалаштирилган.

Гап қайси меҳмонхона ҳақида кетмоқда?

Хабарларда Аланьядаги беш юлдузли World Star Beach Resort & Spa меҳмонхонаси тилга олинган.

Shot Telegram-канали маълумотига кўра, ўндан ортиқ дам олувчида, жумладан, болаларда саломатлик билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлган. Меҳмонлардан бири касалликка бассейндаги бактериал ифлосланиш сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.

Бироқ бу версия ҳозирча лаборатория таҳлиллари ёки расмий текширув натижалари билан тасдиқланмаган.

Шунингдек, айрим сайёҳлар меҳмонхона хоналаридаги санитария ҳолатидан норози бўлгани айтилмоқда. Меҳмонхона 15 июнь куни таъмирлаш ишларидан кейин қайта очилган.

Сайёҳларга қандай тавсия берилди?

Роспотребнадзор Туркияда дам олаётган фуқароларга шахсий гигиена ва озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларига қатъий амал қилишни тавсия қилди.

Хусусан, сайёҳларга:

  • овқатланишдан олдин қўлларни яхшилаб ювиш;

  • жамоат жойларидан қайтгач гигиенага риоя қилиш;

  • фақат шишадаги ёки қайнатилган сувни истеъмол қилиш;

  • бассейнда чўмилганда сувни ютиб юбормаслик;

  • инфекция белгилари бўлган одамлар билан яқин мулоқотдан қочиш тавсия этилди.

Қусиш, ич кетиши, ҳарорат кўтарилиши ёки кучли ҳолсизлик каби аломатлар кузатилса, дарҳол шифокорга мурожаат қилиш зарурлиги таъкидланди.

Кушадасида ҳам 30 киши тиббий ёрдам сўраган

Бу Туркия курортларидаги ягона шундай ҳолат эмас. 12 июль куни Айдин вилоятининг Кушадаси шаҳридаги беш юлдузли меҳмонхонада 30 нафар мижоз ўткир заҳарланиш аломатлари билан тиббий ёрдамга мурожаат қилган.

Ҳодисадан кейин мутахассислар меҳмонхонадаги озиқ-овқат маҳсулотлари ва сув таъминоти тизимидан лаборатория текшируви учун намуналар олган.

Ушбу икки воқеа ўртасида боғлиқлик борлиги ҳақида маълумот йўқ. Ҳар бир ҳолат бўйича текширувлар алоҳида олиб борилмоқда.

Текширув натижалари кутилмоқда

Аланьядаги меҳмонхонада сайёҳларнинг айнан нима сабабдан касаллангани ҳозирча очиқланмаган. Озиқ-овқат, ичимлик суви, бассейн ёки бошқа санитария омилларидан қай бири асосий сабаб бўлгани таҳлиллардан кейин маълум бўлади.

Ҳозир асосий эътибор Туркия расмий идораларининг хулосаси ва меҳмонхонадаги санитария текшируви натижаларига қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиЭстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиБугун, 15:13Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?Бугун, 15:12Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиҲурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиБугун, 14:58Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?